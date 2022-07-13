Шведский автомобильный бренд Polestar, ранее занимавшийся разработкой городских электромотоциклов, грузовых платформ и даже домиков на деревьях, намерен изменить представление о жизни без электрических седанов и внедорожников. Недавно построенный горный велосипед является одним из последних подобных проектов, сочетающий в себе элементы подвески от автомобилей Polestar и раму ручной сборки, предлагая велосипедистам удобное и стильное средство для прогулок по лесу.
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Получивший название Allebike Alpha Polestar edition, новый горный велосипед был разработан в сотрудничестве со шведской компанией Allebike. Спроектированный как специальная версия существующего Allebike Alpha, этот горный велосипед отличается более легкой рамой из армированного углеродным волокном полимера и современной геометрией, адаптированной для все более популярного стиля "даункантри".
Это подразумевает более высокое расположение сиденья и угол наклона рулевой трубы в 65 градусов, для того чтобы максимально повысить маневренность велосипедиста на спусках. Внутренняя разводка кабелей обеспечивает безупречный внешний вид, при этом в стандартную комплектацию входит беспроводная стойка дропаута, а в качестве дополнительной опции поставляется беспроводная система переключения передач.
Полноподвесной велосипед обладает увеличенным ходом в 130 мм спереди и 120 мм сзади, благодаря специальным позолоченным версиям высококлассных амортизаторов Ohlins, которые Polestar использует в своих автомобилях. Рамы изготавливаются вручную компанией Allebike, (расположенной примерно в часе езды от штаб-квартиры Polestar в Гетеборге, Швеция), и окрашиваются в два цвета металлик: "Снег" и "Космос".
"Allebike Alpha Polestar edition предлагает быстрые, увлекательные и надежные впечатления как на подъемах, так и на спусках, и вызывает улыбку на лице каждого велосипедиста", - говорит Александр Бломквист, соучредитель Allebike. "Как шведский производитель велосипедов, мы гордимся тем, что тесно сотрудничаем в этом проекте со знаменитыми шведскими компаниями Polestar и Ohlins, и все мы одинаково одержимы идеей довести до совершенства каждую мелочь".
Велосипед будет выпущен ограниченной партией в 100 экземпляров и доступен в одной комплектации, при этом его цена составит 9 500 евро (9 500 долларов США).
Источники: Polestar
(https://media.polestar.com/us/en/media/pressreleases/656232)