Представьте себе, что вы отправились на романтический ужин, но заметили нечто странное во внутреннем дворике ресторана. Именно это и произошло с ничего не подозревающим посетителем китайского заведения. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник.
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События, произошедшие 100 миллионов лет назад
После того как один из посетителей сообщил о странных отпечатках на полу ресторана, к работе подключились китайские палеонтологи, которые подтвердили, что эти углубления были действительно оставлены двумя динозаврами примерно 100 миллионов лет назад.
Кроме того, ученые установили, что следы принадлежали зауроподам. Лида Синь, палеонтолог из Китайского университета геонаук, возглавлявшая группу, в интервью The Washington Post пояснила, что отпечатки, скорее всего, были сделаны представителями вида Titanosauriformes.
" Отпечатки следов зауропод не редкость в Сычуаньском бассейне... но их крайне редко находят в ресторанах в центральных районах города", - сообщила Син в своем комментарии. В субботу команда Ксина подтвердила находку с помощью 3D-сканера. По их оценкам, длина тела доисторических животных, составляла примерно 8 метров.
У исследователей есть протокол, согласно которому они должны посетить места потенциальных находок в течение 24 часов после получения сигнала. Палеонтологи опасаются, что "они могут быть уничтожены в течение нескольких дней строительными или ремонтными работами"
Данные отпечатки хорошо сохранились потому, что раньше на месте ресторана размещалась птицеферма, и следы динозавров оказались засыпаны слоями грязи и песка, которые защитили их от эрозии и атмосферных осадков.
Только год назад грязь была удалена, обнажив нетронутые следы. К счастью, владельцу ресторана понравился естественный рисунок камня, и он не стал его шлифовать или покрывать бетоном.
Однако это событие не сулило владелице ресторана ничего хорошего. Она волновалась, что новость о находке отразится на ее бизнесе, в ассортименте которого присутствуют блюда национальной кухни. Впрочем, впоследствии она изменила свое мнение и даже приветствовала шумиху в прессе, которая, скорее всего, привлечет в ресторан больше новых клиентов. Ресторатор даже назвала несколько праздничных блюд в честь этого события.
" Вначале она переживала, что эта находка привлечет много любопытных глаз и отпугнет постоянных клиентов заведения", - пишет Син. "Но теперь она осознала все плюсы ситуации и собирается приготовить тематические угощения по этому случаю".
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Источники: The Washington Post
1. (https://www.washingtonpost.com/history/2022/07/30/dinosaur-footprint-accidental-discovery/)