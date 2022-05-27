Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
QuTech: Голландские исследователи телепортировали квантовую информацию в рудиментарной квантовой сети
Исследователи из Делфта добились успеха в телепортации квантовой информации через элементарную сеть. Это первое в своем роде исследование является важным шагом на пути к созданию будущего квантового интернета
анонсы и реклама
3050 от 30 тр - обвал вопреки росту курса
3080 Ti ASUS Gaming не сильно дороже 100тр
Необычная RTX 3080 все ще за 104тр
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
3070 Ti за копейки - надо брать
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Ученые из Нидерландов сделали большой шаг к созданию квантовых компьютерных сетей, телепортировав квантовую информацию между двумя узлами, не имеющими прямой связи друг с другом. Этот прорыв открывает возможности для создания более быстрой и безопасной системы коммуникаций.

реклама

Исследователям из коллаборации QuTech впервые удалось телепортировать квантовую информацию между двумя не соседними узлами. Marieke de Lorijn for QuTech

Как следует из названия, квантовые компьютеры используют несколько принципов квантовой механики для выполнения вычислений, которые недоступны традиционной вычислительной технике. И так же, как и наш современный Интернет, эти квантовые машины должны быть соединены вместе, чтобы полностью реализовать свой потенциал. Однако обмен информацией между ними очень сложен, поскольку квантовая природа таких данных делает их чувствительными к потере или помехам из внешнего мира.

 Однако благодаря явлению, известному как квантовая запутанность, информация может быть "телепортирована" между узлами. При этом две частицы могут настолько переплестись друг с другом, что их невозможно представить одну без другой. Любые изменения, внесенные в одну из них, мгновенно отразятся на другой, независимо от расстояния между ними. Эта концепция не давала покоя самому Эйнштейну, хотя и была неоднократно подтверждена экспериментально.

Кубит "Алиса" находится внутри черного цилиндра, защищенного от внешних помех. Marieke de Lorijn for QuTech

В контексте квантовых компьютерных сетей квантовые биты (или кубиты) информации могут быть телепортированы на узел путем внесения изменений в его запутанного партнера, как правило, путем выполнения, так называемого измерения состояния Белла (BSM). Ранее это уже демонстрировалось между двумя соседними узлами, но в новом исследовании ученые из компании QuTech смогли телепортировать информацию между двумя отдельными устройствами.

Для решения этой задачи потребовалось участие третьего узла, выступающего в качестве своеобразного посредника. Для удобства команда назвала эти три узла Алиса, Боб и Чарли, (каждый из них представлял  собой алмазный кубит). Для построения сети команда сначала создала запутанные состояния между Алисой и Бобом, а также между Бобом и Чарли. Затем, выполняя BSM в узле Боба, состояния Алисы и Чарли также запутывались, даже в том случае когда они не являлись соседями.

Чтобы телепортировать информацию Алисе, Чарли начинает с создания "сообщения", записывая данные на кубиты в памяти своего узла. Это может быть как 1, 0, так и квантовое промежуточное состояние. Затем он выполняет BSM на этом кубите и на кубите, который запутался с кубитом Алисы. И таким же образом кубит Алисы мгновенно изменяется, отражая сообщение Чарли.

Однако если Алиса хочет прочитать сообщение, ей нужно сначала расшифровать его, а ключ есть у Чарли. В результат BSM, который Чарли выполнил на своем кубите, показывает, какую операцию Алиса должна выполнить на своем, чтобы расшифровать телепортированную информацию.

Художественная иллюстрация процесса квантовой телепортации, происходящего между двумя не смежными узлами, в качестве дефектов в алмазах. Scixel для QuTech

Исследователи QuTech успешно справились с этой задачей, проведя множество экспериментов, с точностью около 71 процента. Это было достигнуто благодаря нескольким открытиям, сделанным командой для защиты квантовой информации в сети. Например, запутанность между Алисой и Бобом должна была храниться в квантовой памяти, пока Боб устанавливал связь с Чарли. В итоге, благодаря различным методам оптимизации удалось снизить уровень шума в системе.

Достигнув такого рода непрямой квантовой телепортации, исследователи считают, что разработали фундаментальный строительный блок для построения практической квантовой сети. Но, конечно, впереди еще долгий путь. Следующим важным шагом является увеличение числа кубитов системы, что должно значительно расширить виды операций, которые она может обрабатывать.

Также в планах команды найти способ перемещать информацию, без необходимости формирования сообщение после установления связи. Это позволит осуществлять телепортацию по мере необходимости, что крайне важно для того, чтобы эта технология стала реальностью.

Исследование было опубликовано в журнале Nature. Более подробно эксперименты описаны в видеоролике ниже.


