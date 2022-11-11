Инженерам удалось установить новый рекорд скорости передачи данных по стандартному оптическому волокну. Направляя по оптоволоконному кабелю пакеты 55 модовых сигналов, команда смогла передать данные на скорости 1,53 петабита в секунду (Пбит/с).
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Чтобы представить, насколько это быстро, следует учесть, что один петабит равен одному миллиону гигабит. Современные пользователи домашнего Интернета были бы просто счастливы получив скорость передачи данных в один гигабит в секунду. По оценкам специалистов, пропускная способность всего мирового интернета составляет чуть менее 1 Пбит/с, то есть новая технология способна справиться со всем трафиком планеты с большим запасом.
Формально, это не самая высокая скорость передачи данных в истории - эта честь принадлежит недавно разработанному оптическому чипу, который показал невероятную скорость в 1,84 петабита в секунду. Но эта технология является экспериментальной, и до ее внедрения в коммерческую эксплуатацию пока очень далеко.
Новый рекорд, однако, знаменателен тем, что он был достигнут благодаря использованию оптического волокна со стандартным диаметром оболочки 125 микрон. Таким образом, этот кабель в достаточной степени совместим с существующей инфраструктурой. Как и в большинстве современных оптических волокон, для передачи данных новая технология использует одну стеклянную нить сердечника. Однако свет предварительно модулируют для создания 55 отдельных потоков данных, или мод, каждая из которых несет определенную информацию. На другом конце волокна эти сигналы декодируются, для расшифровки передаваемых данных.
Это первая демонстрация передачи данных с использованием 55-модового волокна со стандартным диаметром оболочки. Новая технология позволила инженерам более эффективно использовать световой поток, чем рекорд, установленный в мае этого года. Тогда команде удалось передать данные со скоростью 1,02 Пбит/с, используя для этого только 4 моды в 4 отдельных сердечниках. На тот момент пропускная способность была рассредоточена по 801 волновому каналу в трех частотных диапазонах, а сегодня полоса пропускания сократилась до 184 каналов в пределах одного диапазона, что свидетельствует о трехкратном повышении эффективности.
Команда утверждает, что пропускную способность можно еще увеличить, увеличив частотный диапазон.
Результаты этого исследования были опубликованы на ежегодной конференции по European Conference on Optical Communication.
Источники: NICT, Journal New Atlas
1. (https://www.nict.go.jp/en/press/2022/11/10-1.html)
2. (https://newatlas.com/telecommunications/data-transmission-fiber-optics-speed-record/)