Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Исследователи придумали новый способ сделать органоиды мозга "умнее"
Ученые использовали стволовые клетки для выращивания высококачественных, хорошо структурированных крошечных органоидов, подобных живому мозгу человека. Данный метод открывает новые пути для изучения неврологических расстройств
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 45 тр в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Если поместить плюрипотентные стволовые клетки человека в чашку Петри с соответствующими питательными веществами, то из них можно вырастить миниатюрную модель мозга или мозговой органоид - полуорганизованное скопление клеток. Недавно исследователи из Калифорнийского университета предложили новую методику создания крошечных органоидов мозга из стволовых клеток. Диаметр таких высококачественных органоидов не превышает одного - пяти миллиметров. Данный эксперимент поможет ученым лучше понять неврологические расстройства у людей.

реклама

Срезы органоидов мини-мозга с нейральными стволовыми клетками (красный) и нейронами коры (зеленый). Eurekalert.org

Проблема с органоидами используемыми сегодня

Человеческий мозг - очень чувствительный орган. Исследовать его, не причинив вреда, чрезвычайно сложно. Для того чтобы решить эту проблему, необходимы стволовые клетки, которые позволяют выращивать органоиды мозга в лабораторных условиях. Поскольку такие органоиды по своей структуре подобны реальному мозгу, их изучение можно проводить без участия живых пациентов.

Исследователи выращивают мозговые органоиды уже несколько лет, но не все из них получаются одинаковыми. В разных лабораториях (и даже в разных партиях) они могут отличаться друг от друга, а значит, результаты, полученные при исследовании одного органоида, могут не подтвердиться при исследовании другого.

"Сейчас это похоже на Дикий Запад, потому что не существует стандартного метода получения органоидов мини-мозга", - говорит Беннетт Нович, сотрудник Центра регенеративной медицины и исследований стволовых клеток имени Эли и Эдит Броуд при Калифорнийском университете и старший автор новой работы на эту тему.

Создание оптимальных органоидов

В данном исследовании ученые предложили новые рекомендации по созданию органоидов, которые будут иметь постоянную структуру и однородность.

Для создания мини-мозгов ученые брали клетки кожи или крови человека и перепрограммировали их в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC) - клетки, которые могут перерождаться в любой тип клеток организма.

Затем они использовали такие iPSC для создания нейральных стволовых клеток, которые могут производить большинство типов клеток, встречающихся в мозге. По мере формирования нейральных стволовых клеток их можно заставить соединиться в трехмерные органоиды. Вроде все элементарно. Но почему тогда некоторые органоиды больше похожи на человеческий мозг, чем другие?

Исследователи обнаружили, что зрелость стволовых клеток влияет на их качество. Лучший способ сохранить стволовые клетки человека в состоянии раннего развития - поместить их в чашку с клетками кожи мыши, известными как фибробласты. Такие питательные слои обеспечивают необходимые химические сигналы и обеспечивают структурную поддержку, которая помогает стволовым клеткам разрастаться и в течение долгого времени оставаться "молодыми".

Однако, было обнаружено, что использование клеток мыши делает органоиды непригодными для проведения клеточной терапии с целью замены больных или поврежденных нервных тканей. Кроме того, подобные способы с использованием питательных материалов являются более трудоемкими, чем методы выращивания стволовых клеток, обычно практикуемые во многих лабораториях.

Для того чтобы выявить генетические различия между "хорошими" и "плохими" органоидами из стволовых клеток, исследователи обратились секвенированию РНК и вычислительному анализу. Благодаря этим методам они выделили четыре молекулы, которые отвечают за поддержание стволовых клеток в "молодом" состоянии. Эти молекулы принадлежат к суперсемейству трансформирующего фактора роста бета - группе белков, которые регулируют многие клеточные процессы.

Добавив эти молекулы в чашки к стволовым клеткам, удалось сохранить их в незрелом состоянии и создать из них высококачественные, хорошо структурированные органоиды.

Органоиды, точно и последовательно воссоздающие структуру и клеточный состав определенных участков мозга, позволят исследователям изучать такие неврологические расстройства, как шизофрения и аутизм. При подобных расстройствах мозг пациентов часто выглядит идентичным по структуре мозгу нейротипичных людей, но при этом демонстрирует заметные различия по функционалу.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники: Journal Cell, Journal Interesting Engineering
1. (https://www.cell.com/stem-cell-reports/fulltext/S2213-6711(22)00422-2)
2. (https://interestingengineering.com/science/a-new-method-to-make-brain-organoid-brainer)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#стволовые клетки #калифорнийский университет #исследование мозга #мозговые органоиды #неврологическое расстройство
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Благодаря донорским клеткам ученые смогли вырастить новую печень
Ученые UCLA разработали новую версию миниатюрного микроскопа за $4 миллиона
Новая терапия стволовыми клетками может позволить слепым видеть
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бюджетные матплаты на AM5 (Ryzen 7000) могут иметь проблемы со стабильностью работы PCI-е 5.0 и DDR5
18
ВВС США переводит стратегические бомбардировщики Boeing B-52 на двигатели F130 Rolls-Royce
7
Цены на видеокарты в России падают
61
Централизованные криптовалютные биржи могут заблокировать пользователей из России
12
Volkswagen перенесет производство из Германии из-за дефицита газа, на очереди - фармкомпании
7
Голландия лишила лицензии оператора Турецкого потока
10
В GTA Online появился первый миллиардер: геймер потратил на игру более 18 тыс. часов
1
Биткоин ждёт волна бычьего роста, а Ethereum Classic может сильно подорожать – прогнозы зима 2022г
6
Россия может получить до $17 млрд в качестве компенсации за подрыв трубопроводов Северный поток-1/2
27
Странам Европы грозит отключение мобильной связи - Reuters
1
Компьютер для бедного студента – 6 процессоров для экономных геймеров по разумным ценам
5
Цены на видеокарты NVIDIA в РФ резко снизились, опустившись намного ниже рекомендованных
8
Энтузиаст наглядно показал превосходство Ryzen 7 5800X3D над Core i9-13900K в ряде игр
13
Nvidia показала возможности RTX 4090 и DLSS 3 в играх: до 5 раз большая производительность
101
В ближайшие месяцы Nvidia выпустит две новые видеокарты RTX 3060 и RTX 3060 Ti
6
Видеокарты AMD подешевели и возвращаются в магазины РФ – серия Radeon RX 6000 скинула до 18%
8
На Newegg появились GeForce RTX 4090 от партнёров: ASUS, Gigabyte и другие доступны от $1599
7
Всё больше фиксируется заражений новым вирусом "Chaos"
1
Ryzen 5 7600X не стал народным в немецкой рознице — объёмы продаж CPU весьма скромны
21
Стали известны цены MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO и GeForce RTX 4090 SUPRIM X
+

Популярные статьи

Кто больше всех пострадает из-за выведенных из строя Северных потоков
105
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 5
9
ТОП-9 SSD для геймера: от бюджетных до флагманских
70
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
402
Как я превратил файловый менеджер Total Commander в удобный инструмент управления ПК
29
Графический редактор Krita - свобода и функционал
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
4
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
38

Сейчас обсуждают

help
02:27
проще было скинуть ссылку на его прощальный ролик...
Исследователи придумали новый способ сделать органоиды мозга "умнее"
WOLF PACIFIER
02:24
Засунь обратно.
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
Kutuz
02:22
F
Исследователи придумали новый способ сделать органоиды мозга "умнее"
Victor Konovalov
02:21
Сейчас в Москве психически больной человек, с помощью подчиняющейся ему Российской армии, убивает на Украине мужчин, женщин, стариков и детей. Через некоторое время безумные американцы будут продават...
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
izbolota
02:21
asus+noctua так и сделали с 3070/3080, на озоне 3080 видел у китайцев
Видеокарт с таким дизайном геймеры давно не видели — Acer представила необычную модель Arc A770
UKROBOT
02:19
Нафига мне это надо? Ну может тебе ослу не понять когда твой город бомбят каждый день и не по одному разу и ты видишь последствия разруху и убитых мирных граждан на дорогах и тротуарах, то как то авто...
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
Эовейн Триада
02:12
Ага, глянь Гугл карты, спутник, от Донецка в сторону Киева, окопов накопали за 8 лет сколько везде, а люди просто хотели жить и говорить на родном русском. Глянь свастика у трети наверно войск ВСУ, ко...
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
UKROBOT
02:03
Ну да а у нас блин только одни Жигули и запорожцы на дорогах с ссср оставшиеся , дорог вообще нет, а все атомные станции выбросы каждый день скидывают, так нахрен вы к нам ущербным поперлись уроды? За...
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
Эовейн Триада
02:00
Зеленский настоящий тиран, нельзя же ничего против него сказать.., а у нас свобода. Ну ты ответь тебе то нафига это, я не думаю, что ты в связях с олигархами, а за их богатства ведь топишь, или это у ...
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
UKROBOT
01:58
У вас доступно только на сцаря молится и есть крохи с барского стола))))
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем