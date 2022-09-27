Данная миссия является первой попыткой человечества изменить траекторию небесного тела и отработать механизм планетарной защиты

Миссия DART планетарной обороны сегодня достигла своей кульминации: зонд NASA совершил столкновение с астероидом Диморфос. Таким образом, человечество совершило первую попытку изменить курс астероида. Этот эксперимент был признан успешным и является важным этапом практики для отработки методов защиты от потенциально опасных небесных объектов.

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Художественное изображение космического зонда DART перед ударом с Диморфосом. НАСА/Steve Gribben

Миссия DART ("испытания перенаправления двойного астероида") — это попытка скорректировать траекторию движения космического объекта Dimorphos и его более крупного соседа Didymos, входящих в бинарную астероидную систему. В настоящий момент оба небесных тела находятся на расстоянии около 11 млн. км (7 млн. миль) от поверхности нашей планеты. Данные объекты не представляют для Земли какой-либо опасности. Ученые выбрали их в качестве идеального кандидата для проведения научного эксперимента в рамках программы Planetary Defense. Космический аппарат стартовал в ноябре 2021 года, и сегодня его 10-месячный полет завершился самым драматичным образом.

DART вышел на цель на скорости более22 500 км/ч (6250 м/с) и как сообщает NASA "в последние минуты своей жизни был брошен на произвол судьбы". Приблизительно за 20 мин. до удара исследователи торжественно заявили о том, что аппарат "точно наведен" на Деморфос.

Кадр последних секунд работы космического аппарата NASA DART. NASA

Последние пять минут до удара были самыми напряженными. С этого момента исследователи больше не смогли посылать космическому аппарату каких-либо команд, а бортовые навигационные системы зонда фиксировали изображения астероида по мере его приближения и использовали эти изображения для автоматического наведения на цель.

"Последние секунды перед крушением зонда были отмечены нечеткими, но весьма важными с научной точки зрения кадрами поверхности Диморфоса, которая становилась все больше и больше. Потеря видеосигнала, подтвердила факт столкновение с астероидом и гибель космического аппарата. Все последние снимки будут получены и изучены в ближайшие дни и недели. Это поможет исследователям лучше понять состав и структуру Диморфоса," - заявили представители космического агентства.

Что же касается оценки того, насколько сильно DART изменил траекторию движения Диморфоса — это уже вопрос долгосрочной перспективы. В реализации этой задачи помогут расположенный неподалеку спутник CubeSat, запущенный две недели назад для фотосъемки этого события, а также телескопы, расположенные на Земле. Обсерватории будут постоянно наблюдать за двойной астероидной системой, чтобы точно измерить результирующую орбиту Диморфоса, которая, как ожидается, будет сокращена на несколько минут.

В 2024 году European Space Agency отправит к бинарной системе астероидов еще одну космическую станцию для изучения последствий столкновения с DART. Отчет НАСА о результатах сегодняшнего исторического события представлен ниже, удар зафиксирован в 1 час 16 минут.

Столкновение DART с астероидом Dimorphos (официальная трансляция NASA)

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Источники: NASA, Википедиа

1. (https://youtu.be/4RA8Tfa6Sck)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/DART_(проект))

3. (https://ru.wikipedia.org/wiki/(65803)_Дидим)

4. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Диморф)