Водолазы нашли в Атлантике фрагмент космического корабля "Челленджер" спустя почти 37 лет после катастрофы

Большая часть космического челнока NASA Challenger, который взорвался вскоре после запуска в результате одной из самых страшных катастроф космического агентства, была обнаружена на дне Атлантического океана спустя более 30 лет. Об этом событии сообщает пресс-релиз ведомства. The divers looking at the Challenger fragment. The History Channel

Водолазы сделали новое открытие во время съемок документального телефильма для канала History. Это самый крупный из известных неповрежденных фрагментов корабля "Спейс Шаттл" и первая находка после того, как в 1996 году два фрагмента левого крыла космического корабля выбросило на берег. В NASA подтвердили подлинность находки дайверов в четверг, 10 ноября.

Находка водолазов напомнила миру о трагедии

Катастрофа космического челнока "Челленджер" в 1986 году стала одной из причин, по которой американские пилотируемые космические полеты были остановлены почти на десять лет, вплоть до начала полетов компании SpaceX и NASA Demo-2 к Международной космической станции. Шаттл "Челленджер" потерпел катастрофу на 73 секунде после старта. Эта событие вошло в историю как одна из крупнейших трагедий космического агентства, поскольку в результате аварии погибли все семь членов экипажа.

Расследование, проведенное после катастрофы, показало, что руководство NASA получило предупреждение о потенциальной проблеме с шаттлом "Челленджер", но все равно продолжило запуск. Эта новость вызвала всеобщее негодование и временную приостановку программы "Спейс Шаттл".

Команда дайверов, нашедших остатки "Челленджера", отправилась на поиски старых самолетов времен Второй мировой войны, затонувших в море. Водолазы должны были снять документальный фильм для канала History о Бермудском треугольнике. Одно из мест их поиска находилось к северу от Бермудского треугольника недалеко от мыса Канаверал. Документальный фильм будет транслироваться на канале History 22 ноября.

"Значение этой огромной части конструкции "Челленджера" было очевидным", - рассказывает Майк Барнетт, старший водолаз команды, совершившей это открытие. "Мы понимали, что к этой находке необходимо немедленно привлечь внимание NASA. В этом месте, которое находится за пределами Бермудского треугольника у побережья Флориды, погибли семь отважных астронавтов - ученых-исследователей, а катастрофа Челленджера стала трагической неудачей для американской космической программы. Однако из этого ужасного события были извлечены соответствующие уроки, которые в конечном итоге привели к значительным успехам в освоении космоса".

Глава NASA: "Эта трагедия изменила нас"

"Несмотря на то, что прошло почти 37 лет с тех пор, как семь смелых и отважных исследователей погибли на борту "Челленджера", эта трагедия навсегда останется в памяти нашей страны. Миллионам людей по всему миру, включая меня, кажется, что это было вчера", - отметил администратор NASA Билл Нельсон в своем заявлении. "Эта находка еще раз предоставила нам возможность задуматься, возвысить наследие семи первопроходцев, которых мы потеряли, и поразмышлять о том, как эта трагедия изменила нас".

В настоящий момент известно, что размер фрагмента "Челленджера" составляет более 4,5 х 4,5 метра. Более точно оценить его габариты пока невозможно, так как кусок корпуса частично занесен песком. Квадратные тепловые плитки на его поверхности свидетельствуют о том, что это, скорее всего, часть нижней обшивки шаттла.

На данный момент фрагмент корабля остается на дне океана, и специалисты NASA пытаются определиться с дальнейшими действиями. Всего с момента катастрофы было поднято около 118 тонн обломков "Челленджера", что примерно соответствует 47 процентам от общего веса ракеты. Сюда входят части двух твердотопливных ускорителей и внешнего топливного бака. Большая часть этих обломков хранится в заброшенных ракетных шахтах на космодроме на мысе Канаверал. Они хранятся как память об одной из самых страшных космических катастроф в истории NASA и всего мира.

Источник: History Channel

https://www.history.com/news/space-shuttle-challenger-bermuda-triangle