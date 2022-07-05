Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Спутник NASA CAPSTONE покинул орбиту Земли и теперь направляется к Луне
Крошечный спутник NASA, запущенный в прошлом месяце, покинул орбиту Земли и теперь движется по направлению к Луне.
анонсы и реклама
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision
Вдвое снижена цена RX 6600 в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b>

Спутник NASA, запущенный в прошлом месяце, покинул орбиту Земли и теперь направляется в сторону сторону Луны. Об этом сообщает портал Phys.org. Все это является часть масштабной инициативы по высадке астронавтов на лунную поверхность. 

реклама

CAPSTONE на окололунной орбите. Illustration by NASA/Daniel Rutter

Ранее мы уже сообщали о планах NASA по отправке экипажа на Луну в рамках программы Artemis. Ракета-носитель Space Launch System (SLS) привлекла к себе особое внимание благодаря своей массивной конструкции и тяговым характеристикам. Однако данная ракета-носитель представляет собой лишь часть более крупной миссии, в рамках которой NASA планирует, вернуть людей на Луну.

Ранним утром 28 июня с полуострова Махиа в Новой Зеландии взлетела ракета высотой 59 футов (18 метров) с миниатюрным спутником, который должен был проверить, можно ли использовать новую лунную орбиту для высадки астронавтов. Миссия, названная Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment или CAPSTONE, отправилась в космос на бустере Electron компании Rocket Lab, американского провайдера космических услуг. 

Что представляет собой миссия CAPSTONE? 

Через несколько минут после старта вторая ступень ракеты под названием Photon отделилась от ракеты-носителя и доставила на орбиту 55-фунтовый (25 кг) полезный груз - крошечный спутник Cubesat.

В течение следующих пяти дней двигатели Photon постоянно срабатывали, постепенно увеличивая орбиту и отдаляя аппарат от Земли. На шестой день двигатель увеличил скорость Photon до 24 500 миль/час (39 500 км/час), после чего корабль покинул земную орбиту и направился к Луне. Примерно через 20 минут после этого Photon запустил крошечный спутник, оснащенный собственным двигателем, который будет включаться только на короткие промежутки времени, корректируя траекторию полета к Луне, на что уйдет более четырех месяцев.


Приблизившись к Луне, крошечный спутник вновь запустит свои двигательные установки, чтобы выйти на почти прямолинейную гало-орбиту (NRHO), которая напоминает резинку, растянутую между двумя пальцами. Интересно, но это первый случай, когда NASA пытается вывести космический аппарат на подобную траекторию. 

Как это поможет попасть на Луну? 

В случае успеха проекта NASA планирует создать на этой же лунной орбите орбитальную космическую станцию, которая поможет астронавтам спуститься к Луне в рамках миссии Artemis. Благодаря особенностям орбиты, спутник, (также как и будущая космическая станция), будет постоянно поддерживать связь с Землей, а также позволит максимально ограничить потребности в топливе.

На борту спутника находится минимальный запас топлива, и поэтому он расходует его очень экономично, что и является причиной его кране медленного полета к Луне. Однако благодаря малому количеству топлива NASA удалось сэкономить огромную сумму денег: весь проект CAPSTONE обошелся всего в $32,7 млн.

анонсы и реклама
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр
RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6800XT за 70 тр в Регарде
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b>
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

"Всего, за какие два-три десятки миллионов долларов у нас теперь есть ракета-носитель и космический аппарат, способные доставить вас на Луну, на астероиды, на Венеру или на Марс", - рассказывает учредитель Rocket Lab Питер Бек. "Это просто невероятная технология, которой никогда не существовало ранее".

