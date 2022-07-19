Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Китайские ученые разработали клей, который эффективно работает при температурах от -196 до +200С
Новый супрамолекулярный адгезив прекрасно работает при экстремально высоких и низких температурах
анонсы и реклама
<b>3070 дешевле 50 тр</b> в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3070 Ti за 60 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
<b>3060 MSI за 40тр</b> в Регарде
3050 MSI Gaming за 30тр - успей

Исследователи из Китая разработали новый высокоэффективный адгезив, который крепко удерживает материалы даже в условиях экстремальных температур (от глубокой заморозки в жидком азоте до сильного жара в духовом шкафу). Более того, его можно вновь разложить на составляющие части и использовать повторно без потери прочности.

реклама

Новый супрамолекулярный адгезив прекрасно работает при экстремально высоких и низких температурах. Angewandte Chemie

Новый клеящий состав относится к классу супрамолекулярных адгезивов, которые состоят из молекулярных компонентов, специально разработанных для самосборки в прочные полимерные соединения. В частности, к таким компонентам относятся краун-эфиры - макрогетероциклические соединения, которые могут закручиваться вокруг небольшого белка, вырабатываемого бактериями.

В процессе полимеризации смесь нагревается, и молекулы краун-эфира плотно сцепляются с поверхностью белка, образуя за счет молекулярных связей прочное соединение. Команда описала этот процесс как "спайку" молекул, в результате которой образуется невероятно прочная взаимосвязанная структура.

В итоге получается невероятно сильное клеящее вещество. Эксперты протестировали новый состав, склеив между собой стальные пластины. Они обнаружили, что соединение способно выдерживать усилие сдвига до 22 мегапаскалей. Самое удивительное, что новый адгезив сохранял свои свойства не только при комнатной температуре, но и при температурах от -196 °C (-320,8 °F) до 200 °C (392 °F). Новый состав хорошо зарекомендовал себя на самых различных материалах, и даже работал под водой.

Разработчики объясняют эффективность клеевого состава прежде всего прочными надмолекулярными связям. В результате более плотной межмолекулярной связи вода практически полностью вытесняется из белка, исключая тем самым появление кристалликов льда (в условиях отрицательных температур), являющихся причиной разрушения многих других адгезивов. Это же объясняет возможность его работы под водой.

Кроме того, такие "взаимосвязанные компоненты можно легко разложить на составляющие и переработать в новый продукт, при чём суперклей второго поколения будет обладать такой же прочностью и надежностью" .

По мнению разработчиков, такой супрамолекулярный клей может быть особенно полезен для объектов, которые в процессе эксплуатации подвергаются большим колебаниям температур, например, во время выполнения космических миссий.

Результаты данного эксперимента были представлены в научном издании Angewandte Chemie.

анонсы и реклама
3060 за копейки в Регарде, смотри
3070 дешевле 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Рухнула цена i9 12900K - смотри
RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b>
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
В ДВА раза снижена цена RX 6600
RX 6600 за 30тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр

