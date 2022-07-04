Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Используя метан-осмиевый комплекс, ученые научились более эффективно перерабатывать природный газ
В настоящее время в результате сжигания "отработанного" метана в факельных установках нефтяной промышленности в атмосферу попадает примерно такое же количество природного газа, как и во всей Южной и Центральной Америке вместе взятой
анонсы и реклама
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
Вдвое снижена цена RX 6600 в Ситилинке
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b>

Мировая нефтяная промышленность впустую сжигает примерно столько же природного газа, сколько потребляет вся Центральная и Южная Америка. Специалисты UNSW разработали новое вещество, связывающее метан, и предложили потенциальный способ экономичного преобразования этого парникового газа в жидкое топливо.

реклама

 Метан - очень мощный парниковый газ, хотя и сравнительно недолговечный. По оценкам исследователей, потенциал глобального потепления от выбросов метана, попадающего в атмосферу в течение двадцати лет, белее чем в 87 раз превышает эффект от такого же количества двуокиси углерода. Глобальная концентрация метана в атмосфере на протяжении последних нескольких сотен тысяч лет оставалась относительно стабильной, однако примерно со второй половины 18 века и начала промышленной революции стала стремительно расти.

В настоящее время в результате сжигания "отработанного" метана в факельных установках нефтяной промышленности в атмосферу попадает примерно такое же количество природного газа, как и во всей Южной и Центральной Америке вместе взятой. Depositphotos

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), на долю нефтяной и газовой промышленности в настоящее время приходится около 40 процентов выбросов метана. Метан, который выделяется при бурении нефтяных скважин, не представляет интереса для нефтяных компаний. С экономической точки зрения перекачка метана в газовую инфраструктуру не выгодна, хранить его опасно и неудобно, и хотя он может быть каталитически преобразован в гораздо более полезное жидкое топливо, такое как метанол, в настоящий момент этот процесс слишком дорог для производства.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса утверждают, что они совершили важный прорыв в области связывании метана, который "открывает путь к эффективным, экономичным и доступным каталитическим трансформациям".

До сих пор проблема заключалась в том, чтобы удержать молекулы метана в состоянии, необходимом для их изучения. По данным UNSW, исследователям удалось на несколько микросекунд удержать метан в молекулярных "тисках" с помощью металометановых соединений. Однако этого недостаточно, поскольку для анализа таких молекул с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса требуется несколько минут.

При помощи искусственного интеллекта ученые UNSW попытались спрогнозировать, как долго различные металлы будут удерживать метан. Протестировав почти все металлы периодической таблицы, команда остановилась на осмии - платиновом металле и элементе с самой высокой плотностью, встречающемся в природе.

Новое соединение на основе осмия способно чрезвычайно эффективно связывать метан. При этом периодом полураспада нового комплекса составляет около 13 часов в отличие от микросекунд, наблюдавшихся в более ранних экспериментах. UNSW

"Мы обнаружили, что метан, который обычно инертен, взаимодействуя с осмием, образует относительно стабильный осмий-метановый комплекс", - говорит Джеймс Уотсон, ведущий автор нового исследования. "Это соединение имеет эффективный период полураспада порядка 13 часов. Такая стабильность в сочетании с относительно долгим временем жизни позволяет провести детальный анализ структуры и реакционной способности этого класса (осмиевых комплексов) и разработать катализаторы, способные превратить метан в более пригодные для синтеза соединения".

Осмий - один из самых редких элементов на Земле, но в данном случае это вряд ли будет иметь значение. Важно то, что впервые такие соединения позволили провести подробный молекулярный анализ, в результате которого должны появиться новые доступные катализаторы, способные быстро и экономично превращать метан в жидкое топливо.

"Одним из способов преобразования метана в жидкое топливо является использование катализаторов, в состав которых входят элементы группы переходных металлов", - объясняет соавтор исследования доцент Грэм Болл. "Жидкое топливо является не только более удобным и безопасным, чем хранение газов, но и имеет гораздо более низкую стоимость энергии".

"Жидкое топливо гораздо проще транспортировать, - продолжает он, - "и оно легко интегрируется в существующую топливную инфраструктуру (бензин Е10 уже содержит 10 процентов этанола). Если бы существовали эффективные, коммерчески выгодные методы преобразования метана, например, в метанол, то они также послужили бы стимулом для переработки метана, сокращая общее использование ископаемого топлива и вредные выбросы. Мы надеемся, что наше открытие поможет разработать более эффективные катализаторы следующего поколения, которые могут стать коммерчески жизнеспособными".

