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Ricoh представила WG-80 - компактную камеру для подводных съемок
Компания Ricoh анонсировала компактный цифровой фотоаппарат WG-80
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Несмотря на то, что сегодня многие смартфоны могут легко пережить погружение в воду,  подводная фото- и видеосъемка может оказаться довольно сложной задачей. Конечно, можно воспользоваться специальным кейсом, но ваши снимки и видео все равно не сравнятся по качеству с подводными возможностями такого прочного устройства, как новая компактная камера Ricoh WG-80.

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Новейшая в длинном ряду защищенных камер от Ricoh, WG-80 была разработана для съемок на природе, создания подводного контента и для работы на промышленных объектах.

Герметичный корпус в течение двух часов способен обеспечить водонипроницаемость камеры на глубине до 14 метров, а поскольку под водой свет рассеивается по-разному, WG-80 компенсирует потери контрастности, а также усиливает обычно слабые оттенки красного для получения более насыщенных фотографий и видео.

Компактная камера также защищена от пыли по стандарту IPX6, может выдержать падение на землю с высоты до 1,6 метра, устойчива к ударам до 100 кгс и может работать при температуре до 14 °F (-10 °C).

Внутри камеры находится 1/2,3-дюймовый 16-МП КМОП-матрица с обратной засветкой и технологией обработки изображений со сверхвысоким разрешением, что гарантирует "резкие, четкие изображения высокого качества". WG-80 обеспечивает светочувствительность ISO до 6 400 и способна записывать видео в формате Full HD со скоростью 30 кадров в секунду в формате H.264, а встроенный порт micro-HDMI позволяет одновременно выводить изображение на внешний монитор.

Объектив с 5-кратным оптическим зумом имеет фокусное расстояние от 28 мм до 140 мм в полнокадровом эквиваленте, при этом заявлено, что функция Intelligent Zoom позволяет цифровым способом расширить диапазон зумирования до 36x без снижения качества изображения.

В аппарате реализована тройная стабилизацию изображения, состоящая из 1) функции подавления вибрации Pixel Track, " эффективно компенсирующей дрожание камеры путем цифровой обработки поврежденных изображений"; 2) режима Digital SR, автоматически повышающего светочувствительность до максимума; и 3) режима Movie SR, компенсирующего смещение изображений с помощью "эксклюзивного программного обеспечения". 

Спереди находится интегрированная подсветка, состоящая из шести светодиодов с пятью регулируемыми уровнями яркости предназначенная для макросъемки, освещения подводных сцен или даже для создания ярких селфи. Сзади расположен 2,7-дюймовый ЖК-монитор для демонстрация вашей съемки и более удобной работы.

Прочная компактная камера WG-80 поступит в продажу в следующем месяце по рекомендованной розничной цене 329,95 долларов США.

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Источники: Ricoh WG-80
(https://us.ricoh-imaging.com/product/wg-80)

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#фотоаппарат #ricoh
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