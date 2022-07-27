В этом миниатюрном автономном жилище основной акцент сделан на его живописных окрестностях

Крошечный домик Maldhi, расположенный среди густой зеленой растительности на склоне утеса полуострова Эйр на юге Австралии, предлагает роскошные условия для комфортного проживания четырех человек. Это автономное жилище отличается открытой внутренней планировкой и большим остеклением, что заставляет обратить внимание на его великолепное местоположение.

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Maldhi, что, по словам Eyre.Way, на языке австралийских аборигенов Barngarla переводится как "Ночное небо", имеет размеры 8 x 3 метра (26 x 9,8 футов).

Из-за своего удаленного расположения он получает всю необходимую энергию от солнечных батарей и аккумуляторов, установленных на крыше, при этом вода для приготовления пищи и технических нужд хранится в специальных резервуарах. По словам архитекторов мощности солнечных панелей хватает примерно на семь часов работы кондиционера (хотя, конечно, это зависит от количества солнечной энергии). Кроме того, в доме установлен потолочный вентилятор

Дизайн интерьера крошечного домика вдохновлен местными ландшафтами, а щедрое остекление включает в себя раздвижную дверь, обеспечивающую доступ к террасе, рядом с которой находится стол и барбекю для обедов на свежем воздухе. Потолок и стены отделаны утилитарной ориентированно-стружечной плитой (OSB), которую оставили необработанной, что выгодно дополняет темную цветовую гамму внутренних конструкций.

Планировка в основном расположена на одном этаже и является довольно открытой, что отражает ее предназначение в качестве жилища для отдыха. Большую часть интерьера занимает совмещенная гостиная/столовая, в которой стоит большой L-образный диван-кровать и журнальный столик. Рядом находится барная стойка для завтрака на двоих, а рядом - мини-кухня с холодильником, двухконфорочной плитой на пропане и раковиной. Для хранения вещей предусмотрены многочисленные стеллажи и шкафчики.

Основная спальная зона находится рядом с гостиной и содержит двухместную кровать. Над ней находится типичная для крошечных коттеджей спальня-чердак (правда, неясно, как в нее попасть, но вероятно, по съемной лестнице), в которой очень мало свободного пространства и которая предлагается как спальное место для детей.

Ванная комната находится в противоположной от гостиной стороне дома и выглядит довольно шикарно для крошечного домика. В ней есть автоматический туалет и двойной душ. В отделке использованы марокканская плитка ручной работы из глины и золотые смесители.



Пока не известно, во сколько обошлось строительство Maldhi, но если вы вдруг захотите провести в нем несколько ночей, это будет стоить от 450 австралийских долларов за ночь (примерно 310 долларов США).

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Источник: Eyre.Way

1. (http://eyreway.com/stay/maldhi)