Результаты данного эксперимента были представлены в издании Nature Chemistry.

анонсы и реклама
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision
RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр
RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 80тр</b>
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6800XT за 70 тр в Регарде
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Источники: University of New South Wales, journal Nature Chemistry.
(https://www.nature.com/articles/s41557-022-00929-w)
(https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/binding-methane-metal-new-hope-recycling-potent-fossil-fuel)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#метан #осмий
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Голландские ученые обнаружили бактерию которая вырабатывает электричество из метана
Проект "метановой" ракеты-носителя "Амур-СПГ" отложен на неопределённый срок
Nature: Ученые научились превращать метан в метанол при комнатной температуре
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг Эфира в РФ перестал приносить доходы – возврат инвестиций в видеокарты потребует до 900 дней
9
Глава NASA - Китай скоро займёт Луну и объявит её своей суверенной территорией
108
Наиболее достоверная информация о флагманах Intel Core i9-13900K и AMD Ryzen 9 7950X – DDR5 и 5.8ГГц
19
После снижения цен на видеокарты, RX 6750XT стала лучшим выбором среди красных
2
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
41
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
34
iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ получит рекордную стоимость
6
Охладитель снижает температуру твердотельного накопителя M.2 более чем на 50 процентов
7
Курс на Aliexpress взлетел 2 июля до 62 руб при биржевом 54 руб
15
AMD Ryzen 7 5700 выходит без iGPU Radeon Vega
13
Тестировщик Тим Шиссер оценил свежий Ryzen 6800H и сравнил его с Core i7-12700H и Ryzen 5800H
4
Intel начала поставки ASIC Blockscale для майнинга биткоина
3
AMD готовит более доступные процессоры в исполнении Socket AM4 с памятью 3D V-Cache
21
Покупка видеокарты в РФ стала реальностью – цены падают, а майнеры оставили рынок геймерам
10
В Кремле считают видеоигры инструментом «мягкой силы» и видят необходимость в развитии отечественной отрасли
53
Выход видеокарт RTX 4090 и RTX 4080 может быть отложен до 2023 года
45
3 июля курс Aliexpress вырос до 62 рублей 32 копеек
18
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения доходов майнеров
28
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
17
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремейк Fallout New Vegas на Unreal Engine 5
23

Популярные статьи

Проблема отвальных чипов Hynix на видеокартах RTX 3060Ti - смотрим на примере столичного СЦ
147
Топ 5 видеокарт с Aliexpress по моему мнению
39
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
44
Пять слабых кулеров против Intel Core i9-12900K
80
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
15
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 7
22
Делаем Mesh для Node 202
12
В России проблему утилизации бытовых отходов доверят обычным мухам
30
Binary Domain: краткий обзор довольно нетривиальной игры
9
Как я посмотрел сериал Оби-Ван Кеноби, и почему считаю его худшим в истории Звёздных войн
5

Сейчас обсуждают

Hacknir
20:25
белое - это черное. Проплатили хорошо.
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
swr5
20:19
Чет я этого вентилятора ни разу не слышал, говорят что он большее время простаивает.
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
swr5
20:15
Причем тут совместимость кулера, речь про прижимную пластину, ее же можно было сделать как на треадриперах, без зазоров.
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
ccmm
20:13
там на вверху и так пердаки горят что рубль поднялся, у них то счета в баксах и евро а тут бац и рубль укрепился и - 20% от их наворованных
Курс рубля резко упал – почему дорогой рубль вреден для экономики РФ и сколько будет стоить 1$
Шамиль Джанболатов
20:06
Вентилятор будет, в новых ревизиях для чипсета 570 вентилятор уже не нужен, может и 670 будет без вентиляторов, заменить которые проблематично, разве что если просто сверху на радиатор присобачить обы...
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
V.L.A.D.L.E.N
19:58
Точно https://www.youtube.com/watch?v=DVV6tfeufaw&t=81s
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
Pavelshakh
19:54
Можешь сколько угодно что-то говорить или поливать грязью. Своими словами ты характеризуешь только себя и никого другого. Если не понял фразу - дай бог тебе мозгов) выздоравливай
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
Sukesada
19:47
Пускай купят у асуса технологию нанесения жм в заводских условиях.
Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
Михаил Кондрашов
19:44
Мда
Сегодня NVIDIA официально выпускает видеокарту GeForce GTX 1630
Михаил Кондрашов
19:42
Где -то в паралельной реальности?
Сегодня NVIDIA официально выпускает видеокарту GeForce GTX 1630
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем