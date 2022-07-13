Велосипед Allebike Alpha Polestar edition будет выпущен ограниченной партией в 100 экземпляров и доступен в одной комплектации, при этом его цена составит 9 500 долларов США

Шведский автомобильный бренд Polestar, ранее занимавшийся разработкой городских электромотоциклов, грузовых платформ и даже домиков на деревьях, намерен изменить представление о жизни без электрических седанов и внедорожников. Недавно построенный горный велосипед является одним из последних подобных проектов, сочетающий в себе элементы подвески от автомобилей Polestar и раму ручной сборки, предлагая велосипедистам удобное и стильное средство для прогулок по лесу.

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Версия Allebike Alpha Polestar на базе Polestar 2

Получивший название Allebike Alpha Polestar edition, новый горный велосипед был разработан в сотрудничестве со шведской компанией Allebike. Спроектированный как специальная версия существующего Allebike Alpha, этот горный велосипед отличается более легкой рамой из армированного углеродным волокном полимера и современной геометрией, адаптированной для все более популярного стиля "даункантри".

Версия Allebike Alpha Polestar отличается внутренней разводкой кабелей. Polestar

Это подразумевает более высокое расположение сиденья и угол наклона рулевой трубы в 65 градусов, для того чтобы максимально повысить маневренность велосипедиста на спусках. Внутренняя разводка кабелей обеспечивает безупречный внешний вид, при этом в стандартную комплектацию входит беспроводная стойка дропаута, а в качестве дополнительной опции поставляется беспроводная система переключения передач.

Специальные версии позолоченных амортизаторов Ohlins создают комфортные условия для езды на горном велосипеде Allebike Alpha Polestar edition. Polestar

Полноподвесной велосипед обладает увеличенным ходом в 130 мм спереди и 120 мм сзади, благодаря специальным позолоченным версиям высококлассных амортизаторов Ohlins, которые Polestar использует в своих автомобилях. Рамы изготавливаются вручную компанией Allebike, (расположенной примерно в часе езды от штаб-квартиры Polestar в Гетеборге, Швеция), и окрашиваются в два цвета металлик: "Снег" и "Космос".

"Allebike Alpha Polestar edition предлагает быстрые, увлекательные и надежные впечатления как на подъемах, так и на спусках, и вызывает улыбку на лице каждого велосипедиста", - говорит Александр Бломквист, соучредитель Allebike. "Как шведский производитель велосипедов, мы гордимся тем, что тесно сотрудничаем в этом проекте со знаменитыми шведскими компаниями Polestar и Ohlins, и все мы одинаково одержимы идеей довести до совершенства каждую мелочь".

Велосипед будет выпущен ограниченной партией в 100 экземпляров и доступен в одной комплектации, при этом его цена составит 9 500 евро (9 500 долларов США).

Источники: Polestar

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(https://media.polestar.com/us/en/media/pressreleases/656232)