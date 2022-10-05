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U-Boat Worx планирует построить подводную супер-яхту Nautilus за 25 миллионов долларов
Компания U-Boat Worx намерена воплотить в жизнь свою концепцию подводной супер-яхты Nautilus
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Идея суперяхты, которая может погружаться под воду давно будоражит воображение всех - от детей, жаждущих приключений, до требовательных миллиардеров. Возможно, компании U-Boat Worx удастся воплотить эту концепцию в жизнь в виде новой подводной суперяхты Nautilus.

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Компания U-Boat Worx намерена воплотить в жизнь свою концепцию подводной суперяхты Nautilus. U-Boat Worx

Благодаря своему огромному опыту в проектировании персональных подводных лодок она создала впечатляющее 123-футовое (37,5 м) судно. В новом проекте удачно сочетаются все необходимые атрибуты роскошной супер-яхты - солнечная палуба, бассейн, бар и многое другое - с уникальной способностью погружаться на глубину до ~200 м и оставаться под водой в течение нескольких дней. 

U-Boat Worx стремится обеспечить роскошный отдых на воде и под водой, равного которому нет. U-Boat Worx

В представлении многих потенциальных заказчиков рынок персональных подводных лодок представлялся довольно неспешным и спокойным, с длительными этапами разработок подводных испытаний. Однако в компании U-Boat Worx в последние годы работа просто кипит. Наряду с напряженным графиком проведения крупных яхтенных мероприятий в конце лета, компания сумела нарастить производство персональных подводных лодок и в то же время снизить цены до рекордно низкого уровня. Сегодня она представляет совершенно новый продут - супер-яхту, которая может работать как подводная лодка.

Nautilus предлагает большую палубу с бассейном, баром, обеденной зоной и кормовой пляжной/плавательной зоной. U-Boat Worx

Несмотря на то, что окончательная конфигурация будет подбираться индивидуально для каждого заказчика, на яхте предусмотрена большая солнечная палуба, включающая бассейн с пресной водой, обеденную зону и бар. Под палубой расположен стальной герметичный корпус с большими иллюминаторами, которые создают ощущение подводного мира, даже когда яхта движется по поверхности моря. Четыре таких окна окружают обеденную зону и гостиную площадью 50 кв. м) а другие открывают вид на подводное царство в главной спальне и четырех каютах. На борту также имеется полноценный камбуз.

Подводная супер-яхта Nautilus не испытывает недостатка в видах на морские пейзажи U-Boat Worx

Nautilus водоизмещением 1 250 тонн рассчитан на перевозку 10 пассажиров и до семи членов экипажа. На воде дизель-электрическая силовая установка обеспечивает скорость хода 9 узлов (16,7 км/ч) и запас хода до 3 200 морских миль (5 926 километров).

Покупая судно за 25 миллионов, вы можете рассчитывать на несколько вариантов расцветки. U-Boat Worx

В конце концов, если пассажирам надоест отдыхать у бассейна и бара, и они могут отправиться в подводное путешествие. В этой ситуации крыша опускается и закрывает обеденную зону и бар, подготавливая судно к погружению в воду. Nautilus способен погружать пассажиров на глубину до 200 метров. Судно может находиться под водой не более четырех дней или шести часов при движении со скоростью 4 узла (7,4 км/ч). Помимо простого изучения подводного мира, потенциал подводного аппарата предназначен для работы в неблагоприятных условиях надводной среды.

Проект предусматривает дизель-электрический привод с крейсерской скоростью 9 узлов. U-Boat Worx

"Если море становится слишком бурным, вы просто ныряете и продолжаете свое путешествие в комфорте", - говорит председатель совета директоров и основатель U-Boat Worx Берт Хоутман. С "Наутилусом" яхтенный рынок уже никогда не будет прежним".

Крыша палубы Nautilus может опуститься и закрывать обеденную зону. U-Boat Worx

Кроме того, Nautilus оснащен собственным тендером, устойчивым к давлению и расположенным под кормовой палубой головоломки. Этот полностью электрический тендер "Aronnax" способен доставить до пяти дайверов к месту погружения.

Тендер Aronnax может отделяться от кормовой палубы и перевозить до пяти аквалангистов. U-Boat Worx

U-Boat Worx представила проект Nautilus на 2022 Monaco Yacht Show. Конечно, пока это всего лишь куча красивых рендерив, но похоже, что U-Boat Worx очень хочет построить эту яхту, а не оставить на стадии концепта, как многие подобные решения. Впрочем, при цене в 25 миллионов евро (около 25 миллионов долларов США) компании придется подождать, пока появится подходящий покупатель и закажет строительство. Хотя это совсем недорого по сравнению с 2 миллиардами долларов, которые потенциальные клиенты могли бы выложить за подводную суперяхту Migaloo австрийской разработки.

Источник: U-Boat Worx,  Journal New Atlas

1. (https://newatlas.com/marine/u-boat-worx-25-million-dollar-submersible-superyacht/)

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2. (https://www.uboatworx.com/news/u-boat-worx-unveils-the-nautilus-underwater-superyacht-at-the-monaco-yacht-show)

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#u-boat worx #суперяхта #nautilus #супер-яхта
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