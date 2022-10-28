Ученые обнаружили свидетельства существования реки длиной 460 км, пробивающей себе путь через основание антарктического ледяного щита.

Среди множества механизмов, формирующих Антарктический ледяной щит, особое место занимают процессы, протекающие в его нижних слоях. Недавно специалисты обнаружили подледниковую реку и пришли к выводу, что таяние антарктических льдов происходит намного быстрее, чем мы думали раньше. Как утверждают авторы нового проекта, река длиной 460 км указывает на то, что в основании ледникового щита циркулирует гораздо больше воды, чем считалось ранее, и это может ускорить его таяние по мере дальнейшего потепления климата планеты.

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Ученые обнаружили свидетельства существования реки длиной 460 км, пробивающей себе путь через основание антарктического ледяного щита. Depositphotos

Глубокие недра массивных ледяных пластов по своей природе являются сложным местом для изучений и исследований. Но несмотря на это, за последнее десятилетие ученым удалось получить общую картину водных каналов, соединяющих подледниковые озера Антарктиды. В начале этого года исследователи впервые в истории провели прямые наблюдения за антарктической подледной рекой. Они пробурили ледяной панцирь, чтобы заглянуть в узкое русло далеко внизу.

"Когда нам впервые пару десятилетий назад удалось обнаружить водоемы под антарктическим льдом, мы думали, что они изолированы друг от друга", — рассказывает участник экспедиции проф. Мартин Зигерт из Imperial College London. "Но сейчас мы уже понимаем, что там, глубоко внизу, расположены целые, системы, связанные между собой обширной речной сетью, такой, какой она могла бы быть, если бы на ней не было тысяч метров льда".

Благодаря моделированию гидрологии ледяного щита и воздушным радиолокационным исследованиям, учёным удалось сделать новое открытие. Исследования показали, что под плавучим ледяным шельфом, протекает река, пробивающая себе путь через толщу льда и выходящая к морю в нескольких местах.

Авторы считают, что эти потоки под высоким давлением переносят огромное количество пресной воды, которая, по мнению ученых, играет роль смазки для ледяных плит и усиливает перемещение льдов в сторону океана.

Возможно, недавно обнаруженная речная система ускоряет интенсивность таяния Антарктического ледникового щита. Dow et al. 2022

"Благодаря спутниковым измерениям мы знаем, какие регионы Антарктиды теряют лед и в каком количестве, но мы не всегда знаем, почему это происходит", — рассказывает руководитель проекта д-р Кристин Доу из University of Waterloo. " Возможно, это открытие является недостающим звеном в наших концепциях. Вероятно, мы сильно недооценили влияние таких речных систем на скорость таяния льдов. Только зная причины исчезновения ледников, мы можем строить модели и прогнозы того, как эти ледники будут реагировать на дальнейшее глобальное потепление, и насколько все это повысит уровень мирового океана".

Ученые также обращают внимание на возможность возникновения эффектов с обратной связью, которые могут еще больше ускорить процесс исчезновения льда. Речь идет о том, что по мере накопления воды и ускорения движения льда по суше может увеличиться трение, что, в свою очередь, усилит таяние основания. И этот цикл будет повторяться постоянно.

"Предыдущие исследования рассматривали взаимодействие между границами ледяных щитов и океанской водой, чтобы определить, как выглядит таяние", — считает соавтор работы д-р Нил Росс из University of Newcastle. "Однако обнаружение реки, простирающейся на сотни километров вглубь материка и приводящих в движение некоторые из этих процессов, показывает, что мы не можем полностью понять процессы таяния льдов без полного понимания всей экосистемы: ледяного щита, океана и пресной воды".

Результаты данного проекта недавно были представлены в международном издании Nature Geoscience.

Источник: Imperial College London, Journal Nature Geoscience.

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1. (https://www.nature.com/articles/s41561-022-01059-1)

2. (https://newatlas.com/environment/river-base-antarctic-ice-sheet-melting/)

3. (https://www.imperial.ac.uk/news/240932/river-longer-than-thames-beneath-antarctic)