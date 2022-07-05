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Polestar построила элегантный, минималистичный, похожий на космический корабль дом на дереве
Шведский автомобильный бренд Polestar решил окунуться в мир архитектурного дизайна создал изящный минималистичный дом на дереве, похожий на космический корабль
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Bentley уже делала это, Aston Martin тоже, а теперь и шведский автомобильный бренд Polestar решил окунуться в мир архитектуры. Компания построила элегантный дом на дереве, который отличается большим остеклением и минималистским декором.

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Koja установлена в лесу Финляндии на высоте 6 метров (19,6 футов) над землей. Polestar

Дом Koja был впервые спроектирован Кристианом Талвитие для конкурса, проведенного Polestar в 2021 году. Он получил почетное призовое место, и при этом автопроизводитель был настолько очарован его дизайном, что в итоге решил его построить.

Koja закреплена на дереве, которое проходит через ее центральную часть. Polestar

В настоящее время дом на дереве находится в лесу в Финляндии в рамках художественной выставки Fiskars Village Art & Design Biennale. Его конструкция напоминает космический корабль, который команда Polestar закрепила на дереве на высоте 6 метров (19,6 футов) над землей. Он выполнен из древесины северной пихты и ели CLT (перекрестная ламинированная древесина), и оснащен металлическим каркасом.

Koja представляет собой всего одну комнату, однако в лесу неподалеку есть отдельный санузел и душевая кабина. Polestar

Название Koja происходит от шведского слова, означающего хижину или берлогу, и именно так ее и следует рассматривать, а не как полноценное жилое помещение. В домик ведет лестница, и он представляет собой одну скромную по размерам комнатку, рассчитанную на двух человек и имеющую U-образную форму. Комната задумана как гостиная - спальная без каких-либо особых удобств, однако в лесу неподалеку есть отдельный санузел и душевая кабина.

Koja построен в основном из CLT (перекрестно-ламинированной древесины), которая закреплена на металлическом каркасе. Polestar

Декор интерьера отражает как скандинавский дизайн, так и собственные эстетические предпочтения Polestar, и выполнен в весьма изысканной манере, без излишнего маркетинга или банальной атрибутики, связанной с автомобилями, которая, как правило, портит минималистичный образ. Приятным акцентом является то, что дерево проходит через центр комнаты. При этом щедрое остекление обеспечивает достаточное количество естественного дневного света внутри, а также панорамный вид на окружающий лесной массив.

Посетители могут попасть в Koja по наружной лестнице. Polestar

В Polestar сообщили, что "проект Koja представляет собой концептуальный прототип модели для продвижения интереса к экологичным путешествиям и пока не доступен для бронирования ". К сожалению, планов по его серийному производству в ближайшее время тоже не предвидится.

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Источники: Polestar
(https://www.polestar.com/uk/news/koja/)

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#polestar #дом на дереве #космический корабль
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