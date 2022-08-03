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Астрономы впервые в истории наблюдали слияние нейтронных звезд в миллиметровом диапазоне
Массив телескопов ALMA обладает достаточной чувствительностью для регистрации тусклых послесвечений подобных катаклизмов
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Ученые с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array (ALMA), впервые зарегистрировали миллиметровое излучение от огненного слияния двух нейтронных звезд .

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Команда подтвердила, что вспышка света в их наблюдениях является одним из самых энергичных короткопериодических гамма-всплесков в истории астрономических наблюдений, говорится в заявлении для прессы.

В своем исследовании, описанном в статье журнала The Astrophysical Journal Letters, астрофизики подчеркивают, что взрыв оставил после себя одно из самых ярких послесвечений за всю историю наблюдений.

Короткопериодические GRB излучают больше энергии, чем Солнце за всю свою жизнь

Гамма-всплески (GRB) считаются самыми яркими и энергичными взрывами в наблюдаемой Вселенной. Они настолько мощные, что за считанные секунды могут излучить больше энергии, чем наше Солнце способно излучить за всю свою жизнь.

GRB 211106A относится к подклассу GRB, называемому короткопериодическими гамма-всплесками. 

Считается, что взрывы подобного типа являются причиной образования самых тяжелых элементов во Вселенной, таких как платина и золото. Они возникают в результате столкновения и слияния бинарных звездных систем, содержащих нейтронные звезды.

"Эти слияния происходят из-за гравитационно-волнового излучения, которое выводит энергию с орбиты бинарных звезд, заставляя звезды закручиваться по спирали навстречу друг другу", - рассказывает Танмой Ласкар проффесор физики и астрономии Университета Юты. "Результирующий взрыв сопровождается струями, движущимися со скоростью, близкой к скорости света. Когда одна из этих струй устремляется в сторону Земли, мы наблюдаем короткий импульс гамма-излучения или короткопериодический GRB".

Короткопериодические GRB обычно длятся всего несколько десятых долей секунды, однако ученым удается зарегистрировать их благодаря послесвечению, которое они оставляют после себя. Оно возникает в результате взаимодействия струй с окружающим газом. Но даже при наличии медленно гаснущего послесвечения их все равно очень трудно обнаружить. Всего в радиоволновом диапазоне было зафиксировано менее десяти короткопериодических GRB. Новое наблюдение является первым в истории короткопериодическим GRB, обнаруженным в миллиметровом диапазоне длин волн.

ALMA обнаружила то, что раньше было невозможно обнаружить

Новый объект наблюдения, GRB 211106A, находится примерно в 20 миллиардах световых лет от Земли. Когда он был впервые обнаружен рентгеновской обсерваторией НАСА X-ray Neil Gehrels Swift, галактика-хозяин была еще не видна. Однако с помощью невероятно чувствительных инструментов ALMA исследователи смогли по-новому взглянуть на это бурное слияние. "Беспрецедентная чувствительность ALMA позволила нам более точно определить местонахождение GRB. Оказалось, что объект находится в другой более тусклой галактике, которая находится гораздо дальше, чем предполагалось ранее", - сказал Ласкар. " А это, в свою очередь, означает, что этот кратковременный гамма-всплеск еще мощнее, чем мы ожидали. Это делает его одним из самых ярких и мощных за всю историю наблюдений".


Кроме того, благодаря новой космической обсерватории James Webb исследователи смогут лучше понять эволюционные процессы короткопериодических GRB. "С помощью JWST, - комментирует Ласкар, - мы сможем измерить спектр галактики-хозяина и легко узнать расстояние, а в будущем мы также сможем использовать JWST для съемки инфракрасных послесвечений и изучения их химического состава".

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Источники: NASA, Newswise, Википедиа  
1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Гамма-всплеск)
2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Atacama_Large_Millimeter_Array) 3. (https://www.newswise.com/articles/out-with-a-bang-explosive-neutron-star-merger-captured-for-the-first-time-in-millimeter-light)

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