Большая часть космического челнока NASA Challenger, который взорвался вскоре после запуска в результате одной из самых страшных катастроф космического агентства, была обнаружена на дне Атлантического океана спустя более 30 лет. Об этом событии сообщает пресс-релиз ведомства.
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Водолазы сделали новое открытие во время съемок документального телефильма для канала History. Это самый крупный из известных неповрежденных фрагментов корабля "Спейс Шаттл" и первая находка после того, как в 1996 году два фрагмента левого крыла космического корабля выбросило на берег. В NASA подтвердили подлинность находки дайверов в четверг, 10 ноября.
Находка водолазов напомнила миру о трагедии
Катастрофа космического челнока "Челленджер" в 1986 году стала одной из причин, по которой американские пилотируемые космические полеты были остановлены почти на десять лет, вплоть до начала полетов компании SpaceX и NASA Demo-2 к Международной космической станции. Шаттл "Челленджер" потерпел катастрофу на 73 секунде после старта. Эта событие вошло в историю как одна из крупнейших трагедий космического агентства, поскольку в результате аварии погибли все семь членов экипажа.
Расследование, проведенное после катастрофы, показало, что руководство NASA получило предупреждение о потенциальной проблеме с шаттлом "Челленджер", но все равно продолжило запуск. Эта новость вызвала всеобщее негодование и временную приостановку программы "Спейс Шаттл".
Команда дайверов, нашедших остатки "Челленджера", отправилась на поиски старых самолетов времен Второй мировой войны, затонувших в море. Водолазы должны были снять документальный фильм для канала History о Бермудском треугольнике. Одно из мест их поиска находилось к северу от Бермудского треугольника недалеко от мыса Канаверал. Документальный фильм будет транслироваться на канале History 22 ноября.
"Значение этой огромной части конструкции "Челленджера" было очевидным", - рассказывает Майк Барнетт, старший водолаз команды, совершившей это открытие. "Мы понимали, что к этой находке необходимо немедленно привлечь внимание NASA. В этом месте, которое находится за пределами Бермудского треугольника у побережья Флориды, погибли семь отважных астронавтов - ученых-исследователей, а катастрофа Челленджера стала трагической неудачей для американской космической программы. Однако из этого ужасного события были извлечены соответствующие уроки, которые в конечном итоге привели к значительным успехам в освоении космоса".
Глава NASA: "Эта трагедия изменила нас"
"Несмотря на то, что прошло почти 37 лет с тех пор, как семь смелых и отважных исследователей погибли на борту "Челленджера", эта трагедия навсегда останется в памяти нашей страны. Миллионам людей по всему миру, включая меня, кажется, что это было вчера", - отметил администратор NASA Билл Нельсон в своем заявлении. "Эта находка еще раз предоставила нам возможность задуматься, возвысить наследие семи первопроходцев, которых мы потеряли, и поразмышлять о том, как эта трагедия изменила нас".
В настоящий момент известно, что размер фрагмента "Челленджера" составляет более 4,5 х 4,5 метра. Более точно оценить его габариты пока невозможно, так как кусок корпуса частично занесен песком. Квадратные тепловые плитки на его поверхности свидетельствуют о том, что это, скорее всего, часть нижней обшивки шаттла.
На данный момент фрагмент корабля остается на дне океана, и специалисты NASA пытаются определиться с дальнейшими действиями. Всего с момента катастрофы было поднято около 118 тонн обломков "Челленджера", что примерно соответствует 47 процентам от общего веса ракеты. Сюда входят части двух твердотопливных ускорителей и внешнего топливного бака. Большая часть этих обломков хранится в заброшенных ракетных шахтах на космодроме на мысе Канаверал. Они хранятся как память об одной из самых страшных космических катастроф в истории NASA и всего мира.
Источник: History Channel
https://www.history.com/news/space-shuttle-challenger-bermuda-triangle