Все электробайки Serial 1 CTY поддерживают функции подключения к Google Cloud.

Harley-Davidson официально вышел на рынок электровелосипедов в октябре 2020 года через новую дочернюю компанию Serial 1, названную в честь самой старой известной модели культового мотоциклетного бренда - Serial Number One. Первые три модели премиум-класса были представлены в ноябре, а теперь Serial 1 объявила, что к выпуску готово второе поколение электробайков.

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Новая линейка электровелосипедов CTY была разработана в партнерстве с Google Cloud. Теперь каждый велосипед оснащен множеством облачных функций для сбора информации в режиме реального времени, повышения безопасности и надежности, а также для планирования маршрутов с помощью пошаговой навигации через Google Maps.

Все эти новые функции доступны благодаря новому приложению Serial 1 на смартфоне, которое взаимодействует с электровелосипедами через встроенное устройство Интернета вещей, не только поддерживающее Bluetooth, но и использующее "сотовые данные и/или GPS, чтобы обеспечить надежный доступ к велосипеду, даже когда он не доступен для вас или кого-либо еще".

Приборная панель приложения отображает такие параметры, как скорость, время и расстояние поездки, эффективность езды в ватт-часах на милю, оставшийся запас хода, а также выходную мощность, как велосипедиста, так и двигателя. После каждой поездки можно получить краткий отчет, к тому же приложение напомнит о графике техобслуживания.

Подключившись к электровелосипедам, пользователи могут удаленно контролировать их техническое состояние или отслеживать местоположение на карте. Также доступна функция удаленной блокировки и возможность активации бортовых огней, чтобы предупредить окружающих о попытке кражи.

Все модели в линейке CTY имеют схожий набор функций, который включает в себя установленный двигатель Brose S Mag с крутящим моментом 90 Нм (66 фунт-фут), четыре режима работы педалей, а также функцию помощи при движении и датчик крутящего момента для более эффективного управления.

Все велосипеды оснащены не требующим обслуживания ременным механизмом Gates Carbon Drive, а интеллектуальная автоматическая трансмиссия Enviolo AUTOMATiQ будет доступна только для вариантов RUSH/CTY. В зависимости от выбранной модели велосипедистам предлагается интегрированная в раму литий-ионная батарея емкостью 529 Втч или 706 Втч, обеспечивающая запас хода до 90 миль (145 км) или 115 миль (185 км) на одной зарядке соответственно.

Новые электровелосипеды CTY оснащены 27,5-дюймовыми легкосплавными ободами с шинами Schwalbe Super Moto-X, а тормозная система работает от саморегулирующихся гидравлических приводов с 203-миллиметровыми роторами.

Модель второго поколения MOSH/CTY предлагается по цене 3 799 долларов США и развивает скорость 20 миль/ч с помощью педалей в США или 25 км/ч в Европе. Аналогичная ситуация наблюдается с моделью RUSH/CTY step-thru, цена которой составляет 4 999 долларов США.

Все новые электровелосипеды будут доступны в дилерских центрах Serial 1 (или через интернет) в ближайшее время.

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Источники: Serial 1

(https://serial1.eu/)