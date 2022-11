Физики установили рекорд скорости передачи данных в 1,53 петабита в секунду в 55-модовом оптоволокне со стандартным диаметром оболочки

Инженерам удалось установить новый рекорд скорости передачи данных по стандартному оптическому волокну. Направляя по оптоволоконному кабелю пакеты 55 модовых сигналов, команда смогла передать данные на скорости 1,53 петабита в секунду (Пбит/с).

реклама

A new data transmission speed record has been set using fiber optics. Depositphotos

Чтобы представить, насколько это быстро, следует учесть, что один петабит равен одному миллиону гигабит. Современные пользователи домашнего Интернета были бы просто счастливы получив скорость передачи данных в один гигабит в секунду. По оценкам специалистов, пропускная способность всего мирового интернета составляет чуть менее 1 Пбит/с, то есть новая технология способна справиться со всем трафиком планеты с большим запасом.

Формально, это не самая высокая скорость передачи данных в истории - эта честь принадлежит недавно разработанному оптическому чипу, который показал невероятную скорость в 1,84 петабита в секунду. Но эта технология является экспериментальной, и до ее внедрения в коммерческую эксплуатацию пока очень далеко.

Transmission System

Новый рекорд, однако, знаменателен тем, что он был достигнут благодаря использованию оптического волокна со стандартным диаметром оболочки 125 микрон. Таким образом, этот кабель в достаточной степени совместим с существующей инфраструктурой. Как и в большинстве современных оптических волокон, для передачи данных новая технология использует одну стеклянную нить сердечника. Однако свет предварительно модулируют для создания 55 отдельных потоков данных, или мод, каждая из которых несет определенную информацию. На другом конце волокна эти сигналы декодируются, для расшифровки передаваемых данных.

Это первая демонстрация передачи данных с использованием 55-модового волокна со стандартным диаметром оболочки. Новая технология позволила инженерам более эффективно использовать световой поток, чем рекорд, установленный в мае этого года. Тогда команде удалось передать данные со скоростью 1,02 Пбит/с, используя для этого только 4 моды в 4 отдельных сердечниках. На тот момент пропускная способность была рассредоточена по 801 волновому каналу в трех частотных диапазонах, а сегодня полоса пропускания сократилась до 184 каналов в пределах одного диапазона, что свидетельствует о трехкратном повышении эффективности.

Команда утверждает, что пропускную способность можно еще увеличить, увеличив частотный диапазон.

Результаты этого исследования были опубликованы на ежегодной конференции по European Conference on Optical Communication.

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Источники: NICT, Journal New Atlas

1. (https://www.nict.go.jp/en/press/2022/11/10-1.html)

2. (https://newatlas.com/telecommunications/data-transmission-fiber-optics-speed-record/)