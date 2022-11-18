Она спроектирована как самодостаточный плавучий город. Чтобы проект стал реальностью, потребуется $8 млрд и восемь лет на строительство. На борту этой огромной яхты предусмотрено множество удобств, включая морские и воздушные порты.

Дизайнер Пьерпаоло Лаццарини предложил смелую концепцию инновационного судна, которое представляет собой гигантский плавучий континент, вдвое превышающий размеры римского Колизея, о чем в минувшую пятницу сообщил журнал DesignBoom. Судно называется Pangeos и представляет собой плавучий город, включающий различные отели, торговые центры, парки, а также порты для кораблей и самолетов.

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A turtle-shaped terayacht Lazzarini Design Studio

Вдохновленная Пангеей

Концепт, выполненный в виде гигантской черепахи, сможет принять до 60 000 гостей прямо посреди моря.

Новая массивная яхта названа в честь Пангеи, суперконтинента, существовавшего в конце палеозойской и начале мезозойской эры более миллиона лет назад.

Pangeos имеет форму, напоминающую черепаху. Размеры яхты составляют 550 метров в длину и 610 метров в самой широкой точке: с учетом крыльев, напоминающих черепашьи лапы. Если такое судно будет построено, оно станет самым большим в мире сооружением, когда-либо построенным на воде.

Pangeos 1 Lazzarini Design Studio

Яхта будет иметь гигантский корпус, разделенный на несколько секций и состоящий из девяти различных форштевней. Осадка судна составит 30 метров. Из входа в портовой зоне можно попасть на виллу, а дальше к коттеджам, отдельным строениям и террасам на крыше. На верхней палубе корабля предусмотрена посадочные полосы для различных летательных аппаратов.

Pangeos 2 Lazzarini Design Studio

В то же время нижняя часть судна вмещает 30 000 отсеков или кластеров. Она спроектирована так, чтобы быть непотопляемой несмотря на то, что выполнена из листовой стали. Чтобы обеспечить прямой к морю, Pangeos предлагает инфраструктуру Terashipyard шириной 650 метров и длиной 600 метров, ведущую сразу к воде.

Pangeos работает на 9 двигателях HTS мощностью 16 800 лошадиных сил каждый. Двигательные установки получают энергию от различных бортовых источников питания. Такое решение позволит судну двигаться со скоростью до 5 узлов.

Pangeos 3 Lazzarini Design Studio

Большие крылья корабля также предназначены для сбора энергии морских волн, что позволит Pangeos совершать вечные круизы без выброса парниковых газов. На крыше судна установлено несколько солнечных батарей, способных обеспечить дополнительную чистую энергию для питания яхты.

Больше, чем просто мечта

Пока Pangeos остается всего лишь мечтой, но Пьерпаоло Лаццарини надеется, что вскоре этот проект воплотится в жизнь. Однако, если это концепт станет реальностью, его стоимость может превысить в 8 миллиардов долларов, а на его реализацию потребуется восемь лет.

Pangeos 4 Lazzarini Design StudioЧтобы довести этот амбициозный проект до логического завершения, дизайнер запустил инициативу краудфандинга на странице презентации яхты Pangeos. Чтобы собрать побольше денег на реализацию идеи, на сайте представлены виртуальные пространства яхты, а также коллекция NFT.

Pangeos — это проект мечты, объединяющий лучшие современные технологии и инновационное мышление. Если проект будет завершен, он станет самым крупным и смелым проектом подобного рода и привлечет множество инвесторов и туристов.

Возможно, вы помните студию Lazzarini Design по ее предыдущим удивительным дизайнам, например, по летающему катамарану Majestic на солнечных батареях или 85-метровой суперяхте Icaria.

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Источники: Pierpaolo Lazzarini Design, Journal Interesting Engineering



1. (https://www.lazzarinidesignstudio.com/pangeos)

2. (https://interestingengineering.com/innovation/this-terayacht-concept-is-double-the-size-of-the-colosseum)