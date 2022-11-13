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Ученым впервые удалось заснять разъяренных осьминогов, бросающих друг в друга камни
Подобное поведение у осьминогов никогда ранее не наблюдалось
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Биологи обнаружили, что осьминоги швыряются мусором, причём иногда стараются попасть друг в друга, особенно когда демонстрируют явные признаки агрессии.

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Credit: Peter Godfrey-Smith

Команда исследователей из Сиднейского университета в течение нескольких месяцев фиксировала на видеокамеры поведение нескольких групп осьминогов тетрикус (Octopus tetricus) обитающих в бухте Джервис, (Новый Южный Уэльс, Австралия). 

Осьминоги собирали небольшие камни, раковины, обломки кораллов и выбрасывали их струями воды из сифона. Оказалось, что спрутовые способны выстреливать материал на расстояние нескольких метров.

В итоге ученые записали 24-часовой фильм о поведении головоногих моллюсков, в котором было продемонстрировано 102 таких эпизода.

Биологи заметили, что около половины "выстрелов" происходили во время контакта с другими осьминогами, например, при попытках спаривания, при этом около 17 процентов всех выброшенных "снарядов" попали в других животных.

По словам исследователей, такое поведение, указывает на способность осьминогов целенаправленно бросать предметы в сторону других особей, что ранее наблюдалось лишь у небольшого количества нечеловеческих организмов.

Пока неясно, зачем осьминоги разбрасываются материалом, однако ученые обратили внимание, что животные, которые меняли цвет кожи на более темный (такое поведение обычно расценивается как демонстрация агрессии) делали это гораздо чаще.

Scientist have caught octopus throwing silt, shells and algae at one another. Credit: University of Sydney, Peter Godfrey Smith, David Scheel, Stephan Chan

"Можно предположить, что многие целенаправленные броски скорее являются попыткой установить некое "личностное пространство", но это всего лишь гипотеза. Очень трудно понять, какие цели они преследуют." — рассказывает ведущий исследователь проекта проф. Питер Годфри-Смит из Сиднейского университета. "Животные, окрашенные в однородные темные цвета, бросались мусором чаще и энергичнее, в отличие от особей с бледным окрасом, которые действовали менее активно. Броски осьминогов с однородной расцветкой мантии, (особенно с однородной темной расцветкой), попадали в других моллюсков гораздо чаще". 

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Источники и ссылки:Journal Science Focus, Journal Plos
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0276482
https://www.sciencefocus.com/news/angry-octopuses-caught-hurling-silt-shells-and-algae-at-one-another/

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#биология #головоногие моллюски #моллюски #осьминоги
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