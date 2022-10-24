Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Билл Гейтс выделил $50 млн на строительство завода по переработке спирта в зеленое авиатопливо
Фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy выделил $50 млн на разработку инновационного метода переработки спирта в зеленое топливо для реактивных двигателей.
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 за 60 с началом тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Программа Breakthrough Energy основанная Биллом Гейтсом, недавно объявила о том, что ее первый проект Catalyst получит финансирование в размере 50 миллионов долларов США. Грант будет предоставлен компании LanzaJet на строительство завода по производству экологичного авиационного топлива (SAF) Freedom Pines Fuels в Сопертоне, штат Джорджия.

реклама

Breakthrough Energy Catalyst — это уникальная программа, объединившая бизнес и некоммерческие организации для финансирования первых в своем роде коммерческих проектов, способствующих ускоренному внедрению важнейших технологий.

"Breakthrough Energy Catalyst — это новый способ для частного сектора ускорить переход к чистой энергии путем финансирования проектов, которые обеспечат выход на рынок важнейших климатических решений в необходимые сроки", — объясняет Роди Гидеро, исполнительный директор Breakthrough Energy и управляющий партнер Breakthrough Energy Ventures. "Новый завод LanzaJet по производству устойчивого авиационного топлива может сыграть ключевую роль в декарбонизации авиации и продемонстрировать, как рабочие места и бизнес в экономике чистой энергии могут стимулировать развитие сообществ", — добавил он.

Проект компании LanzaJet "Freedom Pines Fuels" станет первым заводом компании по производству авиационного топлива коммерческого масштаба. Он также станет первым в мире предприятием по производству спирта для реактивного топлива SAF, который, как ожидается, сможет сократить выбросы парниковых газов по меньшей мере на 70% по сравнению с ископаемым реактивным топливом. Проект планируется завершить в 2023 году.

Фотография новаторской топливной установки компании LanjaJet. LanjaJet

После того как завод заработает на полную мощность, он станет важнейшим звеном в увеличении производства SAF и выведении на рынок экологически чистого топлива, которое является менее затратной альтернативой. Ожидается, что завод будет производить 34 миллионов литров SAF и 3,8 миллион литров возобновляемого дизельного топлива в год.

Это примерно в два раза больше, чем в настоящее время производится в США. После строительства завода технология LanzaJet сможет использоваться в гораздо больших масштабах как в США, так и во всем мире. Подобные проекты уже разрабатываются в Северной Америке, Европе и Азии. Они позволят производить более 4 миллиарда литров SAF в год.

"Компания LanzaJet зиждется на инновациях, и мы каждый день с трепетом работаем над решением глобальной климатической проблемы", — заявил Джимми Самарцис, генеральный директор LanzaJet. "Чтобы максимально использовать нашу технологию и масштабировать производство, поставляя значительные объемы зеленого реактивного топлива по всему миру, важно наладить партнерские отношения. У нас есть реальная возможность существенно увеличить масштабы и внедрить нашу технологию в глобальном масштабе. Однако мы не смогли бы построить этот завод так быстро без гранта Breakthrough Energy Catalyst. Благодаря инвестициям мы снизили общую стоимость капитала, что крайне важно для сокращения выбросов и ускорения темпов вывода SAF на мировой рынок", — добавил он.


SAF производится из различных низкоуглеродных, устойчивых видов сырья, таких как сельскохозяйственные отходы, твердые бытовые отходы, энергетические культуры или углерод, улавливаемый из промышленных процессов или окружающего воздуха. Его можно использовать вместо традиционного авиационного топлива, и оно совместимо с действующими самолетами и существующей инфраструктурой.

По сравнению с традиционным топливом, вырабатываемым из сырой нефти, SAF может существенно снизить выбросы парниковых газов (ПГ) на протяжении всего жизненного цикла. Кроме того, оно может значительно улучшить качество атмосферного воздуха за счет снижения загрязнения твердыми частицами.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай

Серьезный вклад в реализацию проекта LanzaJet по созданию завода Freedom Pines Fuels уже внесли Министерство энергетики США, Фонд климатических инноваций Microsoft и акционеры LanzaJet - компании Mitsui & Co, Suncor Energy, LanzaTech, British Airways и Shell. Субсидия Catalyst от Breakthrough Energy является позитивным вкладом в проект и окажет существенную помощь в его запуске.

