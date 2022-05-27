Люди с болезнью Паркинсона, помимо прочих симптомов, страдают от нарушений двигательной активности и мышечной скованности. Новое носимое устройство способно облегчить эти симптомы с помощью вибрирующего элемента в области груди.
реклама
Устройство, получившее название CUE1, было разработано компанией Charco Neurotech из Имперского колледжа Лондона.
Устройство временно прикрепляется к коже на груди пользователя, где с помощью электродвигателя подает ритмичные колебания. Эта "сфокусированная вибротактильная стимуляция" производит нервные сигналы, которые поступают в мозг, где они, как полагают, снижают бета-частотную активность в моторной коре и гипоталамусе. Считается, что чрезмерная бета-активность в этих областях является причиной проблем с двигательным контролем у пациентов с болезнью Паркинсона.
Кроме того, импульсные вибрации могут служить внешними сигналами, стимулирующими пользователя к движению. Предыдущие исследования показали, что повторяющиеся тактильные, слуховые или визуальные импульсы (включая звуки, издаваемые метрономом) могут "разблокировать" мышцы пациента с Паркинсоном, позволяя ему ходить или выполнять другие движения. Ранее учёные даже разработали обувь, которая проецирует лазерные линии на пол, подсказывая своему владельцу, что нужно сделать шаг вперед.
CUE1 может функционировать как отдельное устройство, активируемое кнопкой, а также работать с мобильным приложением, с помощью которого можно регулировать силу и частоту вибраций. Это приложение также можно использовать для напоминания о приеме лекарств и отслеживания симптомов болезни Паркинсона.
Первая стадия клинических испытаний уже продемонстрировала многообещающие результаты. В ближайшее время в партнерстве с Лондонским университетом королевы Марии начнутся более масштабные испытания фазы II. Пока же потенциальные покупатели могут зарегистрироваться в листе ожидания на сайте компании. Планируемая розничная цена - 295 фунтов стерлингов ( примерно 371 доллар США).
Источники: Charco Neurotech, Imperial College of Science, Technology and Medicine, Википедиа
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Бета-ритм) (https://cmi.to/ритмы-ээг/бета-ритмы/)
(https://charconeurotech.com/testing-results/)
(https://www.imperial.ac.uk/news/236695/imperial-startup-joins-forces-with-qmul/)