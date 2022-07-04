Новые фотографии, которыми поделилась компания SpaceX, указывают на то, что компания почти закончила установку 39 модернизированных двигателей Raptor на новый корабль Starship и его ракету-носитель Super Heavy.

Человечество находится на заре новой эры космических полетов.

реклама

Компания SpaceX опубликовала в Твиттере новые фотографии, на которых видно, что компания практически завершила установку 39 модернизированных двигателей Raptor, необходимых для того, чтобы впервые в истории вывести на орбиту полностью многоразовую ракету Starship.

Двигатели установлены на новый прототип Starship под рабочим названием Ship 24 и на сверхтяжелую ракету-носитель Booster 7. Если предстоящие испытания пройдут успешно, они одновременно отправятся на орбиту уже летом этого года.

Booster 7 (слева) и Starship 24 (справа).SpaceX/Twitter

SpaceX уже летом планирует провести испытательный орбитальный полет Starship

Сверхтяжелая ракета-носитель (РН 7) компании SpaceX, оснащенная 33 новыми двигателями Raptor 2, 23 июня в третий раз отправилась на стартовую площадку для проведения испытаний.

РН 7 прошла этапа криогенного тестирования и испытания на имитацию тяги двигателей Raptor. Теперь компания SpaceX планирует провести генеральную репетицию, подобную той, которую недавно провело NASA для своей лунной ракеты-носителя Space Launch System (SLS).

Сегодня, SpaceX поделилась изображениями практически завершенной конструкции РН 7 и звездолета S24 с шестью двигателями Raptor.

Судя по всему, Ship 24 имеет новый металлокаркас, закрывающий кормовую часть корабля, который, вероятно, был добавлен для обеспечения дополнительной теплоизоляции во время наземных испытаний и, возможно, для предстоящего орбитального запуска. Опытный образец полностью многоразовой ракеты-носителя также закончил криогенные испытания и тесты по моделированию тяги.

По данным Teslarati, SpaceX подала заявку на закрытие дорог на 5-7 и 11-12 июля, что обеспечит 12-часовое окно для проведения испытаний в один из этих дней.

Source: SpaceX/Twitter

Звездолет SpaceX, предназначенный для полета на Марс, почти готов к полету

В прошлом месяце после того, как компания получила одобрение Федерального управления гражданской авиации (FAA), генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил, что "колоссальная ракета компании, предназначенная для полета на Марс, будет готова к полету уже в июле этого года".

В своей "любимой" социальной сети Маск написал: "Впервые в истории появилась ракета, способная создать постоянные базы на Луне и Марсе". Ожидается, что усовершенствованная ракета Starship произведет революцию в мире космических полетов, снизив стоимость последующих запусков за счет того, она будет полностью многоразовой (ракета Falcon 9 от SpaceX использует свои первые ступени, а вторые ступени сгорают при входе в атмосферу).

В марте Маск заявил, что "первый орбитальный полет звездолета состоится с двигателями Raptor 2, поскольку они гораздо мощнее и надежнее. 230 тонн или ~500 тыс. фунтов тяги на уровне моря. В следующем месяце у нас будет 39 пригодных для полета двигателей, затем еще месяц на интеграцию, так что, надеюсь, в мае мы проведем орбитальные летные испытания". Для сравнения, двигатели V1.5, использовавшиеся на звездолетах SN8-11 и SN15, создавали тягу около 185 тонн (~410 000 фунтов силы).

Несмотря на то, что запланированный на май запуск ракеты так и не состоялся, SpaceX наконец-то получила одобрение FAA, а это значит, что мы наконец-то станем свидетелями первого полета космического аппарата Starship. Если верить Маску, это будет первый запуск ракеты, которая в перспективе сможет доставить на Красную планету около миллиона пассажиров.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр 3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6800XT за 70 тр в Регарде -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Источники: Teslarati, Twitter

(https://twitter.com/SpaceX/status/1543289714022678528)

(https://www.teslarati.com/spacex-starship-super-heavy-39-raptors-installed/)