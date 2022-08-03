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James Webb сделал первые снимки линзовидной галактики Колесо Телеги
На новом снимке Джеймса Уэбба галактика Колесо Телеги запечатлена во всей своей красе. В НАСА утверждают, что новое изображение раскроет тайны ее истории и поможет заглянуть в будущее
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NASA опубликовало новый снимок James Webb, демонстрирующий хаотичную галактику Колесо Телеги.

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Американское космическое агентство представило последнее изображение, полученное с помощью инфракрасной космической обсерватории стоимостью 10 миллиардов долларов, заявив, что оно позволяет "заглянуть в прошлое и будущее нашей Вселенной".

Изображение галактики Cartwheel. NASA, ESA, CSA, STScI

По утверждению НАСА, данные снимки позволяют узнать новые подробности о процессах звездообразования, а также о черной дыре в центре галактики. Мощные ИК-инструменты JWST позволили получить невероятно подробные снимки. Это еще одна впечатляющая демонстрация возможностей космической обсерватории после начала ее научной деятельности в минувшем месяце.

Вглядываясь в "хаос" галактики Cartwheel

На новых снимках можно увидеть галактику Колесо Телеги и два звёздных скопления поменьше. Необходимо отметить, что, как и на первом историческом снимке JWST, все эти еле заметные объекты на заднем плане также являются галактиками.

Изображение от NIRCam (слева) и от Mid-Infrared Instrument (справа). Source : NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

С момента запуска научной обсерватории НАСА постоянно публикует новые данные с  James Webb, включая первое наблюдение сверхновой звезды. Сегодня NASA заявило, что новые снимки Cartwheel Galaxy позволяют получить беспрецедентные подробности об эволюции этого уникального региона космоса. Это линзовидное и кольцеобразное скопление звезд удалено от Земли на расстояние порядка 153 миллионов парсек и расположено в созвездии Скульптора.

Как объясняет НАСА в своем блоге, сходство галактики с колесом является результатом древнего столкновения с другой галактикой меньшего размера. Фактически в настоящий момент мы наблюдаем результат масштабного межгалактического слияния. По данным НАСА, "в галактике Cartwheel есть целых два кольца - большое синеватое кольцо (обод колеса) вокруг центральной яркой части. Эти две структуры расширяются наружу от центра столкновения, как волны в воде после брошенного камня". Такой тип "кольцеобразных галактик" с его уникальными особенностями встречается гораздо реже, чем спиральные галактики, такие как Млечный Путь

Сравнение James Webb с Hubble

Как и в случае с другими снимками, сделанными Джеймсом Уэббом, при сравнении с более старыми изображениями Хаббла можно увидеть новые детали, которые обнаружил JWST. Камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) James Webb обладает уникальными возможностями проникать сквозь космическую пыль, которая скрывает большую часть подробностей на ранних снимках Хаббла. 

Галактика Cartwheel, запечатленная Хабблом. Source : Curt Struck, Philip Appleton, Kirk Borne, Ray Lucas, NASA/ESA

В НАСА пояснили, что в синеватом кольце Cartwheel Galaxy, которое расширяется уже около 450 млн. лет, преобладают процессы звездообразования и вспышки сверхновых. Это объясняется тем, что расширяясь, кольцо взаимодействует с окружающим газом, пылью и плазмой, вызывая рождение новых звезд. С помощью камеры NIRCam можно увидеть эти эволюционирующие области в мельчайших подробностях. По словам американского космического агентства, это означает, что новые снимки раскрывают историю галактики, а также показывает, как она будет развиваться в будущем.

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Источники:  NASA, Википедиа 
1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Колесо_Телеги_(галактика))
2. (https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/webb-captures-stellar-gymnastics-in-the-cartwheel-galaxy)

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