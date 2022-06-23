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Компания Zap Energy разрабатывает реактор термоядерного синтеза размером с гараж
Компания, занимающаяся альтернативным ядерным синтезом, только что привлекла финансирование в размере 160 миллионов долларов.
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Компания Zap Energy из Сиэтла разрабатывает модульные ядерные реакторы размером с гараж, используя при этом не самый популярный подход к технологии ядерного синтеза.

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Такие реакторы дешевле и не требуют больших, невероятно мощных магнитов, используемых в традиционных термоядерных экспериментах. В конечном счете, они "могут обеспечить более быстрый путь к достижению коммерчески жизнеспособного ядерного синтеза", говорится в заявлении для прессы.

The FuZE-Q reactor. Zap Energy

Более дешевая альтернатива ядерному синтезу

Ядерный синтез способен устранить нашу зависимость от ископаемого топлива, обеспечив практически безграничный источник энергии, который производит энергию подобно Солнцу и звездам. Эксперименты по термоядерному синтезу, подобные европейскому проекту ITER, обычно используют большие реакторы типа токамак имеющие форму тора или пончика. В таких устройствах используются чрезвычайно мощные магниты, которые контролируют плазму, генерируемую в ходе термоядерной реакции.

С помощью своей технологии Z-pinch компания Zap Energy разработала другой подход. Вместо дорогостоящих магнитных катушек и экранирующих материалов, используемых в токамаках, ученые используют электромагнитное поле. По словам исследователей, это позволяет удерживать плазму в относительно небольшом пространстве и "сжимать" ее до тех пор, пока она не станет достаточно горячей и плотной, чтобы произошла необходимая реакция.

"Технология Z-pinch уже давно является интересным способом достижения ядерного синтеза, но в течение многих лет исследователи считали нестабильность плазмы в Z-pinch непреодолимой проблемой", - рассказывает в своем пресс-релизе главный научный руководитель Zap Energy Ури Шумлак. 

"С помощью моделирования и экспериментов мы показали, что сдвиговые потоки способны стабилизировать термоядерную плазму, и эту технологию можно использовать в коммерчески жизнеспособных объемах. С тех пор как эта технология вышла из лаборатории, команда Zap Energy добилась быстрого прогресса, особенно благодаря недавнему росту команды и инвестиций ".

Эксперимент по термоядерному синтезу, проводимый в Zap Energy. Zap Energy

История технологии Z-pinch компании Zap Energy

Технология Z-pinch была впервые придумана в 1950-х годах, однако до недавнего времени из-за различных проблем исследования были в основном сосредоточены на более стабильной технологии токамаков. В 2019 году используя метод, известный в гидродинамике как стабилизированный сдвиговой поток (SFS), группа учёных из Университета Вашингтона продемонстрировала способ сглаживания потоков плазмы, что позволило избежать искажений, которые ранее приводили к нестабильности.

Один из авторов этого исследования, Ури Шумлак, в 2017 году основал компанию Zap Energy в надежде сделать технологию Z-pinch коммерчески жизнеспособной.  Буквально на прошлой неделе компания Zap Energy достигла ключевой вехи, создав первую плазму в своем прототипе реактора FuZE-Q.

Команда Zap Energy недавно закрыла раунд финансирования серии С на сумму 160 миллионов долларов США, что поможет ей продолжить разработку технологии Z-pinch и, возможно, представить ее на рынке. Компания утверждает, что ее реакторы могут быть достаточно малы, чтобы поместиться в пределах обычного гаража. А это означает, что новая технология может дать фору как микроядерным реакторам, так и компаниям, компаниям, специализирующимся на ядерном синтезе.

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Источники: Zap Energy
(https://www.zapenergyinc.com/news/first-plasmas-fuzeq-series-c)

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#ядерный реактор #ядерный синтез
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