К моменту образования этого сверхматерика мир изменится кардинальным образом.

Исследователи из австралийского университета Нью-Куртин с помощью суперкомпьютера попытались определить, как будет выглядеть мир, когда произойдет формирование очередного суперконтинента. Согласно расчетам экспертов - Тихий океан схлопнется, образовав новый сверхконтинент Амазия - который включит в себя все современные материки. Об этом сообщается в пресс-релизе учебного ведомства.

реклама

Сотрудники New Curtin University in Australia с помощью сверхмощного компьютера выяснили, как будет выглядеть мир, когда образуется следующий суперконтинент

Под кажущимся внешним спокойствием внутри нашей планеты происходят масштабные тектонические процессы, которые продолжаются миллионы лет. На прошлой неделе журнал Interesting Engineering рассказал о том, как ученые исследуют редкие образцы минералов, найденные глубоко под земной поверхностью, чтобы лучше понять механизмы, протекающие в земных недрах.

Для прогнозирования вероятных последствий движения гигантских тектонических плит специалисты из Earth Dynamics Research Group and the School of Earth and Planetary Sciences at New Curtin University воспользовались услугами суперкомпьютера.

Формирование континентов

На протяжении двух миллиардов лет материки нашей планеты неоднократно сталкивались друг с другом, образуя суперконтиненты. Так называемый суперконтинентальный цикл происходит в среднем каждые 600 миллионов лет и приводит к слиянию всех континентов планеты.

Примерно около 700 млн. лет назад предыдущий суперконтинент начал раскалываться и сжимать гипотетический суперокеан Пантхаласса. Океан, который был самым огромным на пике своего развития, когда по Земле бродили динозавры, продолжает сокращаться на несколько сантиметров в день. Сегодня он широко известен как Тихий океан.

Однако текущий суперконтинентальный цикл говорит о том, что в течение следующих 250-300 млн. лет воды Тихого океана сократятся на тысячи километров и объединят континенты Америки и Азии, образовав Амазию.

Согласно расчетам специалистов, более молодые океаны, в частности Атлантический и Индийский, вряд ли сомкнутся во время следующего сдвига тектонических плит. Любопытную роль при этом сыграет и австралийский континент, который, как ожидается, сначала столкнется с Азией, а уже потом произойдет формирование Амазии.

Какой будет Амасия?

Сегодня географическое положение всех материков в значительной степени влияет на состояние окружающей среды и экосистем этих территорий. Даже человеческие культуры находятся под определенным давлением преобладающих факторов. Именно по этой причине специалисты пытаются выяснить, какой именно будет жизнь на новом суперконтиненте.

По мнению экспертов, при формировании сверхматерика можно ожидать радикального изменения состояния планеты. Ожидается, что уровень воды в морях будет значительно ниже, а внутренняя часть суперконтинента превратиться в засушливые пустынные территории. Также предполагается, что колебания суточных температур будут находиться в более широком диапазоне.

Результаты этого научного проекта были зарегистрированы в международном издании National Science Review на минувшей неделе.

Источники: journal National Science Review, Curtin University, Wikipedia, Journal Interesting Engineering.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Суперконтинентальный_цикл)

2. (https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwac205/6726649)

3. (https://interestingengineering.com/science/amasia-earth-next-supercontinent)

4. (https://news.curtin.edu.au/media-releases/pacific-ocean-set-to-make-way-for-worlds-next-supercontinent/)