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SpaceX готовит астронавтов к первому в мире коммерческому выходу в открытый космос
Polaris Dawn будет осуществлять полет на высоте, в три раза превышающей высоту орбиты МКС.
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Группа из четырех человек, которой предстоит совершить полет в рамках предстоящей полностью гражданской миссии Polaris Dawn, в этом месяце планирует приступить к тренировкам в рамках первого в истории коммерческого выхода в открытый космос. Об этом сообщил в своем твиттере Джаред Айзекман.

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Впечатления художника о выходе в открытый космос в рамках программы Polaris Dawn. Polaris Program

Миссия Polaris Dawn под управлением миллиардера Inspiration4 Джареда Айзекмана намерена достичь самой большой высоты околоземной орбиты за всю историю полетов, побив текущий рекорд в 853 мили (1373 км) над Землей и достигнув наивысшей отметки в 870 миль (1400 км).

Если все пойдет по плану, это будет самый удаленный от Земли полет человека с момента последней высадки на Луну в 1972 году.

В своем твите Айзекман написал, что "для прохождения тренировок он готов присоединиться к экипажу программы "Поларис" уже на следующей неделе". 

Как сообщает ресурс SpaceflightNow, в одном из недавних интервью Айзекман заявил, что "команда Polaris Dawn начнет тренировки сразу после того, как SpaceX завершит напряженный период полетов астронавтов в прошлом месяце, включая возвращение Crew-3, запуск частной миссии Ax-1 и полет Crew-4".

Программа Polaris отправит первый экипаж на ракете Starship

Программа Polaris представляет собой серию запусков, которыми будет руководить Айзекман. Американский бизнесмен утверждает, что у него есть договоренность со SpaceX о том, что третий запуск в рамках программы Polaris станет первым полетом человека в космос на борту многоразовой ракеты-носителя Starship.

Но прежде, чем это произойдет, SpaceX должна дождаться результатов экологического аудита Федерального авиационного управления (FAA), которое должно одобрить запуск первого орбитального полета Starship. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл на днях сообщил, что запуск может состояться уже в середине лета.

Между тем, запуск миссии Polaris Dawn состоится не раньше ноября, а следовательно, у Айзекмана и остальных членов экипажа есть достаточно времени для подготовки к первому историческому коммерческому выходу в открытый космос (впрочем, Айзекман заявил, что до старта у них будет "очень плотный" график тренировок).

Вместе с Айзекманом в полет отправятся лейтенант ВВС США в отставке Скотт "Кидд" Потит, а также сотрудники SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон. Экипаж будет работать в новых внекорабельных скафандрах, разработанных компанией SpaceX специально для этой миссии. Скафандры придется надеть всем членам экипажа, поскольку для выхода в открытый космос необходимо будет разгерметизировать всю капсулу Crew Dragon, при этом два астронавта, оставшиеся внутри корабля, также будут подвержены воздействию суровых условий космоса. Помимо выхода в космическое пространство, специалисты SpaceX с помощью лазерных трансиверов оценят качество связи космического аппарата со спутниками Starlink.

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Источники: SpaceX, Википедиа, Twitter
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Айзекман,_Джаред)
(https://twitter.com/rookisaacman/status/1524922534214438912)
(https://spaceflightnow.com/2022/05/10/spacex-training-begins-this-month-for-first-commercial-spacewalk-mission/)

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#polaris #spacex #выход в космос spacex
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