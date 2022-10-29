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Оборонный стартап Anduril построит для ВМС Австралии подводный беспилотник размером с автобус
Такие AUV (подводные автономные аппараты) смогут выполнять боевые миссии на глубине до 6000 метров
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Американский оборонный стартап Anduril планирует в течение трех лет поставить Королевскому военно-морскому флоту Австралии прототипы сверхбольших автономных подводных аппаратов (XL-AUV). При этом подводные дроны не будут герметичны; скорее даже так - вода будет циркулировать по всему объёму их корпуса.

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Прототип XL-AUV компании Anduril. Anduril Industries

Подводные беспилотники размером со школьный автобус, построенные австралийским филиалом оборонной технологической компании Anduril, не будут иметь герметичного корпуса, сообщила в четверг газета The Australian.

"Все XL-AUV получат алюминиевый каркас, обшитый прочным материалом, в котором будут предусмотрены специальные щели. Передвигаться они будут только в полностью погруженном состоянии", - сказал газете Дэвид Гудрич, исполнительный директор Anduril. "В кормовой части аппарата будет расположена двигательная установка с общим питанием от батарей, в носовом конусе - система навигации и управления, а все, что находится между ними, предназначено для полезной нагрузки".

Хотя Гудрич воздержался от прогнозов относительно полезной нагрузки, он заявил, что беспилотники, скорее всего, будут выполнять различные минные и противоминные задачи, а также миссии по сбору разведданных, наблюдению и рекогносцировке.

"Каждый прототип будет итеративным; мы не просто построим три одинаковых аппарата", - объяснил он. "Они будут поставлены в течение трёхлетнего срока действия программы и будут стоить дешевле, чем существующие подводные аппараты".

'Супер-умный' XL-UAV

Все прототипы будут иметь "мокрый" корпус, проще говоря, вода будет свободно циркулировать по всему корпусу AUV. В результате судно можно будет построить быстро и легко, поскольку для его создания не потребуется трудоемких сварочных работ, характерных при строительстве полноценных пилотируемых подводных аппаратов.

"Центральные модули могут быть разной длины, в зависимости от конкретных требований, - говорит Гудрич. "Аккумуляторы устойчивы к давлению, а все подсистемы навигации и управления находятся внутри герметичных контейнеров размером с баллон для пропана. Они будут расположены в различных частях аппарата, оставляя максимум пространства для полезной нагрузки, доступ к которой будет осуществляться через двери и люки ".


Модули полезной нагрузки будут определять дальность и выносливость XL-AUVs. Аппарат будет выполнять операции на океаническом дне на глубине до 6000 метров, утверждает компания.

"XL-UAV будет интегрирован с операционной системой Lattice компании Anduril, основанной на искусственном интеллекте, и будет работать в автономном режиме. В местах, где, обычно находится подводные лодки, в любой момент могут возникнуть проблемы со связью, поэтому они должны быть суперумными", - заявил Гудрич.

Наши автономные технологии позволяют использовать очень сложную обработку данных с помощью сенсоров. Они могут анализировать сигнатуру двигательной установки, отраженные сигналы гидролокатора и т.д., что позволит идентифицировать интересующее судно и точно определить, что оно делает". XL-AUV может взаимодействовать с системой Lattice самыми разными способами".

Система полного производства, включающая в себя технологию спуска и подъема подводного аппарата, пока находится в процессе изучения. Однако решение уже найдено, но пока не озвучено, по крайней мере, так утверждает оборонная компания.

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Источники: Anduril, Journal Interesting Engineering, The Australian
1. (https://interestingengineering.com/innovation/australias-underwater-drones-will-travel-flooded)
2. (https://www.anduril.com/article/anduril-and-the-royal-australian-navy-to-partner-on-extra-large-autonomous-undersea-vehicles/)
3. (https://www.theaustralian.com.au/special-reports/autonomous-undersea-vehicles-must-be-smart/news-story/da1febccca7f2711cc44fcca584fd4c6)

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#австралия #подводный дрон #беспилотный аппарат #оборонные технологии #подводный аппарат
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