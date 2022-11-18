Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Инженеры из Стэнфордского университета разработали скоростной метод наноразмерной 3D-печати
Инженеры разработали новый наноразмерный материал для 3D-печати, с помощью которого можно печатать со скоростью 100 мм/с.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Новый наноразмерный материал для 3D-печати, разработанный инженерами Стэнфордского университета, может обеспечить превосходную структурную защиту спутников, беспилотников и изделий микроэлектроники.

реклама

Усовершенствованная легкая защитная решетка, способная поглощать в два раза больше энергии, чем предыдущие материалы аналогичной плотности, была разработана инженерами для наноразмерной 3D-печати. 

3D printer machine stock image. Phuchit/iStock

Согласно результатам исследования, проведенного под руководством Стэнфордского университета, наноразмерный материал для 3D-печати, позволяет создавать структуры размером в долю толщины человеческого волоса. Такая концепция позволит выполнять печать из доступных для использования материалов, особенно если речь идет о печати в крайне малых масштабах.

"В настоящее время очень большой интерес представляет разработка различных типов 3D-структур для обеспечения высоких механических характеристик", - рассказывает Венди Гу, доцент кафедры машиностроения и автор-корреспондент статьи.  "В дополнение к этому мы разработали материал, который действительно способен выдерживать большие нагрузки. Так что защита зависит не только от 3D-структуры, но и от используемого материала".

Крошечный, но очень прочный логотип Стэнфорда, созданный с помощью технологии скоростной наноразмерной 3D-печати. John Kulikowski/Stanford University 

Печать со скоростью 100 миллиметров в секунду

Для создания уникального материала для 3D-печати учёные добавили в состав печатной среды металлические нанокластеры (крошечные группы атомов). Двухфотонная литография, которую исследователи использовали в своей технологии, упрочняет материал в результате химической реакции, активируемой излучением лазера. Исследователи обнаружили, что созданные нанокластеры особенно эффективно запускают эту реакцию. В результате этой реакции образовалось вещество, представляющее собой смесь металла и полимерной среды для печати.

"Нанокластеры обладают очень хорошими свойствами для поглощения лазерного света и последующего преобразования его в химическую реакцию", - объясняет Гу. "Причем они способны делать это с несколькими классами полимеров. Так что они даже более универсальны, чем я ожидал".

Ученые смешивали протеины, акрилаты и эпоксидные смолы - то есть наиболее популярные виды полимеров, используемых в 3D-печати, - с металлическими нанокластерами. Благодаря нанокластерам процесс печати значительно ускорился.  Например, Гу и ее коллеги с помощью смеси нанокластеров и белков добились скорости печати в 100 миллиметров в секунду. Это примерно в 100 раз быстрее, чем это было возможно ранее при печати только нано-белками.

"Конечно, структура решетки важна, но мы показали, что оптимизация материала, из которого она изготовлена, позволяет значительно повысить эффективность технологии", - говорит Гу. "Вам не нужно беспокоиться о том, какова именно 3D-структура, если у вас есть правильные материалы для печати". 

Имитация реальной среды с помощью 3D-печаи

В некотором смысле ученые имитируют то, что уже создано природой. Например, сочетание твердой основы, наноразмерной пористости и небольшого количества эластичного вещества придает прочность костной ткани.

"Поскольку нанокластеры способны полимеризовать различные классы химических веществ, мы можем использовать их для печати нескольких материалов в одной структуре", - говорит Гу. "Это именно то, чего мы хотели достичь".

Результаты данного эксперимента были зарегистрированы в издании Science 17 октября.

