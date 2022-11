Подобное поведение у осьминогов никогда ранее не наблюдалось

Биологи обнаружили, что осьминоги швыряются мусором, причём иногда стараются попасть друг в друга, особенно когда демонстрируют явные признаки агрессии.

реклама

Credit: Peter Godfrey-Smith

Команда исследователей из Сиднейского университета в течение нескольких месяцев фиксировала на видеокамеры поведение нескольких групп осьминогов тетрикус (Octopus tetricus) обитающих в бухте Джервис, (Новый Южный Уэльс, Австралия).

Осьминоги собирали небольшие камни, раковины, обломки кораллов и выбрасывали их струями воды из сифона. Оказалось, что спрутовые способны выстреливать материал на расстояние нескольких метров.

В итоге ученые записали 24-часовой фильм о поведении головоногих моллюсков, в котором было продемонстрировано 102 таких эпизода.

Биологи заметили, что около половины "выстрелов" происходили во время контакта с другими осьминогами, например, при попытках спаривания, при этом около 17 процентов всех выброшенных "снарядов" попали в других животных.

По словам исследователей, такое поведение, указывает на способность осьминогов целенаправленно бросать предметы в сторону других особей, что ранее наблюдалось лишь у небольшого количества нечеловеческих организмов.

Пока неясно, зачем осьминоги разбрасываются материалом, однако ученые обратили внимание, что животные, которые меняли цвет кожи на более темный (такое поведение обычно расценивается как демонстрация агрессии) делали это гораздо чаще.

Scientist have caught octopus throwing silt, shells and algae at one another. Credit: University of Sydney, Peter Godfrey Smith, David Scheel, Stephan Chan

"Можно предположить, что многие целенаправленные броски скорее являются попыткой установить некое "личностное пространство", но это всего лишь гипотеза. Очень трудно понять, какие цели они преследуют." — рассказывает ведущий исследователь проекта проф. Питер Годфри-Смит из Сиднейского университета. "Животные, окрашенные в однородные темные цвета, бросались мусором чаще и энергичнее, в отличие от особей с бледным окрасом, которые действовали менее активно. Броски осьминогов с однородной расцветкой мантии, (особенно с однородной темной расцветкой), попадали в других моллюсков гораздо чаще".

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Источники и ссылки:Journal Science Focus, Journal Plos

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0276482

https://www.sciencefocus.com/news/angry-octopuses-caught-hurling-silt-shells-and-algae-at-one-another/