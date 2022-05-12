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Тайваньские ученые разработали виртуальную теннисную ракетку, использующую в своей работе струи сжатого воздуха
Контроллер под названием AirRacket выпускает порцию сжатого воздуха для воссоздания мощной подачи, подобной той, что возникает при ударе по мячу в реальном мире.
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Контроллер, выпускающий струи сжатого воздуха, может имитировать в виртуальной реальности такие виды спорта как теннис, бадминтон и настольный теннис.

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До настоящего времени в видеоиграх, подобных Wii Sports, использовались вибрации. Это позволяло игрокам ощущать удары по мячу в имитационных теннисных турнирах.

"Это совершенно не похоже на то, что вы чувствуете, когда действительно бьете по мячу", - рассказывает Майкл Чэнь из Тайваньского университета Тайбэя. " Мы представляем первую ракетку, которая позволяет почувствовать направляющую силу непосредственно в момент удара по мячу".

Чтобы лучше имитировать реакцию ракетки на удары мяча команда разработчиков сконструировала AirRacket - 3D-печатный контроллер, изготовленный на основе карбонового волокна. В AirRacket используются баллоны сжатого воздуха, такие же, что используются в пейнтбольных ружьях. Они могут мгновенно создавать мощные импульсы, сравнимые с теми, что возникают при ударе по мячу.

Система построена на перцептивной иллюзии, благодаря которой сила удара воспринимается до четырех раз больше, чем на самом деле. Когда участники эксперимента тестировали AirRacket, они отметили, что "реальность происходящего не только делают игру более захватывающей, но и позволяют более точно выбирать направление удара и почувствовать, насколько хорошо они попадают по мячу".

Разработчики представили свою концепцию 3 мая на конференции Conference on Human Factors in Computing Systems в Новом Орлеане, штат Луизиана.


"В AirRacket мы используем то, что свойственно любой виртуальной реальности, а именно пытаемся задействовать наши перцептивные ограничения и обманом заставить нас поверить в какие-то ощущения, которых на самом деле не существует", - объясняет Дэвид Свопп из Университетского колледжа Лондона.

"Комбинация звукового эффекта и силы удара ракетки также способствует формированию убеждения, что пользователи участвуют в реальном теннисном турнире", рассказывает Свопп.

В реальной жизни ощущение удара по мячу включает в себя не только его силу, но и целый спектр различных ощущений, таких как вибрации и колебания. Однако некоторым пользователям показалось, что для самых тяжелых мячей, например, используемых в большом теннисе, сила удара была несколько слабоватой. По словам исследователей в будущих моделях AirRacket буду учтены все необходимые нюансы и достигнута максимальная степень реалистичность независимо от вида спорта, для которого они предназначена.

 

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Источники: Journal Newscientist, Тайваньский университет Тайбэя
(https://scholar.google.com/citations?user=NnEMWJsAAAAJ&hl=en)
 (https://iris.ucl.ac.uk/iris/browse/profile?upi=DKSWA43)
(https://www.newscientist.com/article/2319199-virtual-tennis-racke-uses-air-jet-to-recreate-feel-of-hitting-a-ball/)

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#виртуальный теннис #теннис
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