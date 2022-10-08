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Солнечная нить длиной около 200 000 км столкнётся с магнитосферой нашей планеты в конце этой недели
Солнечные нити - довольно редкое явление в солнечной атмосфере. Однако по мере того, как Солнце приближается к пику своего солнечного цикла, мы можем наблюдать их все чаще.
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На этой неделе Солнце выбросило в сторону Земли огненный поток нитевидной плазмы длиной около 200 000 км, который направляется прямо к нашей планете. По прогнозам экспертов, он достигнет Земли к концу недели, сообщает The Weather Channel.

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В последние несколько месяцев солнечная активность значительно возросла, это связано с тем, что Солнце подходит к пику своего гелиоцикла. Каждые 11 лет Солнца меняет свою полярность, в результате чего наша звезда начинает проявлять повышенную активность, которая сопровождается появлением солнечных пятен и более темных участков на солнечной поверхности.

Ученые очень тщательно изучают тёмные пятна, поскольку это области интенсивной магнитной активности. Временами такие пятна выплёскивают мощные потоки радиации, или солнечные вспышки. Несколько реже происходят выбросы твёрдых частиц, называемые корональными выбросами массы (КВМ).

Огненная нить

Изучая солнечную поверхность, ученые сталкиваются со случаями редких явлений. Так, например а августе ученые сообщили о появлении дыры в южной части атмосферы Солнца. А до этого исследователи обнаружили нити магнетизма, протянувшиеся на тысячи километров по солнечной поверхности.

Тогда эти нити держались у поверхности Солнца. Однако уже 4 октября другой филамент, тоже сформировавший в южной части Солнечного диска, "лопнул, как резинка", - отмечает в своем репортаже The Weather Channel. Следует отметить, что в работе обсерваторий, фиксировавших эту активность, наблюдались неполадки поэтому полученная информация о солнечной активности была неполной.

По расчетам ученых, корональный выброс массы направляется к Земле и обрушится на магнитосферу нашей планеты 7 или 8 октября.

Геомагнитная буря

Ожидается, что в результате вероятного взаимодействия КВМ с нашей планетой возникнет геомагнитная буря класса G1. По шкале интенсивности такие бури являются относительно умеренными и оказывают незначительное влияние на инфраструктуру, такую как электросети и спутники связи.

По данным сайта Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), вероятность масштабных отключений радиосвязи после бури класса G1 составляет 25%. Вероятность незначительных радиопомех увеличивается до 50 процентов.

Несмотря на то, что атмосфера Земли защищает обитателей планеты от высокоэнергетических частиц, содержащихся в корональных выбросах, космонавты и космические аппараты, которые не имеют такой защиты, подвергаются определенному риску во время таких событий. В начале этого года компания SpaceX потеряла более 40 своих спутников Starlink во время одной из таких бурь.

Впрочем, не все последствия геомагнитной бури так страшны. Такие явления, как аврора или северное сияние, также являются результатом космической погоды, вызванной Солнцем. И хотя на этой неделе в некоторых северных регионах нашей планеты ожидались достаточно интенсивные авроры, предстоящая геомагнитная буря вряд ли окажет подобное воздействие на магнитосферу Земли.

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Источники: Journal Interesting Engineering, The Weather Channel
1. (https://interestingengineering.com/science/120000-mile-long-filament-from-the-sun)
2. (https://weather.com/en-IN/india/space/news/2022-10-07-sun-throws-200000-km-long-fiery-filament-towards-earth)

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#геомагнитная буря #солнечная буря #солнечная вспышка #корональный выброс массы #космическая погода #солнечная нить #солнечное пятно #солнечные нити
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