Источники: Wiley, Journal Angewandte Chemie, Википедиа 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Краун-эфиры)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Супрамолекулярная_химия)
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202207425)
(https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/15213773/homepage/press/202216press.html)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#суперклей #супрамолекулярная химия #супрамолекулярный адгезив
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американские ученые разработали сверхпрочный клей многократного применения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сервис онлайн объявлений "Авито" может прекратить свое существование, как и другие барахолки
56
Эксперт из США: если Нью-Йорк подвергнется ядерной атаке, погибнут 95% жителей
68
Ethereum Classic подорожал на 45% - сможет ли криптовалюта заменить майнерам привычный Эфир
19
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks в магазинах РФ – 6 недорогих моделей от 6200 рублей
6
Криптовалютный рынок постепенно восстанавливается: Ethereum подорожала на 27%, а Биткоин – на 8,5%
12
Блогер нашёл простой способ запуска новых игр на старых видеокартах – GeForce GTX 1050 снова в строю
19
На Aliexpress курс остановился на 73 руб при продаже наличных долларов в Москве по 64 руб
38
Первые тесты подтвердили 2-кратное преимущество GeForce RTX 4090 над NVIDIA GeForce RTX 3090
20
В Китае RTX 3060 стоит оптом 20 тыс руб, а RTX 3080 от 40 тыс руб
18
На рынке криптовалют некто начинает пампить монеты доступные для майнинга на видеокартах
11
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в магазинах РФ почти вернулись к рекомендованным
11
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – игровые модели для 1080р со скидками до 40%
10
Доходы майнеров продолжают лететь в пропасть – GeForce RTX 3080 Ti окупается за 1184 дня
10
Британское правительство требует от производителей видеоигр защитить детей от «лутбоксов»
9
GeForce RTX 4090 на 30% быстрее в 3D Mark TimeSpy Extreme по сравнению с RTX 3090 Ti
16
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
105
Поклонники оригинальной Half-Life собираются побить рекорд игры по онлайну в Steam
1
Тайваньская PSMC столкнулась с отказом клиентов закупать чипы в прежних количествах
3
Процессоры AMD Ryzen 7000 с памятью 3D V-Cache должны появиться к ноябрю
8
Стрекоза и Муравей: Европейские страны не успевают заполнить газовые хранилища к зиме
2

Популярные статьи

Итоги споров по видеокартам RTX 3060 Ti с видеопамятью Hynix
59
10 утилит для мониторинга, настройки, разгона и стресс-тестов, которые всегда установлены на мой ПК
33
Агрессивное DRM-порабощение началось: Microsoft Pluton запрещает работу ОС Linux
26
Проект платформы "Северный полюс" вышел на финальный этап
24
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
12
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
11
О влиянии типа SSD накопителя в играх
+

Сейчас обсуждают

Smytjan
17:00
Главное что спецоперация по плану идет.
РФ готовится взять с полки газовую дубину – цены на энергоносители в ЕС этой зимой вырастут на 290%
Dmitry Mitry
16:59
9 масс Солнца - это маленькая черная дыра чуть ли не на границе нижнего предела. Сверхмассивные черные дыры это миллиарды масс Солнца.
В предварительном выпуске Windows 10 19044.1862 улучшили производительность операций ввода-вывода
Tank
16:59
Берёшь Godot и пилишь свой форк, нафиг велосипеды изобретать.
«Ростех» хочет помочь с созданием отечественного игрового движка
Владимир Захаров
16:59
Короче с таким разгоном покупаем Arc 770 за 390$ (разгоняем ) и нагибаем RX 6800 и RTX 3070Ti за 590$ Профит
Arc A380 в разгоне даёт +20-60% производительности в играх
sgs
16:58
Потом студенты должны будут где-то применять полученные знания, а что будет стоять у работодателя ?
СМИ: после ухода Autodesk и Dassault Systemes технические вузы массово переходят на российское инженерное ПО
analoговнет
16:57
читеры были даже в чемпионатах Формулы 1 и когда их обман был раскрыт, они получали штрафы или дисквалификации
Продавцу читов для World of Tanks из Екатеринбурга грозит пять лет колонии
eds
16:57
Все решает цена, даже если продукт низкого качества, но при этом дешевле, покупатель найдется. Но в данном случае, через 3 года после релиза GTX 1650 DDR5, кому нужен менее производительный и нестабил...
Видеокарту GUNNIR Intel Arc A380 теперь можно купить в Китае отдельно от готовой сборки
Smytjan
16:55
По твоему это фейк?
Температурный армагеддон в Европе - новая причина падения уровня газового "депозита"
Schokn-Itrch
16:54
1660 не может обеспечить aFPS60+, а значит трындеж. И вдвойне трындеж в контексте "народного". "Народный" начинается от суммы на 20-25 тысяч дешевле.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Maximus Autismus
16:53
Уже было
Мастера "BIG DATA" из Чикаго создали модель предсказания преступлений за неделю до их совершения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем