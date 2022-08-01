Новое исследование утверждает, что стабильность микрофлоры нашего кишечника может влиять на работоспособность и спортивные результаты

Известно, что состав микробиома нашего кишечника влияет на многие элементы человеческого организма. Благодаря новым направлениям научных исследований удалось выяснить некоторые интересные аспекты того, как это влияет на спортивные результаты. Последние данные в этой области свидетельствуют о том, что более жизнеспособные сообщества кишечных бактерий могут повысить результативность бегунов на выносливость. При этом выяснилось, что диета спортсменов играет далеко не последнюю роль.

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Новое исследование предполагает, что стабильность нашей кишечной микрофлоры может влиять на работоспособность и спортивные результаты. Depositphoto

Результаты предыдущих исследований показали, что физические упражнения могут напрямую влиять на микрофлору нашего кишечника, однако в последнее время все чаще стали появляться данные, свидетельствующие об обратной зависимости. В частности, было обнаружено, что у бегунов-марафонцев после соревнований увеличивается количество определенных видов бактерий. При этом ученые доказали, что некоторые из них могут даже повысить мотивацию к занятиям спортом.

Теперь эксперты из Anglia Ruskin University провели новое исследование с участием группы профессиональных бегунов. Участников эксперимента разделили на две группы. Первая получала высокобелковую пищу, вторая - высокоуглеводную. Цель исследования заключалась в изучении влияния рациона питания на микробиом кишечника и возможных последствий для спортивных результатов.

Ученые обнаружили, что у тех, кто придерживался высокобелковой диеты, наблюдалось нарушение стабильности кишечных бактерий, значительное сокращение разнообразия видов и повышение уровня бактериальных сообществ. Это привело к 23,3%-ному снижению результатов в беге на время. С другой стороны, высокоуглеводная диета привела к улучшению результатов на 6,5% в группе.

"Полученные результаты позволяют предположить, что рацион с высоким содержанием белка может негативно влиять на кишечник путем изменения состава микроорганизмов. В то время как потребление большого количества углеводов, содержащихся в разнообразных зерновых и овощных культурах, ассоциируется с более устойчивым микробиомом", - считает д-р Джастин Робертс, доцент кафедры здорового и спортивного питания университета Anglia Ruskin.

По словам команды, полученные результаты позволяют предположить, что высокобелковая диета посредством изменений в составе кишечных бактерий косвенно подавляет производительность бегунов на выносливость.

"Рационы были хорошо сбалансированы и тщательно контролировались, поэтому маловероятно, что белок сам по себе является причиной снижения спортивных результатов", - рассказывает Робертс. " Однако мы считаем, что, изменения микрофлоры могут отразиться на проницаемости кишечника или усвоении питательных веществ, или на сигналах между кишечником и мозгом, влияя на восприятие нагрузки и, следовательно, на спортивные результаты".

Исследование было опубликовано в журнале mSystems.

Источники: Университет Англия Раскин через MedicalXpress, журнал mSystems.

1. (https://journals.asm.org/doi/10.1128/msystems.00129-22)

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2. (https://medicalxpress.com/news/2022-07-stable-gut-elite-athletes.html)