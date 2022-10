Ученые и врачи Калифорнийского университета в Дэвисе разработали уникальную внутриутробную терапию стволовыми клетками для лечения очень серьезного и редкого врожденного дефекта - spina bifida - расщепление позвоночника

В рамках первого в мире клинического испытания после проведения терапии стволовыми клетками для лечения spina bifida (расщепление позвоночника) родились три ребенка. Процедура включает в себя установку специальных пластырей из стволовых клеток на позвоночник ребенка еще во время его внутриутробного развития. Как заявили авторы новой методики, спустя год после проведения эксперимента - "результаты весьма и весьма обнадеживающие".

Эмили и ее ребенок Робби стали первыми, кто прошел новую терапию стволовыми клетками для лечения spina bifida in utero. UC Davis Health

Расщепление позвоночника (spina bifida) - это врожденный порок, при котором позвоночник не развивается должным образом, что может стать причиной слабости или паралича нижних конечностей, когнитивных проблем, а также дисфункции мочевыводящих путей и кишечника. Лекарства от этой болезни не существует, но в некоторых случаях послеродовая операция может улучшить симптомы.

Цель нового клинического исследования - вмешательство на более ранних стадиях. Поскольку признаки spina bifida обнаруживаются на ранних стадиях беременности, появляется шанс вылечить заболевание, пока плод развивается внутриутробно. Такой подход потенциально способен значительно улучшить результаты. Именно такую цель преследовало исследование Cellular Therapy for In Utero Repair of Myelomeningocele (CuRe), проводимое в медицинском центре Калифорнийского университета в Дэвисе.

Пациенткам, участвующим в этой программе, проводится операция в середине второго триместра беременности. Во время процедуры пластырь, на пораженный участок позвоночника плода аккуратно накладывается пластырь, содержащий мезенхимальные стволовые клетки. Результаты предыдущих исследований на овцах и собаках с дефектным закрытием позвоночного столба (spina bifida) показали, что этот метод способен полностью предотвратить паралич. Благодаря этому молодые животные развиваются практически здоровыми.

На данный момент родилось уже три ребенка из 35 запланированных программой CuRe. Первый из них получил лечение в июле 2021 года на сроке беременности 25,5 недель и родился в сентябре. При отсутствии лечения ребенок должен был появиться на свет с параличом ног, но, к счастью, сразу после рождения он "начал пинаться и шевелить пальцами ног".

После этого прошло уже больше года, и, пока все идет хорошо. Но тем не менее, команда не торопится делать поспешные выводы. Ученые будут наблюдать за малышами до шести лет, а в возрасте около 30 месяцев планируется провести определенные тесты и процедуры, чтобы проверить здоровье детей.

Команда учёных и врачей рассказывают об уникальной операции в приведённом ниже видеоролике.

Поиски метода лечения Spina Bifida Часть 1 - Перспективы стволовых клеток

Источники: University of California, Davis, Journal Newatlas, Сlinicaltrials Gov

