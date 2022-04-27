Цель стартапа - создать недорогую ракету-носитель, способную выводить на орбиту полезную нагрузку до 150 кг.

Частная космическая компания Launcher впервые продемонстрировала реактивную тягу своего 3D-печатного двигателя E-2. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Двигатель E-2. Launcher

Компания Launcher работает над созданием ракеты Launcher Light, которая будет доставлять спутники на орбиту по доступной цене и позволит быстро развертывать космические миссии с полезной нагрузкой весом до 150 кг.

Разрабатываемая ракета-носитель будет использовать 3D-печатные двигатели E-2, которые были продемонстрированы в видеоролике от компании Launcher (его можно посмотреть ниже). Полномасштабное испытание тяги, показанное на видео, проходило в космическом центре NASA Stennis, штат Миссисипи.

Двигатель E-2 продемонстрировал тягу около 22 046 фунт-футов (около 29890 ньютон-метр или около 10 метрических тонн), работая на смеси LOX и керосина при давлении сгорания 100 бар. "Двигатель отработал четыре 10-секундных цикла и по окончании эксперимента находился в идеальном состоянии", говорится в заявлении компании Launcher.

3D-печатные космические детали

В то время как традиционные ракетные двигатели изготавливаются методом фрезерования или литья, камера двигателя E-2 полностью изготовлена методом 3D-печати из медного сплава. Для изготовления деталей Launcher использует принтер AMCM M4K.

И хотя Launcher Light будет одноразовой платформой, в будущем компания надеется создать многоразовую 9-двигательную версию с многоразовой первой ступенью. Несмотря на то, что до запуска первой полезной нагрузки Launcher еще далеко, в этом году в рамках совместной миссии со SpaceX стартап планирует отправить в космос свой транспортный корабль Orbiter на ракете Falcon 9.

Технология 3D-печати может сыграть важную роль в освоении космоса. Такие компании, как SpaceX, Relativity Space и Rocket Lab уже показали, что детали ракет могут быть полностью напечатаны в формате 3D. Данная технология может быть использована даже за пределами планеты для строительства стартовых площадок и других компонентов. В прошлом году компания Relativity Space объявила о создании первой полностью 3D-печатной ракеты многоразового использования, несмотря на то, что эта ракета-носитель еще даже не вышла на стартовую площадку.

SpaceX стала первой компанией, запустившей полностью работоспособные многоразовые ракеты-носители, предназначенные для запуска спутников. Тем не менее, ее ракеты Falcon 9 являются лишь частично многоразовыми - первая ступень возвращается на Землю в вертикальном положении, а вторая разрушается при входе в атмосферу. Впрочем, компания надеется запустить свой полностью многоразовый корабль Starship уже в мае, чтобы в конечном итоге отправить его на Луну и Марс.

Источники: Launcher

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(https://www.launcherspace.com/updates/milestone-3d-printed-e-2-rocket-engine-achieves-full-thrust-at-nasa-stennis-space-center)