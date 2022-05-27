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Исследователи из Имперского колледжа Лондона разработали неинвазивное устройство для лечения болезни Паркинсона
В самое ближайшее время неинвазивный прибор CUE1 должен стать объектом второй фазы крупного клинического испытания
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Люди с болезнью Паркинсона, помимо прочих симптомов, страдают от нарушений двигательной активности и мышечной скованности. Новое носимое устройство способно облегчить эти симптомы с помощью вибрирующего элемента в области груди.

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В самое ближайшее время CUE1 должен стать объектом второй фазы крупного клинического испытания. Charco Neurotech

Устройство, получившее название CUE1, было разработано компанией Charco Neurotech из Имперского колледжа Лондона.

Устройство временно прикрепляется к коже на груди пользователя, где с помощью электродвигателя подает ритмичные колебания. Эта "сфокусированная вибротактильная стимуляция" производит нервные сигналы, которые поступают в мозг, где они, как полагают, снижают бета-частотную активность в моторной коре и гипоталамусе. Считается, что чрезмерная бета-активность в этих областях является причиной проблем с двигательным контролем у пациентов с болезнью Паркинсона.

Кроме того, импульсные вибрации могут служить внешними сигналами, стимулирующими пользователя к движению. Предыдущие исследования показали, что повторяющиеся тактильные, слуховые или визуальные импульсы (включая звуки, издаваемые метрономом) могут "разблокировать" мышцы пациента с Паркинсоном, позволяя ему ходить или выполнять другие движения. Ранее учёные даже разработали обувь, которая проецирует лазерные линии на пол, подсказывая своему владельцу, что нужно сделать шаг вперед.

Потенциальные покупатели могут зарегистрироваться в на сайте, чтобы получить уведомление, когда устройство поступит в продажу. Charco Neurotech

CUE1 может функционировать как отдельное устройство, активируемое кнопкой, а также работать с мобильным приложением, с помощью которого можно регулировать силу и частоту вибраций. Это приложение также можно использовать для напоминания о приеме лекарств и отслеживания симптомов болезни Паркинсона.

Первая стадия клинических испытаний уже продемонстрировала многообещающие результаты. В ближайшее время в партнерстве с Лондонским университетом королевы Марии начнутся более масштабные испытания фазы II. Пока же потенциальные покупатели могут зарегистрироваться в листе ожидания на сайте компании. Планируемая розничная цена - 295 фунтов стерлингов ( примерно 371 доллар США).

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Источники: Charco Neurotech, Imperial College of Science, Technology and Medicine, Википедиа 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Бета-ритм) (https://cmi.to/ритмы-ээг/бета-ритмы/)
(https://charconeurotech.com/testing-results/) 
(https://www.imperial.ac.uk/news/236695/imperial-startup-joins-forces-with-qmul/)

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#болезнь паркинсона #терапия болезни паркинсона
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