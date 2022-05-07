Насладитесь сытным урчанием черных дыр, пожирающих ближайшие звезды.

Началась неделя черных дыр - это как неделя акул, только намного круче! В честь этого события NASA представило аудиозаписи двух сверхмассивных черных дыр.

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Credit: NASA.

Всем известно, что в космосе нет звука, поскольку там нет воздуха для распространения акустических колебаний. Однако с технической точки зрения это не совсем так. Во-первых, не существует такого понятия, как идеальный вакуум. А во-вторых, некоторые области космического пространства могут быть заполнены газом и пылью (особенно вблизи черных дыр, которые имеют известную склонность к притяжению всего сущего), что обеспечивает среду, в которой распространяются волны давления. Таким образом, можно записать эти частоты и, многократно усилив сигнал, услышать активность черных дыр.

Так с конца 2002 года Смитсоновская астрофизическая обсерватория NASA Chandra регистрирует акустические сигналы в окрестностях сверхмассивной черной дыры в самом сердце звездного кластера Персея. Это огромный космический объект излучает резонансные колебания, которые пронизывают горячий газ кластера и, отражаясь от его центра, выходят далеко за его пределы. Впрочем, эти сигналы настолько слабы, что находятся далеко за пределами слышимости человеческого уха. Их уровень примерно на 56-58 октав ниже ноты Си первой октавы.

Астрофизикам удалось преобразовать сигнал в диапазон восприятия человеческого слуха, повысив его частоты примерно в 150 квадриллионов раз. После чего полученную "симфонию" переложили на ноты.





Помимо сверхмассивного скопления темной материи галактического кластера Персея, исследователи NASA сонифицировали излучение черной дыры в центре эллиптической галактики Messier 87, или M87. Этот знаменитый космический объект стал всемирно известным после того, как учеными с помощью телескопа "Горизонт событий" впервые увидели изображение черной дыры (говоря техническим языком, на фотографии была запечатлена "тень" черной дыры, поскольку такие объекты не пропускают солнечный свет).

В отличие от Персея, для сонификации М87 использовались данные трех различных типов сигналов: рентгеновские лучи от "Чандры", оптический свет от космического телескопа NASA Хаббл и радиоволны от Большого миллиметрового массива Атакама в Чили.

Полученная информация была использована для построения трехмерного изображения, отображающего поток, порожденный черной дырой. Затем исследователи сопоставили каждую длину волны с различным диапазоном слышимых тонов: радиоволны соответствовали самым низким тонам, оптические данные - средним, а рентгеновские лучи, обнаруженные Чандрой, - самым высоким. Это объясняет, почему звуковое сопровождение M87 звучит тревожно и атмосферно, в то время как звуки Персея больше похоже на рычание голодного великана.





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Источники: Википедиа, Youtube

(https://chandra.si.edu/sound/)

(https://en.wikipedia.org/wiki/Shark_Week) (https://www.youtube.com/watch?v=1-Kly73s4cA)