Источники: U.S. Department of Energy,  LanzaJet technology, Breakthrough Energy
1. (https://breakthroughenergy.org/)
2. (https://www.lanzajet.com/where-we-operate/)
3. (https://www.lanzajet.com/breakthrough-energy-makes-first-catalyst-funding-in-lanzajet/)
4. (https://www.energy.gov/sites/default/files/2021-04/final-ea-2143-LanzaTech-Freedom-Pines-Fuels-LLC-2021-02.pdf)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#билл гейтс #breakthough energy #lanzajet #спирт в реактивное топливо #экологичное реактивное топливо
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 1,2 млрд долларов на борьбу с полиомиелитом
Билл Гейтс считает, что отказ людей от мяса или покупки больших домов не решит климатический кризис
Forebs: Билл и Мелинда Гейтс планируют руководить своим фондом еще 25 лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мошенники "скормили" банкоматам "Альфа-банка" 60 млн рублей фальшивых купюр номиналом 5 тысяч
40
В Финляндии и Люксенбурге жители не сговариваясь, стали приходить в "Русские дома" погреться
32
В Польше взяли в аренду "Жнеца" - одного из самых крупных беспилотников в мире
15
Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
46
Московский депутат Дикарев попал под суд из-за картинки на аватаре другого пользователя ВКонтакте
16
Американские десантники в составе дивизии разместились в Румынии
16
На Украине хотят создать дрон, превосходящий "Герани"
39
В Wildberries увеличили невозвращаемый взнос для продавцов в 3 раза, объяснив это просьбами клиентов
7
Игроки в Modern Warfare 2 жалуются на технические ошибки: вылеты и лаги
6
В PUBG добавят скины в стиле ассиметричного хоррора Dead by Daylight
+
Скандал, связанный с низкой производительностью Xbox Series S, продолжает набирать обороты
37
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
72
Дизайн смартфонов Apple может измениться после ухода главного дизайнера
1
У Starlink Маска появился российский конкурент - запущены спутники проекта "Сфера"
4
В Чехии воду без примесей сделали похожей на металлы
4
Исследователи безопасности обнаружили неуловимый бэкдор Windows Powershell
2
Google разработала нейросеть Imagen Video, которая способна создавать видео по описанию
+
Microsoft представила полноценную замену популярной программе CCleaner
15
Курс доллара на Aliexpress упал ниже 70 рублей
20
Магазины РФ начали предлагать скидки до 15% на недорогие игровые видеокарты NVIDIA
11

Популярные статьи

Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
41
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
69
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
132
О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем
56
10 оптимальных игровых связок процессор/видеокарта осени 2022 года — от бюджетных до топовых
19
Хорошие бесплатные игры, часть 1
25
Дроны применяемые противником на Украине, их возможности и слабые места (часть 2)
48
Первые впечатления от игры в God of War Ragnarok
11
Апгрейд ПК (абсолютно научная киберфантастика)
8
Сколько стоит «жирная» сборка ПК на GeForce RTX 4090 – самая быстрая видеокарта по неразумной цене
13

Сейчас обсуждают

Дмитрий Сайфутдинов
17:36
Не доставать из коробки!
Владелец RTX 4090 показал оплавившийся 12VHPWR переходник и разъём питания
Razg0n
17:33
Экономика пендосов и гейропы в опе, там сейчас все нищие, заходят в русские дома согреться, приходится цены снижать, чтобы поддержать голодранцев.
Видеокарты в России подешевели в 2-5 раз в период с марта по октябрь
den fed
17:32
Естественно когда жрет 500-600Вт ...будут разьемы гореть как спички.
Владелец RTX 4090 показал оплавившийся 12VHPWR переходник и разъём питания
dmiitriiyy
17:31
Среди "пропавших" много тех, кто дрессируется в Европе и США. И их очередное прибытие на фронт может стать большой проблемой, если наша разведка опять их проглядит, как в Харьковской области. Если ра...
В Польше взяли в аренду "Жнеца" - одного из самых крупных беспилотников в мире
ExtenZ
17:29
для 1кулерной rtx 2060 что подойдет?
10 оптимальных игровых связок процессор/видеокарта осени 2022 года — от бюджетных до топовых
fylval
17:28
Это ты 30 тыс. деньгами называешь? Это ты рубль деньгами обозвал?
Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
Anglesmith
17:28
Одного этанола мало. В процессе гидрирования этилена, который получают из этанола нужен водород. А его дешевле всего из метана получать. В этом случае авиатопливо не зеленое будет.
Билл Гейтс выделил $50 млн на строительство завода по переработке спирта в зеленое авиатопливо
OgoGoLog
17:28
"945 цена это цена фьючерса" "Тут про газ рассказывали нам, что Европа замёрзнет, а газ будет стоить 5000$." Вы сами с этого начали. А потом ускакали на спотовые цены. Ни Китай ни индия не разглашали...
Что ждет Россию в случае ограничения цены на "черное золото"
Вася Стопкин
17:27
Содомит, это у тебя пукан горит от твоей брехологии. А что такое нешешбек, если перевести на русский. Ты как мантру повторяешь нешешбек или у тебя крышечка поехала?
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
Lex001
17:25
В точку. Штатовские, европейские ценники в полтора, два раза ниже наших. Да даже, блин, в Казахстане ниже (в том-же филиале казахского днс, что особенно бесит. Сеть магазинов ведь одна и та же)
Видеокарты в России подешевели в 2-5 раз в период с марта по октябрь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем