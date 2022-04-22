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Biomaterials: Электрическая повязка ePatch ускоряет заживление ран и убивает опасные микроорганизмы
Гибкий, антибактериальный электрический пластырь ePatch обеспечивает персонализированное, высокоэффективное лечение ран
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Уже ни для кого не секрет, что применение электричества может облегчить процесс исцеления ран. Именно такой подход используется в новой экспериментальной повязке ePatch, которая, к тому же, стимулирует процесс заживления, убивая болезнетворных бактерий.

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Один из прототипов повязки ePatch. Terasaki Institute

Разработанный в Институте биомедицинских инноваций Терасаки в Лос-Анджелесе, пластырь ePatch представляет собой электроды из серебряных нанопроводов, помещенных в гидрогель из морских водорослей, известный как альгинат. Ранее этот материал уже использовался в хирургических повязках, так как обладает отличной биосовместимостью и поддерживает оптимальный уровень влажности.

Химически модифицировав альгинат и добавив в него кальций, ученые смогли повысить функциональность и стабильность  электрода. Дальнейшая корректировка соотношения серебряных нанопроволок и модифицированного альгината позволила получить гибкий, легко поддающиеся печати гель, или био-чернила, которые позволили создать пластырь с возможностью индивидуальной адаптации к ранам различных форм и размеров.

Пластырь ePatch отличается высокой мягкостью и гибкостью. Terasaki Institute

Полученный гидрогель был напечатан на гибком листе силикона, поверхность которого была частично покрыта шаблоном, напоминающим трафарет. Когда этот шаблон впоследствии удалили, оставшийся альгинат стал основой для двух электродов, которые затем были подключены к внешнему источнику питания.

Когда новая технология была протестирована на крысах с открытыми ранами, было обнаружено, что подаваемый электрический ток ускоряет процесс заживления не только за счет миграции клеток кожи и клеток грануляционной ткани к месту раны, но и за счет образования кровеносных сосудов и уменьшения воспаления. В частности, в контрольной группе крыс без лечения на заживление ран ушло 20 дней, а у крыс, обработанных ePatch, они затянулись в семидневный срок.

Благодаря антибактериальным свойствам серебра, распространение инфекции удалось свести к минимуму. Более того, когда по завершению процесса заживления пластыри были сняты, у обработанных крыс осталось меньше рубцов, чем у контрольной группы, что, вероятно, хотя бы частично объясняется тем, что клетки кожи не прилипали к силиконовой подложке и не отрывались при снятии повязки.

"Благодаря тщательному подбору материалов и оптимизации состава геля мы смогли разработать многофункциональный, простой в изготовлении и экономически эффективный электронный пластырь, который значительно облегчит и ускорит заживление ран", - сказал доктор Хан-Джун Ким из Института Тераски.

Статья об этом исследовании была недавно опубликована в журнале Biomaterials.

Следует отметить, что этот электронный пластырь не связан с тем, который разрабатывается учеными из Наньянского технологического университета и Массачусетского технологического института.

 

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Источники: Journal Biomaterials , Terasaki Institute (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142961222001181?via%3Dihub) (https://terasaki.org/institute/news/pr/flexible-printable-electrical-patches-for-accelerated-wound-healing.html)

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#biomaterials #электрический пластырь
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