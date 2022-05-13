При этом всего за один день весь криптовалютный рынок потерял около 200 миллиардов долларов

Криптомиллиардеры, которые еще в ноябре прошлого года радовались высокому росту рынка, буквально за несколько дней увидели, как их состояние стремительно сократилось, поскольку криптовалюты продолжили свое стремительное падение с начала минувшей недели. Об этом сообщило издание Fortune со ссылкой на источники.

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Волатильность криптовалют - обычное явление для криптоинвесторов. В недавнем прошлом правительственные директивы в отношении крипторынка уже не раз вызывали масштабные обвалы. Однако на этот раз угроза исходит не от какого-то конкретного правительства, а из-за опасений экономического спада. Рядовые инвесторы, которые до сих пор экспериментировали с криптомонетами, теперь сбрасывают их со сверхзвуковой скоростью.

Обвал на рынке криптовалют продолжается

Страхи превратились в реальность на прошлой неделе, когда Федеральная резервная система США объявила об ужесточении монетарной политики. Биткоин, самая популярная криптовалюта, которая уже несколько месяцев держалась на полпути от своего ноябрьского максимума, вновь резко пошла вниз. Не стал исключением и эфир, курс которого также подвергся серьезному снижению.

Падение продолжилось в выходные, и если биткоин, казалось бы, закрепился в районе $30 000, то вчерашний курс TerraUSD, похоже, переживал не лучшие времена. Являясь стабильной монетой, Terra привязана к доллару США, и ее стоимость не должна была упасть ниже $1. Однако по состоянию на полдень четверга она упала до нескольких центов. В условиях царящей неопределенности инвесторы продолжили распродажу криптомонет, потеряв за один день около 200 миллиардов долларов.

У криптомиллиардеров большие проблемы

Наиболее заметное влияние эти падения оказали на состояния криптовалютных миллиардеров. Основатель Coinbase Брайан Армстронг имел чистую стоимость в 13,7 млрд долларов в ноябре прошлого года, которая в результате падения биткоина сократилась примерно до $8 млрд. Теперь, после последнего спада, его личное состояние составляет чуть более $2 млрд..

Майкл Новограц, ярый сторонник Terra USD, сейчас имеет личное состояние в 2,5 миллиарда долларов, в то время как в ноябре прошлого года оно составляло 8,5 миллиарда долларов. Криптовалюта, которую он так горячо поддерживал, сейчас находится на грани коллапс

Однако потери Армстронга и Новограца не идут ни в какое сравнение с тем, что переживает Чанпенг Чжао, генеральный директор Binance. Чжао вошел в индекс миллиардеров Bloomberg в январе этого года с личным состоянием в 96 миллиардов долларов. По состоянию на текущую среду эта цифра сократилась до $11,6 млрд.

Соучредители криптобиржи Gemini - Тайлер и Кэмерон Уинклвосс - с начала этого года успели продать 40 процентов своего состояния, а криптомиллиардер Сэм Бэнкман-Фрид, (тот самый который планировал раздать большую часть своего капитала в качестве благотворительности), с марта по настоящее время сократил его почти на 50 процентов.

Да… Похоже, для криптомиллиардеров настали действительно непростые времена.

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Источники: Fortune, Cnet.com

(https://fortune.com/2022/05/11/crypto-billionaires-market-slump/)

(https://www.cnet.com/personal-finance/crypto/crypto-market-plunges-more-than-200b-in-one-day/)