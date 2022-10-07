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Triton Submarines представила Project Hercules - электрическую подлодку для морских путешествий
Достижения в области электрической мобильности открывают новые возможности для повышения удобства пользователей при сохранении операционной безопасности.
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Проект Hercules является результатом совместной работы дизайнеров роскошных яхт, студии по разработке и проектированию подводных аппаратов и производителей гражданских подводных лодок. "Сегодня он как никогда близок к воплощению в реальность и призван изменить представление людей о подводной среде и способах взаимодействия с ней", - говорится в пресс-релизе. На недавно завершившемся яхт-шоу в Монако коллектив разработчиков представил эскизы своего роскошного подводного аппарата.

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 Художественная визуализация проекта Hercules. Dark Ocean Design

В этом году выставка яхт в Монако наглядно продемонстрировала, как электрическая мобильность может соседствовать с роскошью, предлагаемой для морских прогулок. Проект Hercules поднимает подводные путешествия на качественно новый уровень благодаря своему электрическому подводному аппарату.

Что предлагает Project Hercules?

Разрабатываемая подводная лодка представляет собой замечательную концепцию " приватных погружений", в которой пилот и пассажиры отделены друг от друга внутренними переборками, как в самолете. Внутри пассажирского отсека находится мини-бар, огромная кровать и роскошное внутреннее убранство. Кресло пилота может выдвигаться вперед во время погружений или подводных прогулок или же сдвигаться назад, обеспечивая гостям приватность, когда судно скользит среди акул или проплывает мимо коралловых рифов.

Вид сверху на подводный аппарат. Dark Ocean Desig

На тот случай, если кто-то беспокоится о ситуационной осведомленности пилота, подводный аппарат будет оснащен внешними камерами, которые могут передавать информацию в VR-гарнитуру для расширенного поля зрения оператора. 

Как такое возможно?

Конечно, на рендерах и на бумаге эта концепция выглядит великолепно, однако реальная задача состоит в том, чтобы воплотить эту идею в реальность. Жюлю Верну было относительно легко написать о подводной яхте в конце 1800-х годов, однако потребовалось более 150 лет технического прогресса, чтобы воплотить эту затею в жизнь. Ранее на этой неделе мы сообщали о суперяхте стоимостью 25 миллионов долларов, которая может по желанию погружаться под воду и оставаться там до четырех дней. 

Обратите внимание, у судна есть подруливающие устройства вперед-назад, влево-вправо и вверх-вниз. Dark Ocean Design

В своем проекте команда планирует использовать четыре мощных силовых установки. Это позволит создать эффект скольжения судна в толще воды, в отличие от обычных подводных лодок, погружающихся вертикально. Скорость подлодки составит восемь узлов (около 15 километров в час), что вдвое превышает скорость большинства современных подводных аппаратов. 

В носовой части подводного аппарата находится выдвижной модуль, который способен выдвигаться и задвигаться по требованию оператора. Он будет обеспечивать горизонтальную ориентацию подводного аппарата, а также служить защитой от столкновений и селфи-камерой для гостей.

Художественная визуализация проекта Hercules. Dark Ocean Design

В течение следующих нескольких недель команда планирует завершить гидродинамический анализ, на основе которого будет принято решение об окончательной спецификации судна. Окончательную версию подводной платформы, а также ее стоимость можно будет узнать на предстоящей Международной выставке яхт в Форт-Лодердейле

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Источники Triton Submarines, Dark Ocean Design, Journal New Atlas, Journal Interesting Engineering
1. (https://tritonsubs.com/subs/projecthercules/
2. (https://newatlas.com/marine/triton-project-hercules/)
3. (https://tritonsubs.com/wp-content/uploads/Datasheet-Project-Hercules.pdf)
4. (https://interestingengineering.com/transportation/luxury-submersible-revolutionize-underwater-experiences)

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#dark ocean design #project hercules #triton submarines #роскошный подводный аппарат
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