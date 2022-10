Фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy выделил $50 млн на разработку инновационного метода переработки спирта в зеленое топливо для реактивных двигателей.

Программа Breakthrough Energy основанная Биллом Гейтсом, недавно объявила о том, что ее первый проект Catalyst получит финансирование в размере 50 миллионов долларов США. Грант будет предоставлен компании LanzaJet на строительство завода по производству экологичного авиационного топлива (SAF) Freedom Pines Fuels в Сопертоне, штат Джорджия.

реклама

Breakthrough Energy Catalyst — это уникальная программа, объединившая бизнес и некоммерческие организации для финансирования первых в своем роде коммерческих проектов, способствующих ускоренному внедрению важнейших технологий.

"Breakthrough Energy Catalyst — это новый способ для частного сектора ускорить переход к чистой энергии путем финансирования проектов, которые обеспечат выход на рынок важнейших климатических решений в необходимые сроки", — объясняет Роди Гидеро, исполнительный директор Breakthrough Energy и управляющий партнер Breakthrough Energy Ventures. "Новый завод LanzaJet по производству устойчивого авиационного топлива может сыграть ключевую роль в декарбонизации авиации и продемонстрировать, как рабочие места и бизнес в экономике чистой энергии могут стимулировать развитие сообществ", — добавил он.

Проект компании LanzaJet "Freedom Pines Fuels" станет первым заводом компании по производству авиационного топлива коммерческого масштаба. Он также станет первым в мире предприятием по производству спирта для реактивного топлива SAF, который, как ожидается, сможет сократить выбросы парниковых газов по меньшей мере на 70% по сравнению с ископаемым реактивным топливом. Проект планируется завершить в 2023 году.

Фотография новаторской топливной установки компании LanjaJet. LanjaJet

После того как завод заработает на полную мощность, он станет важнейшим звеном в увеличении производства SAF и выведении на рынок экологически чистого топлива, которое является менее затратной альтернативой. Ожидается, что завод будет производить 34 миллионов литров SAF и 3,8 миллион литров возобновляемого дизельного топлива в год.

Это примерно в два раза больше, чем в настоящее время производится в США. После строительства завода технология LanzaJet сможет использоваться в гораздо больших масштабах как в США, так и во всем мире. Подобные проекты уже разрабатываются в Северной Америке, Европе и Азии. Они позволят производить более 4 миллиарда литров SAF в год.

"Компания LanzaJet зиждется на инновациях, и мы каждый день с трепетом работаем над решением глобальной климатической проблемы", — заявил Джимми Самарцис, генеральный директор LanzaJet. "Чтобы максимально использовать нашу технологию и масштабировать производство, поставляя значительные объемы зеленого реактивного топлива по всему миру, важно наладить партнерские отношения. У нас есть реальная возможность существенно увеличить масштабы и внедрить нашу технологию в глобальном масштабе. Однако мы не смогли бы построить этот завод так быстро без гранта Breakthrough Energy Catalyst. Благодаря инвестициям мы снизили общую стоимость капитала, что крайне важно для сокращения выбросов и ускорения темпов вывода SAF на мировой рынок", — добавил он.



SAF производится из различных низкоуглеродных, устойчивых видов сырья, таких как сельскохозяйственные отходы, твердые бытовые отходы, энергетические культуры или углерод, улавливаемый из промышленных процессов или окружающего воздуха. Его можно использовать вместо традиционного авиационного топлива, и оно совместимо с действующими самолетами и существующей инфраструктурой.

По сравнению с традиционным топливом, вырабатываемым из сырой нефти, SAF может существенно снизить выбросы парниковых газов (ПГ) на протяжении всего жизненного цикла. Кроме того, оно может значительно улучшить качество атмосферного воздуха за счет снижения загрязнения твердыми частицами.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Серьезный вклад в реализацию проекта LanzaJet по созданию завода Freedom Pines Fuels уже внесли Министерство энергетики США, Фонд климатических инноваций Microsoft и акционеры LanzaJet - компании Mitsui & Co, Suncor Energy, LanzaTech, British Airways и Shell. Субсидия Catalyst от Breakthrough Energy является позитивным вкладом в проект и окажет существенную помощь в его запуске.



Источники: U.S. Department of Energy, LanzaJet technology, Breakthrough Energy

1. (https://breakthroughenergy.org/)

2. (https://www.lanzajet.com/where-we-operate/)

3. (https://www.lanzajet.com/breakthrough-energy-makes-first-catalyst-funding-in-lanzajet/)

4. (https://www.energy.gov/sites/default/files/2021-04/final-ea-2143-LanzaTech-Freedom-Pines-Fuels-LLC-2021-02.pdf)