От Алисы к Чарли - следующий этап для создания квантового интернета

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
-45% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 3050 от 40 тр в Ситилинке
-35000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU
3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU
-50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

 Источники: QuTech, Nature
(https://www.nature.com/articles/d41586-022-01364-0)
(https://qutech.nl/2022/05/25/teleport-quantum-information-across-network/?cn-reloaded=1)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#квантовый компьютер #квантовая сеть #квантовая телепортация
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

IBM показала, как будут выглядеть квантовые компьютеры уже в ближайшем будущем
IBM представила 127-кубитный квантовый процессор Eagle
Исследователи из США смогли выполнить 100 миллионов квантовых операций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
22
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
71
Петербуржец перепутал сеть Tor с форумом Rutor и взял заказ на убийство, думая что попал в Даркнет
17
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
84
NVIDIA уверяет, что российский рынок давал всего 2% прибыли и не планирует возвращаться в РФ
22
Цены на видеокарты в магазинах РФ обвалились ниже февральских минимумов – Radeon RX 6600 за 30 000р
38
Биткоин дешевеет, а в тестовой сети Эфира снова случился сбой, который может отдалить переход на PoS
14
Xiaomi Redmi Note 11 SE – Dimensity 700, 90-Гц дисплей и аккумулятор на 5000 мА*ч за $150
+
Геймерская Radeon RX 6650 XT приехала в магазины РФ – лучшая игровая видеокарта со скидкой 30 000р
29
Разработчики рухнувшей монеты Terra и стейблкоина UST перезапустят блокчейн, назвав его Terra 2.0
13
Цены на видеокарты начнут расти
62
В Европе назревает дефицит энергоносителей, а в Болгарии допустили покупку газа за рубли
19
В М.Видео рассказали, почему в России появились смартфоны Samsung, но не появятся устройства Apple
2
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 54 000 рублей
16
Electrek: Tesla анонсировала аккумуляторы со сроком службы более 100 лет
2
Ученые из Юты обнаружили, что мягкие морские кораллы являются источником перспективного противоракового препарата
+
70 смартфонов Samsung получили стабильную версию One UI 4.1 на Android 12
2
В российский и белорусский Steam возвращаются страницы игр от EA, Ubisoft, Bethesda, Sony, Rockstar, 2K, Techland и других
25
Valve исправила ошибку в Steam — «вернувшиеся» в Россию игры снова исчезли из продажи
13
На сайте магазина Ozon появились продавцы-мошенники
8

Популярные статьи

Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
64
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 16
1
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
94
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
118
Вспоминаем 10 самых удачных видеокарт Nvidia всех времен — от RIVA TNT2 до GeForce RTX 2060
39
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
33
Анчартед: На картах не значится: краткий обзор
7
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
4
Игры, созданные в одиночку
2

Сейчас обсуждают

Alex Grosser
12:20
Упоротый запынёнок, спеси у тебя поубавится, когда поймёшь, что у тебя и твоих выродков больше нет будущего. ✔️ Причастись шкаликом Бояры и жбаном химического эрзацпива, затем помолись на иконку с л...
Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
Vladegg
12:14
Сделай гугл док со списком русофобских студий и открой к нему доступ на чтение. Я бы тоже ознакомился. Самому делать лень, а потом забуду гондонов.
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
hiveliberty
12:12
В термодинамике нет такого термина, как "лаг".
AMD опять внесла поправки к своему же заявлению по TDP: уже до 230W
ivankrolikov
12:12
Как по-твоему, насколько вперёд планируют развитие цивилизации национальные лидеры? Может ты думаешь, что их заботит то, как будет жить планета лет через 150? Да ни хрена! Максимум 30-40 лет. Капитали...
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
Yilec
12:10
Чувствую стыд, испанский стыд за то, что такие червяки могут постить тут комментарии. Не расстраивайся, червячок, тебя тоже денацифицируют.
Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
Каа
12:06
Тогда легко отправить назад. Никаких проблем нету, кроме ожидания. Но такие случаи еденичны.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
Aaa
12:05
Да вы достали укры. Сраться не умеете, сразу переходите на оскорбления и личности. Или даже не уходите с них :-)) Приходится ваше гогно подчищать. Срались бы нормально - не удалял бы.
Цены на видеокарты начнут расти
felsher 03
12:05
А если сразу не стартует?)) И что делать если через 2 недели?
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
Draconid
12:04
«Входное - только 230В» На офсайте написано, что 200-240V
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
Каа
12:03
Никуда не ехать, ничего не ломается. Хватает двухнедельного теста. Даже монитор и тот с CU, поскольку наши ломили цену на 4000 руб. больше.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем