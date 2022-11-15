Black Bone Disease - болезнь черных костей встречается чрезвычайно редко и обнаруживается в момент обнажения костной ткани

Пользователь TikTok обратил внимание людей на то, что при некоторых редких заболеваниях кости могут приобрести черный цвет. Пользователь TikTokker с ником archiebeshort рассказал своим подписчикам историю о том, как он обнаружил у себя "болезнь черной кости" во время визита к стоматологу.

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Болезнь черных костей встречается чрезвычайно редко и обнаруживается только в момент обнажения кости. Image credit: Tewan Banditrakkanka/shutterstock.com

Как сообщает портал IFLScience, ТикТокер поделился со своими подписчиками опытом посещения стоматолога, где он узнал, что у него черные кости. "Мои кости черные. Все кости в моем теле черные", - заявил он. "И это потому, что у меня болезнь черных костей, которая называется «миноциклин»".

В средней школе Арчи принимал миноциклин, тетрациклиновый антибиотик, для лечения акне. В течение многих лет у него не было никаких побочных эффектов, и он ни о чем не подозревал. Но как только у Арчи начали прорезаться зубы мудрости, он понял, что есть проблема.

"Когда у меня прорезался зуб мудрости, он имел черный цвет. Я подумал: "Боже мой, мои зубы гниют", - поделился он в видеоролике на TikTok. "Позже оказалось, что вся моя челюсть черная, и, вероятно, остальная часть моего черепа и большинство моих костей тоже, по крайне мере, так сказал мой врач".

X-ray image of human skull. mr.suphachai praserdumrongchai

Что это такое?

"Алкаптонурия — это наследственно моногенное заболевание, приводящее к дефициту фермента, вызывающего накопление гомогентизиновой кислоты (HGA) в концентрации, в 2 000 раз превышающей норму. Это вещество связывается с хрящами, костями и пигментами, окрашивая их в черный цвет в процессе, называемом охронозом - отсюда и название Black Bone Disease (болезнь черной кости)", - говорится в Orphanet Journal of Rare Diseases.

По данным Национальной службой здравоохранения Англии (NHS), у людей с алкаптонурией проблемы с суставами могут возникнуть уже к 30 годам. Сначала появляются боли и скованность в пояснице, затем в коленях, бедрах и плечах.

X-ray image of shoulder. temet/iStock

Такие признаки и симптомы характерны для остеоартрита. Со временем хрящ - упругая, соединительная ткань, встречающаяся по всему телу, - начинает разрушаться, нанося вред позвоночнику и суставам. Иногда может потребоваться операция по замене суставов.

По данным исследования, опубликованного в журнале Orthopaedic Surgery and Research, одной женщине, 52 лет, принимавшей лекарство от прыщей миноциклин в течение 32 лет, была сделана операция на колене. Хирурги обнаружили у нее заболевание, которое они вполне обоснованно назвали "болезнью черной кости", так как во время операции ее кости приобрели черно-синий цвет, сообщает IFLScience.

Специалисты предупредили других хирургов, чтобы они знали об этой проблеме, а также о потенциальном воздействии миноциклина, поскольку других причин для изменения цвета костной ткани они не обнаружили.

"Миноциклиновая болезнь черной кости - очень редкое явление, которое может вызвать чувство тревоги при неожиданном появлении", - пишет команда экспертов в своем исследовании. "В настоящее время информация о негативных исходах этого заболевания отсутствует, однако хирургам следует исключить альтернативные причины изменения цвета кости, если история болезни остается неясной".

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Источник: IFLScience, Journal of Orthopaedic Surgery and Research

1. (https://josr-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13018-021-02617-w)

2. (https://www.iflscience.com/tiktokker-discovers-at-the-dentist-that-his-bones-have-turned-black-66200)