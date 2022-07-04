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Следы микропластика обнаружены в организмах более половины исследованных видов наземных животных
Наиболее распространенными видами пластика оказались полиэстер, полиэтилен и полинорборнен, причем на долю "биоразлагаемого" пластика пришлось около 27% найденных частиц.
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Изучая жизнь и пищевые привычки мелких наземных млекопитающих, ученые из Соединенного Королевства обнаружили следы пластика более чем у половины видов. Причем оказалось, что количество поглощенного пластика не зависит от мест обитания и рациона животных.

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Европейский еж является одним из видов, загрязненных микропластиком. Depositphotos

"О влиянии пластика на водные экосистемы сказано довольно много, а вот о его воздействии на наземные системы практически ничего не известно", - говорит автор исследования Фиона Мэтьюз, профессор экологической биологии Сассекского университета. "Анализируя помет некоторых из наиболее распространенных мелких млекопитающих, мы смогли получить представление о потенциальном воздействии пластика на нашу дикую природу, а также о том, какие именно виды пластмассы чаще всего попадают в окружающую среду".

Изучая вопрос о поглощении микропластика мелкими млекопитающими в Великобритании, ученые собрали более 260 образцов фекалий семи различных представителей фауны и исследовали их с помощью инфракрасной микроскопии. В результате в 16,5 % анализов были обнаружены пластиковые полимеры, в том числе у европейского ежа, лесной мыши, мыши полевки и бурой крысы.

Исследователи ожидали увидеть более высокую концентрацию пластика в образцах, собранных в городских районах, и более низкую среди лесных и полевых травоядных. К своему удивлению, они обнаружили, что поглощение пластика происходит равномерно во всех местах обитания животных с различными пищевыми привычками, включая травоядных, насекомоядных и всеядных.

"Очень тревожно, что обнаруженные следы пластика так широко распространены по всем местам обитания животных и видов с различными пищевыми привычками", - сказала Эмили Трифт, автор исследования из Сассекского университета. "Это говорит о том, что пластик по-разному проникает во все уголки нашей окружающей среды. Мы также обеспокоены тем, что европейский еж и полевая мышь - это те виды, численность которых катастрофически сокращается.

Интересно, что более четверти поглощенной пластмассы представляли собой биопластики, которые разлагаются быстрее, чем традиционные материалы. Эксперты считают, что пластик попал в организм животных в процессе прямого проглатывания, когда его принимают за пищу или гнездовой материал, или случайным образом, в результате употребления уже загрязненных продуктов питания.

"В Великобритании загрязнение пластиком часто может восприниматься как проблема, которая существует где-то в другом месет, когда в большинстве случаев речь идет о загрязнении береговых линий тропических ландшафтов или харизматических организмов, таких как черепахи или морские львы", - рассказывает автор проекта Адам Портер. "Это исследование переносит акцент на наши земли и на некоторые из наших любимых видов млекопитающих. Кроме того, оно демонстрирует, что количество пластиковых отходов, которые мы производим, также оказывает определенное влияние. Мы должны изменить наше отношение к пластику, отказавшись от одноразовых предметов и перейдя к замене пластика на более качественные альтернативы и созданию действительно циклической экономики".

Результаты данного эксперимента были представлены в научном издании Science of the Total Environment.

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Источники: University of Sussex, journal Science of the Total Environment. (https://www.sussex.ac.uk/broadcast/read/58260) (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969722037767)

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#микропластик #микропластик в крови #следы микропластика
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