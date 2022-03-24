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Илон Маск рассчитывает, что первый орбитальный полёт ракеты SpaceX Starship состоится в мае этого года
Двигатели Starship Raptor 2 будут на 25 процентов мощнее предыдущих моделей
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На днях Илон Маск представил новую информацию на своей любимой платформе социальных сетей, сообщив, что первый орбитальный полет Starship, возможно, уже не за горами.

Рендер запуска Starship на орбиту. SpaceX

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"Первый орбитальный полет Starship будет осуществлен с помощью двигателей Raptor 2, поскольку они гораздо мощнее и надежнее", - написал Маск в Твиттере в понедельник, 21 марта. "К следующему месяцу у нас будет 39 пригодных для полета силовых установок, затем еще месяц на интеграцию, так что, надеюсь, к маю, мы проведем орбитальные летные испытания", - добавил он.

Звездный корабль NASA значительно укрепит и без того впечатляющие возможности SpaceX в области многоразовых космических полетов. На самом деле, ракета-носитель настолько продвинута, что чиновники NASA, как говорят в высших кругах Вашингтона, "обделались" из-за того, что она может привести к устареванию их собственных ракетных программ.

Стоит отметить, что хотя НАСА планирует первые две миссии Artemis осуществить с помощью собственной ракеты-носителя SLS, агентство уже заключило контракт со Starship на отправку первых астронавтов, на Луну с 1972 года. В перспективе с помощью Starship компания планирует отправить людей на Марс.

Starship намного мощнее Falcon 9

Starship будет на 25 процентов мощнее многоразовой ракеты Falcon 9 компании SpaceX благодаря новым двигателям Raptor 2. В серии твитов Маск заявил, что "каждый двигатель Raptor 1 производит 185 метрических тонн силы. Raptor 2 только что начал производство и будет производить более 230 тонн силы или более полумиллиона фунтов силы".

Недавно Маск выразил опасение, что SpaceX может обанкротиться из-за серьезного мирового кризиса, если производство двигателей Raptor не будет увеличено. Однако компания уже запустила более 2 000 спутников для своей группировки Starlink и планирует запустить еще около 30 000 космических аппаратов. Маск заявил, что доходы от этого интернет-сервиса помогут реализовать его амбиции по доставке людей на Марс.

Во время предстоящего первого полета Starship, который ранее предполагалось осуществить в 2021 году, ракета-носитель стартует со звездной базы. Вторая ступень достигнет орбиты, а затем совершит мягкую посадку на воду у побережья Гавайских островов. Первая ступень вернется для посадки на один из морских беспилотных кораблей SpaceX в Мексиканском заливе.

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Но прежде чем все это произойдет, SpaceX должна получить разрешение от Федерального управления гражданской авиации, которое заявило, что опубликует окончательную экологическую экспертизу Starlink 28 марта. Эта оценка либо даст SpaceX зеленый свет для запуска звездолета, либо остановит все планы компании. Так что никакого давления, особенно учитывая недавние заявления Маска, о возможном банкротстве, которые, вполне вероятно, были тщательно спланированы, чтобы совпасть с датой экспертиз. А возможно это только догадки.

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