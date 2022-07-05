Крошечный спутник NASA, запущенный в прошлом месяце, покинул орбиту Земли и теперь движется по направлению к Луне.

Спутник NASA, запущенный в прошлом месяце, покинул орбиту Земли и теперь направляется в сторону сторону Луны. Об этом сообщает портал Phys.org. Все это является часть масштабной инициативы по высадке астронавтов на лунную поверхность.

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CAPSTONE на окололунной орбите. Illustration by NASA/Daniel Rutter

Ранее мы уже сообщали о планах NASA по отправке экипажа на Луну в рамках программы Artemis. Ракета-носитель Space Launch System (SLS) привлекла к себе особое внимание благодаря своей массивной конструкции и тяговым характеристикам. Однако данная ракета-носитель представляет собой лишь часть более крупной миссии, в рамках которой NASA планирует, вернуть людей на Луну.

Ранним утром 28 июня с полуострова Махиа в Новой Зеландии взлетела ракета высотой 59 футов (18 метров) с миниатюрным спутником, который должен был проверить, можно ли использовать новую лунную орбиту для высадки астронавтов. Миссия, названная Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment или CAPSTONE, отправилась в космос на бустере Electron компании Rocket Lab, американского провайдера космических услуг.

Что представляет собой миссия CAPSTONE?

Через несколько минут после старта вторая ступень ракеты под названием Photon отделилась от ракеты-носителя и доставила на орбиту 55-фунтовый (25 кг) полезный груз - крошечный спутник Cubesat.

В течение следующих пяти дней двигатели Photon постоянно срабатывали, постепенно увеличивая орбиту и отдаляя аппарат от Земли. На шестой день двигатель увеличил скорость Photon до 24 500 миль/час (39 500 км/час), после чего корабль покинул земную орбиту и направился к Луне. Примерно через 20 минут после этого Photon запустил крошечный спутник, оснащенный собственным двигателем, который будет включаться только на короткие промежутки времени, корректируя траекторию полета к Луне, на что уйдет более четырех месяцев.





Приблизившись к Луне, крошечный спутник вновь запустит свои двигательные установки, чтобы выйти на почти прямолинейную гало-орбиту (NRHO), которая напоминает резинку, растянутую между двумя пальцами. Интересно, но это первый случай, когда NASA пытается вывести космический аппарат на подобную траекторию.

Как это поможет попасть на Луну?

В случае успеха проекта NASA планирует создать на этой же лунной орбите орбитальную космическую станцию, которая поможет астронавтам спуститься к Луне в рамках миссии Artemis. Благодаря особенностям орбиты, спутник, (также как и будущая космическая станция), будет постоянно поддерживать связь с Землей, а также позволит максимально ограничить потребности в топливе.

На борту спутника находится минимальный запас топлива, и поэтому он расходует его очень экономично, что и является причиной его кране медленного полета к Луне. Однако благодаря малому количеству топлива NASA удалось сэкономить огромную сумму денег: весь проект CAPSTONE обошелся всего в $32,7 млн.

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"Всего, за какие два-три десятки миллионов долларов у нас теперь есть ракета-носитель и космический аппарат, способные доставить вас на Луну, на астероиды, на Венеру или на Марс", - рассказывает учредитель Rocket Lab Питер Бек. "Это просто невероятная технология, которой никогда не существовало ранее".



Источники: NASA, Phys.org,Википедиа

(https://ru.wikipedia.org/wiki/CAPSTONE)

(https://phys.org/news/2022-07-nasa-satellite-orbit-earth-moon.html)