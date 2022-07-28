Безупречно сохранившийся экземпляр считается "одним из самых уникальных мумифицированных животных ледникового периода, из когда-либо обнаруженных человеком".

Для палеонтологов это открытие имеет гораздо большее значение, чем находка огромного самородка золота: золотодобытчики, работающие в Юконе на северо-западе Канады, обнаружили в вечной мерзлоте мумифицированное тело детеныша мамонта.

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Животное было названо Nun cho ga, что означает на языке местного племени Trondеk Hwеchin "большой детеныш".

Nun cho ga была найдена замурованной в вечной мерзлоте. Treadstone Gold

Геологи из Yukon Geological Surve и University of Calgary утверждают, что это женская особь, возраст которой превышает 30 000 лет.

В Юконе и раньше находили немало окаменелостей животных ледникового периода, но мумифицированные останки с неповрежденной кожей и волосами, как у Нун чо га, встречаются невероятно редко. Более того, Нун Чо Га является наиболее хорошо сохранившимся мумифицированным шерстистым мамонтом из всех, найденных в Северной Америке.

Мамонтенка обнаружили шахтеры, работавшие в районе. Эврика Крик на золотых приисках Клондайка на северо-западном побережье Канады - районе, который сыграл ключевую роль в золотой лихорадке 19 века.

"Являясь палеонтологом эпохи ледникового периода, я всю жизнь мечтал встретиться лицом к лицу с настоящим шерстистым мамонтом. Сегодня моя мечта сбылась", - поделился впечатлениями эксперт из правительства Юкона, доктор палеонтологии Грант Зазула.

"Нун Чо Га великолепна и является одним из самых уникальных мумифицированных организмов эпохи ледникового периода, когда-либо обнаруженных человеком. Я с нетерпением жду возможности познакомиться с ней поближе".

Теперь старейшины племени трондек хвечхин и правительство Юкона совместными усилиями планирует заняться вопросами сохранения и изучения Нун Чо Га.

"Это знаменательное событие для Первого Народа (First Nations), и мы с нетерпением ждем сотрудничества с правительством Юкона. Совместными усилиями мы будем работать над сохранением этих останков в духе наших традиций, культуры и законов ", - заявила вождь племени трондек-хвечин Роберта Джозеф. "Мы благодарны старейшинам, которые направляли нас всё это время, а также за имя, на которое они указали. Мы намерены уважительно относиться к Нун Чо Га, поскольку сегодня она решила открыться всем нам ".

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Источники: Википедиа, Journal Sciencefocus

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Индейцы_Канады)

2. (https://eservices.gov.yk.ca/en/find-employee/employee-detail/Grant.Zazula)

3.(https://www.sciencefocus.com/news/mummified-baby-mammoth-unearthed-by-canadian-miners/)