Источники:  Stanford University, Journal Interesting Engineering

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

1. (https://news.stanford.edu/press/view/45849)
2. (https://interestingengineering.com/innovation/nanoscale-3d-printing-material-stanford-engineers)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#3d-печать #3d-принтер #3d-технологии #материалы #стэнфордский университет #сплав
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Anycubic анонсировал 3D принтер Photon M3 Premium с экраном 8K
Новая технология поможет 3D-печатным металлическим деталям выдерживать экстремальные температуры
Недовольный закрытием Overwatch энтузиаст сделал из диска игры нож для пиццы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Корабль NASA Orion сделал первый снимок Земли во время полета к Луне на скорости более 8000 км/ч
16
Asus опубликовала требования к блоку питания для питания AMD RX 7900 XTX
3
В России стартовали продажи новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 — смотрим цены
21
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
118
После выхода Nvidia RTX 4080 на видеокарты предыдущего поколения цены вновь поползли вниз
17
В сети появился первый случай расплавления 16-контактного разъема на RTX 4090 Founders Edition
7
Самый большой авианосец в мире прибыл из США в Великобританию
16
Приложение Android Auto получило новый дизайн
+
Учёные создали в лаборатории светящуюся чёрную дыру, чтобы проверить теорию Стивена Хокинга
9
Илон Маск стремительно теряет популярность в США
3
Первые всесторонние тесты GeForce RTX 4080 — впечатляющая производительность при высокой стоимости
59
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
5
Украина получит старые американские системы ПВО, снятые с вооружения более 20 лет назад
20
ASUS обновила рекомендации по мощности блока питания для систем с новыми видеокартами AMD и NVIDIA
17
«Сбер» возобновил работу сервиса бесконтактной оплаты SberPay на Android-смартфонах c NFC
10
Nvidia RTX 4080 не хватает в магазинах, а RX 7900 XT и XTX поставляются лучше, чем RTX 4090
25
В 480 млрд оценены затраты на национальную мобильную ОС Аврора - ее разработка ведется с 2016г
3
RTX 4080: лучшая производительность за свои деньги – IGN
7
Nvidia исправила вызывающую 100% использования видеокарт GeForce ошибку Windows 11
3
СМИ: Ракета класса "земля-воздух" 5В55 украинской системы ПВО С-300 ударила по Польше
34

Популярные статьи

Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
152
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
87
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
85
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
35
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
20
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
27
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
103
Почему мне было сложно решиться на покупку Modern Warfare 2
11
Thymesia: еще один малобюджетный "соулслайк"
1

Сейчас обсуждают

Палец Шеши
01:57
Ты что смеёшься у меня уже есть твой ID
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
Xardazzz
01:57
4080 12 Гб просто переименуют в 4070ти и будет за те же 900 долларов продавать. только не сейчас, а в декабре-январе. и вместо ругани будут хвалить за хорошую и не дорогую карточку. если конечно АМД в...
GeForce RTX 4060 будет дороже RTX 3060 и сравняется с RTX 3070 по быстродействию — инсайд
REY_B_
01:56
Народ, посоветуйте, сколько нужно хранить коробки от техники? А то за время жутких санкций, их накопилось, что складывать некуда... А на носу Новый Год! P.S. Всё пугаюсь, что рубль упадёт.... Или това...
Россияне начали скупать восстановленные и б/у сотовые телефоны
Vovantro
01:56
🤣
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
Палец Шеши
01:55
Какой ещё юмор, вот увидишь, я свою технологию вычисления по IP до такой степени доработаю, что я закреплю её на определённый твой ID на этом сайте, и как ты только будешь на сайте появляться, у меня ...
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
Xardazzz
01:52
пока нет конкуренции Хуанг может ставить любые цены, что он и делает. если 7900 XTX/XT будет на уровни или чуть лучше 4080, то Хуанг выкатит 4080ти за 1200, а 4080 понизит на 200-300 баксов в зависимо...
GeForce RTX 4060 будет дороже RTX 3060 и сравняется с RTX 3070 по быстродействию — инсайд
Vovantro
01:52
Тонкий юмор, оценил. 🤣👍🏻 Если это юмор конечно, а не глупость.
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
REY_B_
01:51
Тут интересней с Интел сравнить. В смысле, вроде как новинки. Уделала или нет? При солидной форе у Интел, которая имеет опыт разработки видях, пусть и встроек. Ну и в смысле, если США, как собирается,...
Тесты первой в мире игровой видеокарты с PCIe 5.0 неоднозначны — MTT S80 зачастую уступает RTX 3060
Палец Шеши
01:51
Брат я смотрю у тебя бомбит то что я тебя по IP вычислил. Не переживай расслабься, Я хочу Вежливого вычислить .усовершенствую свою технологию
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
Vovantro
01:50
Ещё раз спрашиваю... Вы верующий в IP националист? Или вам вопрос не понятен, в котором заключён ответ?
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем