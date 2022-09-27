Space Launch System NASA - самая мощная ракета из когда-либо созданных космическим агентство

В то время как жители Флориды готовятся к усиливающемуся урагану "Ян", который как ожидается принесет в регион мощные штормы и ливневые дожди, в NASA решили не рисковать своей огромной лунной ракетой. Специалисты, работающие над миссией Artemis I, приняли решение вернуть космический корабль со стартовой площадки, чтобы уберечь его от усиливающейся непогоды.

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Космическая ракета NASA Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion на борту находится на мобильной пусковой установке на стартовой площадке 39B, в то время как команды настраивают системы для отката в сборочный корпус Vehicle Assembly Building. Photo Credit: (NASA/Joel Kowsky)Миссия "Артемида I" очень тяжело движется к старту. Во время полета Space Launch System - самая мощная ракета, которую когда-либо создавало NASA, выведет в космос беспилотную капсулу Orion и отправит ее на орбиту вокруг Луны. Эта миссия позволит NASA протестировать системы космического корабля для полетов в дальний космос в преддверии пилотируемых экспедиций, включая в конечном итоге высадку на Луну. В августе NASA отменило первую попытку запуска из-за проблем с двигателем. Вторая попытка сорвалась в начале сентября из-за утечки водорода. В результате инженеры космического агентства заменили все уплотнители на топливопроводах между ракетой и мобильной пусковой установкой. Кроме того, на прошлой неделе команда провела необходимые криогенные испытания, "которые удовлетворили все поставленные перед ней задачи".

Благодаря проведенным мероприятиям специалисты NASA могли приступить к новой попытке запуска, однако у тропической депрессии в Карибском море на этот счет были совершенно другие планы. В конце прошлой недели команда в спешном порядке начала готовить ракету к отправке в сборочный корпус. Сотрудники NASA постоянно отслеживали ситуацию, однако в субботу агентство официально отказалось от возможности запуска 27 сентября.

Окончательное решение об откате ракеты и капсулы было принято в понедельник вечером с учетом последних прогнозов касательно урагана "Ян". Согласно заявлению NASA, "это решение было принято не только для того, чтобы защитить космический корабль, но и для того, чтобы сотрудники могли позаботиться о своих семьях". Поздно вечером в понедельник ракета и капсула отправились в четырехмильное (6,4 км) путешествие обратно в сборочный модуль Vehicle Assembly Building.

В настоявшее время пресс-служба NASA не сообщила о планах ведомства относительно следующей попытки запуска.

Источники: NASA, Википедиа

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1. (https://blogs.nasa.gov/artemis/)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Артемида_(космическая_программа))