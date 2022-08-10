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Летучие мыши во время охоты образуют мобильную сенсорную сеть, на 40% увеличивая шансы найти добычу
Ученые утверждают, что летучие мыши общаются и работают в команде для более эффективного поиска пищи
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Когда мы думаем о животных, которые вместе охотятся за своей добычей, обычно представляем себе таких представителей фауны, как волки или касатки. Возможно, вскоре к этому списку могут добавиться обыкновенные летучие мыши, поскольку, согласно новому исследованию, они показывают друг другу, где можно найти самых вкусных насекомых.

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Одна из летучих мышей, используемых в рамках данного эксперимента, оснащенная передатчиком. Несмотря на то, что всего была промаркирована 81 животное, как правило, их отслеживали группами до 19 особей. Manuel Roeleke

Как многие уже знают, летучие мыши способны отыскивать летающих насекомых в абсолютной темноте с помощью эхолокации. Точнее, они излучают ультразвуковые волны, неслышимые для человека, и улавливают их эхо, отраженное от тела насекомых.

Ученые из Потсдамского университета и Института Лейбница по изучению зоопарков и дикой природы Германии утверждают, что эта система может определять местонахождение насекомых в пределах 10-15 метров (33-49 футов), поэтому если рой находится дальше, летучая мышь не сможет его обнаружить. В то же время, летучие мыши значительно крупнее насекомых и при идеальных условиях могут эхолоцировать друг друга на расстоянии до 160 м (525 футов).

Чтобы понять, как летучие мыши используют такую "технологию" в своих интересах, исследователи приклеили маленькие радиопередатчики к спинам 81 рыжей вечерницы. (lat. Nyctalus noctula). Массив антенн, установленный в местах обитания рукокрылых, принимал сигналы от этих передатчиков, что позволило ученым отслеживать полет каждого животного на протяжении трех лет.

Ученые обнаружили, что во время охоты на насекомых крупные группы летучих мышей разлетались на достаточно большие расстояния, чтобы охватить как можно большую территорию, оставаясь при этом в зоне действия эхолокации друг друга.

Если одна из летучих мышей встречала рой насекомых и начинала его преследовать, соседние летучие мыши узнавали об этом по изменениям в движениях ее полета и по специальным эхолокационным сигналам, которые она начинала использовать при нападении на насекомых.

Используя компьютерную модель, ученые выяснили, что благодаря такому "сетевому взаимодействию" летучие мыши тратят на поиск добычи на 40 процентов меньше времени, по сравнению с тем, если бы они охотились в одиночку, игнорируя своих собратьев. Исследователи считают, что необходимо охранять большие колонии летучих мышей, поскольку эти животные не смогут найти достаточно пищи, если будут жить небольшими группами или в одиночку.

Доклад о результатах исследования, которым руководил д-р Мануэль Ролеке из Университета Потсдама, был недавно зарегистрирован в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источники: Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, journal Proceedings of the National Academy of Sciences

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1. (https://www.pnas.org/doi/abс/10.1043/pnas.2205663119)
2. (https://www.sciencedaily.com/releases/2022/08/220809101821.htm)
3. (https://www.izw-berlin.de/en/press-release/network-for-food-bats-communicate-and-work-together-for-more-efficient-foraging.html)

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#летучие мыши #эхолокация
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