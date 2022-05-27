В самое ближайшее время неинвазивный прибор CUE1 должен стать объектом второй фазы крупного клинического испытания

Люди с болезнью Паркинсона, помимо прочих симптомов, страдают от нарушений двигательной активности и мышечной скованности. Новое носимое устройство способно облегчить эти симптомы с помощью вибрирующего элемента в области груди.

реклама

В самое ближайшее время CUE1 должен стать объектом второй фазы крупного клинического испытания. Charco Neurotech

Устройство, получившее название CUE1, было разработано компанией Charco Neurotech из Имперского колледжа Лондона.

Устройство временно прикрепляется к коже на груди пользователя, где с помощью электродвигателя подает ритмичные колебания. Эта "сфокусированная вибротактильная стимуляция" производит нервные сигналы, которые поступают в мозг, где они, как полагают, снижают бета-частотную активность в моторной коре и гипоталамусе. Считается, что чрезмерная бета-активность в этих областях является причиной проблем с двигательным контролем у пациентов с болезнью Паркинсона.

Кроме того, импульсные вибрации могут служить внешними сигналами, стимулирующими пользователя к движению. Предыдущие исследования показали, что повторяющиеся тактильные, слуховые или визуальные импульсы (включая звуки, издаваемые метрономом) могут "разблокировать" мышцы пациента с Паркинсоном, позволяя ему ходить или выполнять другие движения. Ранее учёные даже разработали обувь, которая проецирует лазерные линии на пол, подсказывая своему владельцу, что нужно сделать шаг вперед.

Потенциальные покупатели могут зарегистрироваться в на сайте, чтобы получить уведомление, когда устройство поступит в продажу. Charco Neurotech

CUE1 может функционировать как отдельное устройство, активируемое кнопкой, а также работать с мобильным приложением, с помощью которого можно регулировать силу и частоту вибраций. Это приложение также можно использовать для напоминания о приеме лекарств и отслеживания симптомов болезни Паркинсона.

Первая стадия клинических испытаний уже продемонстрировала многообещающие результаты. В ближайшее время в партнерстве с Лондонским университетом королевы Марии начнутся более масштабные испытания фазы II. Пока же потенциальные покупатели могут зарегистрироваться в листе ожидания на сайте компании. Планируемая розничная цена - 295 фунтов стерлингов ( примерно 371 доллар США).

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке -100000р на 3090 MSI Gaming X 3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU 3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU -70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Источники: Charco Neurotech, Imperial College of Science, Technology and Medicine, Википедиа

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Бета-ритм) (https://cmi.to/ритмы-ээг/бета-ритмы/)

(https://charconeurotech.com/testing-results/)

(https://www.imperial.ac.uk/news/236695/imperial-startup-joins-forces-with-qmul/)