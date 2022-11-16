Согласно информации, полученной 31 октября от Earth Observatory NASA, крупнейший в мире айсберг, получивший название "A-76A", вошел в пролив Дрейка, где мощные бурные воды океанского течения, отправят огромный ледяной остров в одностороннее путешествие навстречу своей гибели.
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Самый большой айсберг в мире, общая площадь которого более, чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга, после медленного дрейфа вокруг Антарктиды, длившегося более года, взял ускоренный курс к экватору - навстречу своей неминуемой гибели. Об чём свидетельствуют новые спутниковые данные.
По данным Национального ледового центра (USNIC), размеры ледяного монстра A-76A составили 135 километров в длину и 26 километров в ширину и площадь более 3880 квадратных километров.
Этот огромный айсберг хорошо виден на снимке с естественным цветом, сделанном с помощью инструмента Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (Спектрорадиометр с визуализацией среднего разрешения MODIS) установленном на борту спутника NASA Terra. Обратите внимание на то, как вытянутая, табличная форма айсберга отличает его от морского льда в Южном океане, расположенного немного южнее.
Айсберг оторвалась от Антарктиды в мае 2021 года
Прародитель айсберга A-76 откололся от антарктического шельфового ледника Ронне в мае 2021 года. На тот момент это был самый крупный айсберг в мире. Он потерял свой статус после того, как в течение месяца разломился на три отдельных фрагмента.
Самый большой из них, получивший название айсберг А-76А, в настоящее время дрейфует в проливе Дрейка на расстоянии около 2 000 километров от места рождения. Пролив Дрейка считается самым штормовым местом на Земле. Его неспокойны, бурные воды простираются между мысом Горн в Южной Америке и Южными Шетландскими островами в Антарктиде.
Айсберги по мере продвижения на север через проход Дрейка часто гонит на восток мощное Антарктическое циркумполярное течение. Оттуда ледяные острова устремляются на север в экваториальные широты, где происходит их быстрое таяние в теплых водах.
Подробнее об айсбергах
Айсбергами называют огромные глыбы пресноводного льда, отломившихся от шельфовых ледников и свободно плавающих в открытых водах, если их размеры превышает 15 метров. Фразеологизм "вершина айсберга" был предложен для описания небольшой части большой, скрытой от глаз проблемы, имея в виду, что большая часть айсберга находится под водой. Айсберги представляют большую опасность для судоходства. По мере таяния льда, айсберги становятся очень неустойчивыми. Иногда достаточно даже легкого толчка и громкого звука, чтобы спровоцировать раскачивание и опрокидывание льдины. Самый известный пример столкновения айсберга с кораблём — гибель «Титаника» 15 апреля 1912.
Источники и ссылки: NASA, Journal Interesting Engineering, Twitter NASA
1. (https://twitter.com/NASAEarth/status/1588547118838550528)
2. (https://earthobservatory.nasa.gov/images/150559/iceberg-a-76a-in-the-drake-passage)
3. (https://interestingengineering.com/science/largest-iceberg-melting-floating-equator)