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Новый метод генной терапии улучшает ночное зрение у взрослых с врожденной слепотой, считают ученые
Исследователи нашли эффективный метод лечения взрослых пациентов с генетической формой врожденной слепоты
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Инновационный способ улучшения ночного зрения у взрослых людей с врожденной слепотой, разработали ученые из Университета Пенсильвании. Новая технология генной терапии может послужить отличным толчком в развитии современной офтальмологии.

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У взрослых с генетической формой врожденной слепоты наблюдалось значительное восстановление ночного зрения в течение нескольких дней после получения экспериментальной генной терапии. Сообщают исследователи из Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania.

У пациентов, получивших лечение было наследственное заболевание сетчатки (амавроз Лебера, LCA) - вызванное мутациями гена GUCY2D. В соответствии с протоколом клинических испытаний, исследователи ввели генную терапию AAV, несущую ДНК здоровой версии гена, в сетчатку одного из глаз каждого участника.

У всех пациентов в течение нескольких дней после лечения, в обработанном глазу отмечалось значительное усиление зрительных функций, опосредованных фоторецепторными клетками палочкового типа. Способность человеческого глаза видеть при слабом освещении в основном обеспечивается палочковыми клетками, которые невероятно чувствительны к свету.

"Эти замечательные результаты показывают, что основные молекулярные механизмы фототрансдукции остаются в значительной степени неповрежденными в некоторых случаях ЛКА. Таким образом, эту генную терапию можно применять даже после десятилетий слепоты", - рассказывает руководитель проекта Самуэль Г. Джейкобсон, доктор медицины, доктор философии, профессор офтальмологии в Пенсильванском университете.

Почти 40 000 младенцев подвержены этому заболеванию

Один из каждых 40 000 новорожденных рождается с LCA, которая является одним из самых распространенных состояний врожденной слепоты, сообщает UPenn.

Степень потери зрения у разных пациентов с LCA различна, но у всех таких пациентов с младенчества наблюдается тяжелая инвалидность по зрению. Причиной LCA может быть дисфункция более двух десятков генов. До 20 процентов случаев ЛКА вызывается мутациями в гене GUCY2D, который производит важный белок, необходимый для "каскада фототрансдукции", преобразующего свет в нейронные сигналы в фоторецепторных клетках сетчатки.

У двух пациентов, 19-летнего парня и 32-летней женщины, имевших особенно тяжелые нарушения зрения, исследователи применили более высокие дозы генной терапии. Днем у пациентов сохранялись отдельные, хотя и существенно ослабленные зрительные функции, а ночью они были практически слепы, их светочувствительность была в 10 000-100 000 раз ниже нормы.

Для того изучить эффективность терапии исследователи провели лечение только одного глаза у каждого пациента, что в дальнейшем позволило провести сравнительный анализ. Тесты показали, что глаза обоих пациентов, прошедших лечение, в тысячи раз повысили чувствительность к свету при слабом освещении, тем самым обратив вспять первоначальные аномалии зрения.

В целом, для оценки функциональности зрения и светочувствительности пациентов исследователи использовали девять дополнительных методик. Они включали тесты на непроизвольную реакцию зрачков на свет и навыки ориентирования в помещении при слабом освещении.

"Не менее поразительной была быстрота улучшения после терапии. Уже через восемь дней оба пациента демонстрировали заметную эффективность", - сказал Артур В. Цидециян.

Результаты новаторского метода были опубликованы в журнале iScience 4 сентября.

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Источники: University of Pennsylvania, Journal iScience
1. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004222015462)
2. (https://www.pennmedicine.org/news/news-releases/2022/october/gene-therapy-rapidly-improves-night-vision)

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#глаз #слепота #upenn #врожденный амавроз лебера #человеческий глаз
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