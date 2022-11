Он дрейфует в окрестностях Антарктиды уже более года.

Согласно информации, полученной 31 октября от Earth Observatory NASA, крупнейший в мире айсберг, получивший название "A-76A", вошел в пролив Дрейка, где мощные бурные воды океанского течения, отправят огромный ледяной остров в одностороннее путешествие навстречу своей гибели.

Iceberg A-76A in the Drake Passage. National Aeronautics and Space Administration

Самый большой айсберг в мире, общая площадь которого более, чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга, после медленного дрейфа вокруг Антарктиды, длившегося более года, взял ускоренный курс к экватору - навстречу своей неминуемой гибели. Об чём свидетельствуют новые спутниковые данные.

По данным Национального ледового центра (USNIC), размеры ледяного монстра A-76A составили 135 километров в длину и 26 километров в ширину и площадь более 3880 квадратных километров.

Этот огромный айсберг хорошо виден на снимке с естественным цветом, сделанном с помощью инструмента Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (Спектрорадиометр с визуализацией среднего разрешения MODIS) установленном на борту спутника NASA Terra. Обратите внимание на то, как вытянутая, табличная форма айсберга отличает его от морского льда в Южном океане, расположенного немного южнее.

Айсберг оторвалась от Антарктиды в мае 2021 года

Прародитель айсберга A-76 откололся от антарктического шельфового ледника Ронне в мае 2021 года. На тот момент это был самый крупный айсберг в мире. Он потерял свой статус после того, как в течение месяца разломился на три отдельных фрагмента.

Самый большой из них, получивший название айсберг А-76А, в настоящее время дрейфует в проливе Дрейка на расстоянии около 2 000 километров от места рождения. Пролив Дрейка считается самым штормовым местом на Земле. Его неспокойны, бурные воды простираются между мысом Горн в Южной Америке и Южными Шетландскими островами в Антарктиде.

The map of the A76A. National Aeronautics and Space Administration

Айсберги по мере продвижения на север через проход Дрейка часто гонит на восток мощное Антарктическое циркумполярное течение. Оттуда ледяные острова устремляются на север в экваториальные широты, где происходит их быстрое таяние в теплых водах.

Подробнее об айсбергах

Айсбергами называют огромные глыбы пресноводного льда, отломившихся от шельфовых ледников и свободно плавающих в открытых водах, если их размеры превышает 15 метров. Фразеологизм "вершина айсберга" был предложен для описания небольшой части большой, скрытой от глаз проблемы, имея в виду, что большая часть айсберга находится под водой. Айсберги представляют большую опасность для судоходства. По мере таяния льда, айсберги становятся очень неустойчивыми. Иногда достаточно даже легкого толчка и громкого звука, чтобы спровоцировать раскачивание и опрокидывание льдины. Самый известный пример столкновения айсберга с кораблём — гибель «Титаника» 15 апреля 1912.

