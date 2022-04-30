Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 - B1062 едва успела немного "отдохнуть" перед новым запуском.

Компания SpaceX успешно запустила 53 спутника Starlink с помощью ракеты-носителя, которая последний раз поднималась в воздух всего 21 день назад, установив новый рекорд по времени оборота для своих многоразовых ракет.

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SpaceX

Запуск в пятницу днем с восточного побережья Южной Каролины, недалеко от Чарльстона, был произведен в соответствии с намеченным графиком. Это был в общей сложности 151-й запуск ракеты Falcon 9 и 43-я миссия, предназначенная для вывода на орбиту созвездия микроспутников SpaceX. Как заявляет компания - спутниковая система Starlink позволит обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет в любой точке мира.

По данным SpaceFlightNow, первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 под обозначением B1062 успешно приземлилась на эвакуационный беспилотный корабль SpaceX "Just Read the Instructions" через восемь минут после старта на расстоянии около 600 километров от побережья в водах Атлантического океана.

Это уже шестой запуск для ракеты-носителя B1062, и это особенно впечатляет, поскольку время подготовки к повторному запуску составило всего три недели. Впервые ракета-носитель совершила полет в ноябре 2020 года, а её второй пуск состоялся только в июне прошлого года.

С помощью B1062 в сентябре 2021 года на орбиту Земли была запущена первая в истории частная космическая экспедиция Inspiration4, а в январе этого года она вновь возвратилась к полетам в рамках миссии по развертыванию спутника Starlink. Ее последней задачей (и пятой миссией) перед пятничным полетом стало коммерческое путешествие на МКС экипажа Ax-1 компании Axiom.





За многоразовым использованием - будущее космических полетов

В SpaceX заявили, - "Ничто не доставляет нам большего удовольствия, чем удачный запуск ракеты, и прошедшая неделя не стала исключением. Тот факт, что эти запуски стали настолько обыденными, а сами ракеты, подвергаясь невероятным физическим нагрузкам, способны делать это несколько раз в довольно короткие сроки, является отличным заделом для будущего космических путешествий".

В конце прошлого месяца компания SpaceX анонсировала 8-процентное повышение цен на космические запуски и спутниковый интернет Starlink в связи с ростом инфляции (при чем буквально на все - от цен на сырье и материалы до расходов на оплату труда обслуживающего персонала).

Один из наиболее надежных способов снизить расходы - получить максимальную отдачу от уже существующего парка ракет, и трижды подумать перед строительством новых, поэтому скорее всего в ближайшие годы компания SpaceX так и поступит, "используя для будущих полетов больше ракет-ветеранов".

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Источники: Youtube, Spaceflightnow, CNBC, Википедиа

(https://www.youtube.com/watch?v=skNrXnubpwA)

(https://spaceflightnow.com/2022/04/29/falcon-9-starlink-4-16-live-coverage/)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_первых_ступеней_ракеты-носителя_Falcon_9) (https://www.cnbc.com/2022/03/23/spacex-raises-prices-for-launches-and-starlink-due-to-inflation.html)