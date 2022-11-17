Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Новая технология поможет 3D-печатным металлическим деталям выдерживать экстремальные температуры
Технология, преобразующая микроскопическую структуру металлов, позволяет использовать энергоэффективную 3D-печать лопаток для газовых турбин или реактивных двигателей.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Несмотря на то, что технология 3D-печати позволяет эффективно изготавливать сложнейшие металлические детали, такие изделия нередко деформируются испытывая нагрузки и нагрев. Однако вскоре это может перестать быть проблемой благодаря новой технологии, разработанной в Массачусетском технологическом институте.

реклама

In this lab testing setup, a nickel-alloy rod is drawn up from a water bath through an induction coil. Dominic David Peache

Проблема существующих 3D-печатных металлических компонентов заключается в явлении известном как ползучесть материалов, когда постоянное механическое напряжение и высокая температура вызывают постоянную деформацию металлов. Ползучесть особенно характерна для металла, состоящего из мелких зерен, например напечатанного с помощью 3D-принтера.

Команда специалистов Массачусетского технологического института под руководством профессора Закари Кордеро разработала уникальный метод термообработки, который позволяет сделать зерна более крупными и, следовательно, менее восприимчивыми к ползучести. Такая обработка является одним из вариантов существующей технологии, известной как направленная рекристаллизация.

В ходе лабораторных испытаний 3D-печатные стержни из никелевого сплава сначала помещались в водяную ванну при комнатной температуре и располагались под индукционной катушкой, а затем медленно вытягивались с различной скоростью. При этом отдельные части стержней нагревались до температуры от 1 200 ºC до 1 245 ºC (2 192 ºF - 2 273 ºF), создавая резкий тепловой градиент внутри металла.

Этот градиент, в свою очередь, вызвал трансформацию микроскопических зерен металла в гораздо более крупные. Как следует из названия, новые гранулы принимали форму колонн, которые были выровнены по оси наибольшего напряжения металла.

Было установлено, что оптимальный эффект достигается при температуре 1 235 ºC (2 255 ºF) и скорости вытягивания 2,5 мм в час. В настоящее время ученые работают над увеличением этой скорости. Нет необходимости говорить о том, что другие комбинации, вероятно, будут работать эффективнее на других металлах. Фактически, в зависимости от предполагаемого использования 3D-печатной детали, зернистую структуру можно модифицировать в пределах одного изделия, изменяя температуру и скорость обработки.

Сейчас разработчики планируют испытать технологию на конструкциях, похожих на лопасти газовых турбин или реактивных двигателей, которые должны выдерживать постоянные механические нагрузки и высокую температуру. Если они действительно окажутся устойчивыми к ползучести, это может проложить путь к созданию более совершенных и эффективных конструкций.

"Новые геометрии лопастей и лопаток позволят разработать более энергоэффективные наземные газовые турбины, а в перспективе и авиационные двигатели", - считает Кордеро. "Такой подход может привести к снижению выбросов двуокиси углерода только за счет повышения эффективности этих устройств".

Статья об этом исследовании была недавно опубликована в журнале Additive Manufacturing.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Источники: MIT, New Atlas
1. (https://news.mit.edu/2022/3d-printed-metals-treatment-1114)
2. (https://newatlas.com/3d-printing/heat-treatment-3d-printed-metal/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#3d-печать #экстремальные температуры #ползучесть материалов
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NASA: Новые 3D-печатные кирпичи из лунного реголита способны выдерживать давление в 250 млн атмосфер
В Перми придумали 3D-принтер, печатающий детали из графена
Ученые планируют повысить урожайность культур с помощью 3D-печати растительных клеток
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стартап заявил о повышении крутящего момента ДВС на 30% за счет небольшого изменения конструкции
10
Видеоблогер треш-стримов был обрит налысо и депортирован из России, за глумление над героем СВО
23
Новенькую GeForce RTX 3060 можно приобрести всего за 26 тысяч рублей, RTX 3050 больше не нужна
22
Власти США сделают ощутимый даунгрейд беспилотников MQ-1C Gray Eagle перед отправкой в Украину
2
Магазин DNS заподозрили в искусственном подогревании спроса на RTX 4080 и создании дефицита
23
На Украине начали продавать билеты на поезд в Донецк, Луганск и Симферополь
22
Южная Корея решила присоединиться к технологическому альянсу, возглавляемому США
7
Разработчики Modern Warfare 2 добавят новый тип косметики
2
Lanius: Израильская компания Elbit Systems представила небольшой барражирующий беспилотник
+
Realme 10 Pro получит рамку 1мм, стереовибрацию, 120Гц 6,7" Amoled, 5000mAh батарею, цену около 20тр
1
Предварительная загрузка Warzone 2 поставила игроков в тупик
1
2 британские фирмы разрабатывают космические мусоровозы для утилизации неработающих спутников
1
В сети появился первый случай расплавления 16-контактного разъема на RTX 4090 Founders Edition
7
Бесшумный сверхзвуковой самолет X-59 NASA получил собственный двигатель
1
Ученые: Ваши кости могут быть черными, и вы можете даже не знать об этом
+
Первые всесторонние тесты GeForce RTX 4080 — впечатляющая производительность при высокой стоимости
58
Уоррен Баффетт оказался обладателем крупного пакета акций TSMC
3
Американские военные компании пользовались российским сервисом уведомлений Pushwoosh
1
Вышли многочисленные обзоры видеокарты NVIDIA RTX 4080 - пожалуй лучший выбор для геймера
17
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 5800X – как собрать игровой компьютер с выгодой до 2 раз
+

Популярные статьи

Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)
50
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
75
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
43
О том, как гражданский дрон проник в сверхсекретную «Зону 51» незаметно для американских военных
8
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
28
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
9
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
16
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
23
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
53

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
01:08
"Скорострельность - 500 м/с". Хорошая скорострельность
Украина получит старые американские системы ПВО, снятые с вооружения более 20 лет назад
Палец Шеши
01:07
.
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
Neuromantic
01:07
Парниш, ну прекращай уже писать дичь и пробивать дно - и так уже все давно поняли что ты дурачина необразованная! Расстояние до АЦ 4,36 св. лет всего. Это даже в советской энциклопедии есть.
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Neuromantic
01:03
У автора аналитики выше налицо все признаки переразгона - вон сколько битых фреймов на выходе))
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Палец Шеши
01:01
И что, ну улетит американец на луну и что? До ближайшей к нам звезды, Альфа Центавра, даже если лететь со скоростью света, это 13.000 лет. Никуда вы от нас не убежите, с этого шарика никуда не улетет...
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Andru Smith
01:00
Сочувствую.)))))))))
Геймеры из РФ раскупили GeForce RTX 4080 за считанные часы – что купить в ожидании больших скидок
Andru Smith
01:00
Больные. Проще 4090 взять.
Геймеры из РФ раскупили GeForce RTX 4080 за считанные часы – что купить в ожидании больших скидок
VseUmrem
01:00
Файл подкачки атавизм который даже уже на линукс предлагается при установке не включать если достаточное количество ОЗУ. Благо даже ддр5 сейчас не особо дорогая.
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
Neuromantic
00:57
просто есть эрэрфийские новости, а есть и новости здоровых людей но ты и дальше хвастайся ладой калиной
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Neuromantic
00:55
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем