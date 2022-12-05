Это далеко не первый инцидент, произошедший за последнее время с самолетами F-35 Lightning

Малозаметный истребитель F-35 стоимостью 100 млн. долларов США "тюкнулся носом" о взлетно-посадочную полосу во время буксировки в Японии после того, как у него отвалилось переднее колесо.

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Source: Japan Broadcasting Corporation - NHK.

По данным издания The Aviationist, самолет истребительной штурмовой эскадрильи морской пехоты США совершил вынужденную посадку из-за возможных проблем с электричеством. Инцидент произошел 1 декабря в 14:00 поместному времени на авиабазе Кадена расположенной на японском острове Окинава вблизи городов Кадена и Тятанна.

Source: Japan Broadcasting Corporation - NHK.

Приземлившись на взлетно-посадочную полосу, экипажи было приступили к буксировке самолета, как вдруг у F-35 отвалилось переднее колесо. Самолет плавно уткнулся носом в взлетно-посадочную полосу, а буксировочная мачта, закрепленная на автомобиле, волочилась по земле, оставив самолет позади. Судя по всему, в момент аварии в самолете никого не было.

Пока неясно, какой ущерб был причинен машине в результате аварии. В настоящее время морская пехота США проводит расследование.

Представитель морской пехоты США сообщил, что истребитель F-35B выполнял стандартные учебные операции, но был вынужден приземлиться из-за неисправности электрооборудования. Как сообщают местные медиа, пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США майор Роб Мартинс пообещал провести детальное расследование инцидента, в результате которого истребитель получил повреждения.

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В своем заявлении майор Мартинс заявил, что пилот действовал строго в рамках своей квалификации и выбрал наиболее безопасный вариант, благополучно посадив самолет в соответствии со стандартными процедурами.

В 2014 году истребитель F-35 взорвался после пожара в двигателе. Два года спустя в другом инциденте истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США загорелся во время полета из-за возгорания в отсеке с оружием. В 2018 году F-35 разбился после отказа системы электроснабжения в Бофорте, штат Южная Каролина. Расследование установило, что причиной инцидента стал производственный дефект, повлекший за собой разрыв топливной трубки в двигателе во время полета.





В 2020 году еще один F-35 взорвался, врезавшись в землю после столкновения в воздухе с самолетом KC-130J в Южной Калифорнии. Летом этого года ВВС США сняли с вооружения весь парк истребителей F-35 Joint Strike Fighter для проверки неисправного модуля, который мог помешать безопасному катапультированию пилотов.

Источники и ссылки: Journal The Aviationist, Journal Military Monitoring, Journal Dailymail

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1. (https://theaviationist.com/2022/12/01/f-35b-nose-gear-collapse-incident-at-kadena-air-base/)

2. (https://militarymonitoring.com/watch-f-35b-stealth-fighter-collapses-on-runway-after-landing-over-electrical-problem/)

3. (https://www.dailymail.co.uk/news/article-11498659/Moment-100M-F-35-stealth-fighter-CRASHES-runway-undercarriage-collapses.html)