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Ученые: Стабильный микробиом кишечника повышает работоспособность и улучшает спортивные результаты
Новое исследование утверждает, что стабильность микрофлоры нашего кишечника может влиять на работоспособность и спортивные результаты
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Известно, что состав микробиома нашего кишечника влияет на многие элементы человеческого организма. Благодаря новым направлениям научных исследований удалось выяснить некоторые интересные аспекты того, как это влияет на спортивные результаты. Последние данные в этой области свидетельствуют о том, что более жизнеспособные сообщества кишечных бактерий могут повысить результативность бегунов на выносливость. При этом выяснилось, что диета спортсменов играет далеко не последнюю роль.

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Новое исследование предполагает, что стабильность нашей кишечной микрофлоры может влиять на работоспособность и спортивные результаты. Depositphoto

Результаты предыдущих исследований показали, что физические упражнения могут напрямую влиять на микрофлору нашего кишечника, однако в последнее время все чаще стали появляться данные, свидетельствующие об обратной зависимости. В частности, было обнаружено, что у бегунов-марафонцев после соревнований увеличивается количество определенных видов бактерий. При этом ученые доказали, что некоторые из них могут даже повысить мотивацию к занятиям спортом.

Теперь эксперты из Anglia Ruskin University провели новое исследование с участием группы профессиональных бегунов. Участников эксперимента разделили на две группы. Первая получала высокобелковую пищу, вторая - высокоуглеводную. Цель исследования заключалась в изучении влияния  рациона питания на микробиом кишечника и возможных последствий для спортивных результатов.

Ученые обнаружили, что у тех, кто придерживался высокобелковой диеты, наблюдалось нарушение стабильности кишечных бактерий, значительное сокращение разнообразия видов и повышение уровня бактериальных сообществ. Это привело к 23,3%-ному снижению результатов в беге на время. С другой стороны, высокоуглеводная диета привела к улучшению результатов на 6,5% в группе.

"Полученные результаты позволяют предположить, что рацион с высоким содержанием белка может негативно влиять на кишечник путем изменения состава микроорганизмов. В то время как потребление большого количества углеводов, содержащихся в разнообразных зерновых и овощных культурах, ассоциируется с более устойчивым микробиомом", - считает д-р Джастин Робертс, доцент кафедры здорового и спортивного питания университета Anglia Ruskin.

По словам команды, полученные результаты позволяют предположить, что высокобелковая диета посредством изменений в составе кишечных бактерий косвенно подавляет производительность бегунов на выносливость.

"Рационы были хорошо сбалансированы и тщательно контролировались, поэтому маловероятно, что белок сам по себе является причиной снижения спортивных результатов", - рассказывает Робертс. " Однако мы считаем, что, изменения микрофлоры могут отразиться на проницаемости кишечника или усвоении питательных веществ, или на сигналах между кишечником и мозгом, влияя на восприятие нагрузки и, следовательно, на спортивные результаты".

Исследование было опубликовано в журнале mSystems.

 Источники: Университет Англия Раскин через MedicalXpress, журнал mSystems.

1. (https://journals.asm.org/doi/10.1128/msystems.00129-22)

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2. (https://medicalxpress.com/news/2022-07-stable-gut-elite-athletes.html)

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#кишечник #микробиом #рацион питания #спортивные результаты
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