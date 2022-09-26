NASA планировало запустить Artemis I на этой неделе

NASA отменило очередную попытку запуска SLS из-за усиливающегося тропического шторма "Ян". Космическое агентство планировало провести запуск миссии Artemis I во вторник, 27 сентября, с космодрома Кеннеди, штат Флорида.

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В пятницу, 23 сентября, NASA объявило, что следит за штормом в Карибском бассейне - Тропической Депрессией 9. Ближе к вечеру шторм усилился, и модели предсказали, что он превратится в ураган и обрушится на Флориду уже к середине этой недели.

Ракета Space Launch System NASA на стартовой площадке. Source: NASA

Сейчас космическое агентство решает, оставить ли SLS на стартовой площадке или отправить его обратно в сборочный корпус (VAB) и укрыть от урагана.

Запуск ракеты-носителя Artemis I отложен из-за урагана

В настоящий момент специалисты NASA готовят SLS и капсулу Orion к возможной транспортировке в сборочный корпус (VAB). Космическое агентство должно будет принять решение в самое ближайшее время, поскольку для того, чтобы вернуть SLS обратно в VAB, потребуется около суток. Это связано с тем, что транспортер CT-2 движется со средней скоростью 1,6 километров в час.

В любом случае, подготовка к потенциальному возвращению ракеты в сборочный корпус означает, что запуск откладывается. Если NASA все же решит оставить SLS и Orion на стартовой площадке, то запуск может состояться в начале октября. Однако вероятность этого очень мала, поскольку в последнее время космическое агентство неоднократно сталкивалось с задержками запуска ракеты-носителя Artemis I, и вряд ли оно захочет рисковать своим многомиллиардным проектом.

Как утверждается в заявлении, опубликованном NASA в Twitter: "Руководители продолжают внимательно следить за погодными сводками и сегодня вечером соберутся на совещание, чтобы оценить, следует ли вернуть ракету NASA SLS и космический корабль Orion обратно в сборочный комплекс или оставить на площадке, чтобы сохранить возможность для попытки запуска Artemis 2 октября".

На Луну и обратно

Миссия NASA Artemis I является первой в серии миссий, которые в конечном итоге доставят людей на поверхность нашего спутника. Кроме того, это событие станет отправной точкой для экспедиции человека на Марс. Цель программы NASA Artemis - обеспечить постоянное присутствие человека на Луне.

Если программа Artemis I, пройдет успешно, то в 2024 году в рамках программы Artemis II NASA отправит к Луне пилотируемую капсулу Orion. Корабль должен будет сделать облёт вокруг Луны и вернуться обратно по той же траектории. В миссии "Артемида III" в качестве лунного посадочного модуля будет использоваться космический корабль SpaceX Starship, который отправит людей на поверхность Луны впервые со времен "Аполлона-17" в 1972 году. Ожидается, что эта миссия состоится примерно в 2025 или 2026 году.

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Источники: NASA

1. (https://blogs.nasa.gov/artemis/2022/09/25/weather-monitoring-and-rollback-preparations-continue/)