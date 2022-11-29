Истребители пойдут на экспорт. Тайвань заказал аж 66 самолетов на $8,2 млрд, а вот Турции откажут даже в этих машинах

22 ноября состоялась презентация первого самолета F-16 Block 70/72. Его производитель - Lockheed Martin, крупнейшая в мире оборонно-промышленная корпорация - десятилетиями удерживала дуополию на американском рынке истребителей совместно с компанией Boeing, выпускающей F-15 и F-18.

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F-16 Block 70/72. Lockheed Martin

По заявлению производителя, самолет получил существенные доработки по сравнению с предыдущими итерациями F-16. Самолет оснащен радаром APG-83 с активной фазированной решеткой, новыми панелями отображения информации; теперь машина полностью совместима с новыми видами вооружений, включая управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120D. Ключевым фактором жизнеспособности программы стал крупный заказ на 66 самолетов стоимостью $8,2 млрд для ВВС Тайваня, который был одобрен администрацией Дональда Трампа в период высокой напряженности в отношениях с материковым Китаем (Китайской Народной Республикой).

Являясь самым старым истребителем в мире, (не считая более тяжелого F-15), модернизированный F-16 не привлек должного внимания со стороны Пентагона, который прекратил его закупки еще 17 лет назад, в 2005 году. Таким образом, финансирование новых партий будет осуществляться исключительно за счет экспортных заказов. Будучи самым дешевым из выпускаемых западных истребителей, этот самолет заинтересовал многие страны третьего мира и Восточной Европы, а также Республику Тайвань, которая по политическим мотивам не может закупать самолеты более высокого класса.

F-16s Lead F-35 in Formation (USAF/Scott Wolf)

Последние F-16 стали первыми самолетами, построенными на новом заводе в Южной Каролине, который был развернут компанией Lockheed Martin в Гринвилле. (Более крупные предприятия, такие как завод в Форт-Уэрте, штат Техас, сосредоточены на производстве F-35 - истребителей пятого поколения). В отличие от программы F-22, которая фактически не смогла обеспечить жизнеспособного преемника пятого поколения F-15, менее проблемный проект F-35 серьезно ограничил спрос на F-16 во всем мире, несмотря на значительные усилия Вашингтона по продвижению самолета за рубежом, нередко под сильным политическим давлением.

Ожидается, что небольшая линия в Гринвилле будет производить продукцию в основном для Тайваня, а также выполнять небольшие заказы Бахрейна, Словакии, Болгарии, Марокко и Иордании. Возможно, единственным крупным клиентом, помимо Тайваня станет Турция. Впрочем, сегодня отношения между Анкарой и Вашингтоном складываются таким образом, что американцы сопротивляются поставкам даже этих устаревших машин.

Производство F-16 Block 70/72 в Гринвилле

F-16 будут и впредь модернизироваться в соответствии с требованиями заказчика, при этом на самолетах Block 70 и 72 будут устанавливаться различные двигатели - General Electric F110 и Pratt & Whitney F100 соответственно. Согласно прогнозам, из четырех классов истребителей, которые в настоящее время производятся в США, только F-35 будет гарантированно выпускаться вплоть до 2030-х годов, а будущее F-15, F-16 и F-18 остается туманным, поскольку жизнеспособность модернизированных технологий времен холодной войны остается под большим вопросом. Высокопоставленный представитель ВВС США заявил, что по количеству выпускаемых классов истребителей Соединенные Штаты уступают только Китаю, однако опережают Россию, которая производит МиГ-29/35, Су-30/34/35 и Су-57 - всего три класса. Все остальные страны производят не более одного класса самолетов.



Источники: Journal Military Watch Magazine

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https://militarywatchmagazine.com/article/latest-f16-pentagon-no-want