Источники: NASA, Phys.org,Википедиа
(https://ru.wikipedia.org/wiki/CAPSTONE)
(https://phys.org/news/2022-07-nasa-satellite-orbit-earth-moon.html)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nasa #artemis #photon #capstone #rocketlab #высадка на луну #окололунная орбита
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Глава NASA - Китай скоро займёт Луну и объявит её своей суверенной территорией
NASA планирует исследовать инопланетные океаны с помощью роя подводных роботов
NASA завершило испытания лунной ракеты SLS и планирует запустить миссию Artemis в августе этого года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ получит рекордную стоимость
8
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
39
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
57
Какую ОЗУ купить для процессора Core i5-12600K – 32 Гб DDR4-3200 VS 16 Гб DDR5-5200 в тесте TG
16
Биткоин испытывает мощное давление со стороны майнеров и может обвалиться до $12 000
4
Охладитель снижает температуру твердотельного накопителя M.2 более чем на 50 процентов
7
MediaTek готовит приемника невероятно успешного чипсета Dimensity 8100
1
GTA 6 разрабатывается на продвинутом движке RAGE 9
1
Зелёную или красную - сравниваем победителей рейтинга "Цена за FPS" от разных производителей
17
Тинькофф увеличил размер валютного вклада, хранящегося без комиссии, и сделал другие послабления
6
Геймер случайно обнаружил в GTA 5 недостроенный метрополитен и подземные коридоры
3
AMD готовит более доступные процессоры в исполнении Socket AM4 с памятью 3D V-Cache
22
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
17
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения доходов майнеров
30
3 июля курс Aliexpress вырос до 62 рублей 32 копеек
15
В России назревает дефицит запчастей к смартфонам Samsung и Huawei – в ход пошли китайские подделки
19
Недорогих игровых видеокарт не будет – AMD и NVIDIA не планируют снижать цены на бюджетные GPU
6
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремейк Fallout New Vegas на Unreal Engine 5
21
Стоимость iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max от Caviar будет начинаться от 10000 долларов
+
Компания JuiShark выпустила башенный кулер для SSD и он может снизить температуру на 52 градуса
9

Популярные статьи

Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
235
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
20
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
47
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
40
Как я посмотрел сериал Оби-Ван Кеноби, и почему считаю его худшим в истории Звёздных войн
9
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
29
Binary Domain: краткий обзор довольно нетривиальной игры
9

Сейчас обсуждают

wwr222
18:00
Тебе патриотизм мозг размягчил... Например, Совокупность лжи, очень хороший фильм. Один из лучших. Ничего подобного в России не снимали (и не снимут уже).
Российские кинотеатры на грани закрытия – ведутся разговоры о принудительном лицензировании контента
felsher 03
17:55
Васенька прими таблетку и успокойся. У меня унитаз итальянкий, а бачек у него беларусский; когда я в него ссу - куда уходят деньги? Причем тут вегетарианцы, конфеты, компьтеры и интел с амд и кожанная...
Российские кинотеатры на грани закрытия – ведутся разговоры о принудительном лицензировании контента
demarkdj
17:51
Вообще больше похоже на перекачанный стероидами ампер.Плюс пилят на новую платформу где ddr5 с большими частотами и сразу большим объёмом.
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
Гоогле Гооглев
17:50
На..й не нужон, ваш этот виндовс 11
Согласно данным Steam, геймеры начинают использовать Windows 11
vadimjoshua
17:48
Современная цифровая кинодистрибуция устроена так - один и тот-же контейнер DCP (папка с файлами) распространяется по кинотеатрам. Но без ключа DKDM, сгенерированного для конкретного проектора на конк...
Российские кинотеатры на грани закрытия – ведутся разговоры о принудительном лицензировании контента
demarkdj
17:47
Отличная водянка(sarcasm), у меня на воздухе тоже не греется в играх. 80 на воде ну такое если честно!
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
demarkdj
17:46
А можете мне расписать для общего развития!?
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
felsher 03
17:46
"Мнение бота неип... Без тебя разберемся что делать. Так то понятно, что техзадание такое у лахты: что там на западе нам забанят - то и вовсе не нужно и прожить без этого можно. Вот без ботвы точно мо...
Российские кинотеатры на грани закрытия – ведутся разговоры о принудительном лицензировании контента
spambomber22
17:44
Очередная светящаяся слабосильная фигня. Я себе на днях вот такую систему взял: Phanteks Glacier One 240 T30, обзоры сами найдёте в сети. Вот тут настоящая тишина, 3 вручную переключаемых режима рабо...
DeepCool выпустила универсальные жидкостные системы охлаждения ЦП серии LS
Giant_calmar
17:44
А какие у тебя претензии к этому модеру? Один его грех - любовь к Варкрафту. Да ты я вижу большой знаток авторского права. На данном этапе меня устроит сохранение такого права на 10 лет, с последующей...
Blizzard потребовала от фаната Warcraft III прекратить работу над альтернативным движком для стратегии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем